Sanidad aprueba la tercera dosis contra la Covid para mayores de 70 que se les administrará con la vacuna de la gripe

Las personas mayores de 70 años también recibirán una tercera dosis de la vacuna contra la Covid. Así lo ha acordado este martes la Comisión de Salud Pública, que ha determinado que la administración empezará a finales de octubre, con lo que previsiblemente coincidirá con la campaña de vacunación contra la gripe estacional, y siempre que hayan pasado seis meses desde que estas personas recibieron la segunda dosis.

Según lo acordado, estas personas recibirán una dosis de recuerdo de Pfizer o Moderna, las dos vacunas con la tecnología de ARN mensajero. Parte de este colectivo, la franja de edad de entre 70 y 79 años, fue vacunado con la vacuna monodosis de Janssen, de manera que la decisión de este martes supone que tendrán que combinarla ahora con una vacuna distinta.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad al término de la reunión, el objetivo de revacunar a la población general de más de 70 años es "aumentar la protección de las personas más vulnerables". "Con el acuerdo adoptado hoy se continúa la línea que recoge la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 en España y que la evidencia científica ha mostrado, que la edad es el principal factor de riesgo", añade el comunicado.

La de este martes es la primera decisión que toman el Ministerio y las comunidades para administrar una tercera dosis de vacuna contra la Covid que no sea "adicional", sino de "recuerdo". En el primer caso, es para igualar la protección frente al coronavirus de personas que por enfermedad o por motivo de edad tienen un sistema inmunitario no lo suficientemente efectivo para producirla solo con dos dosis. Así se denominó la que se ha inoculado entre las personas mayores que viven en residencias o pacientes inmunodeprimidos o que padecen otra enfermedad que les hace especialmente vulnerables frente a la Covid.

En este caso, Sanidad habla de una "dosis de recuerdo", 'booster' en inglés, que se administrará entre un grupo general de la población -los mayores de 70 años- sin atender a motivos de salud, al considerar que su edad les hace vulnerables a la Covid, el principio que ha regido desde el principio el orden en la vacunación.

Nueva fase en la vacunación

Precisamente, la posibilidad de poner dosis de refuerzo a determinados grupos -sanos- de la población se contempla en la "segunda fase" en la que ha entrado oficialmente la estrategia de vacunación contra la Covid este martes, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un nuevo sistema de reparto de vacunas, a demanda de las comunidades, y el acopio por parte del Gobierno central de 3,8 millones de dosis de Pfizer en estado de ultracongelación para afrontar los próximos pinchazos. A jóvenes que vayan cumpliendo los 12 años y también a los diferentes colectivos que eventualmente puedan incorporarse al proceso de inmunización. Entre ellos, "la población infantil" o personas a las que se administren dosis adicionales y terceras dosis de refuerzo.

El primer cambio tiene que ver con la manera de almacenar las vacunas y repartirlas. Hasta ahora, Pfizer hacía el reparto de forma descentralizada a los puntos designados por cada comunidad porque el buen ritmo de la vacunación no hacía necesario tener un stock centralizado de vacunas, que ahora sí existirá con la "declaración de emergencia para la contratación de servicios de recepción, almacenaje y acondicionamiento" que ha aprobado el Consejo de Ministros para más de 3,8 millones de dosis de Pfizer que ahora llegarán a un almacén central -capaz igualmente de mantenerlas a una temperatura de menos 70ºC- y que serán repartidas entre las comunidades "según sus necesidades".

Estas necesidades no se determinarán en función de la población de cada una de ella -primero por grupos diana y después por población general-, sino del número de personas que eventualmente se vayan incorporando a la vacunación o a la revacunación, donde el Gobierno ya contempla la posibilidad de vacunar a los menores de 12 años y de poner terceras dosis a población sana.

"De cara al futuro", el Gobierno tiene pensado extender una fase de "estabilización" de la vacunación, en la que se inmunizarán los menores que vayan cumpliendo 12 años y otra fase en la que podrían entrar nuevos grupos "La población de la población infantil, la administración de dosis adicionales o de recuerdo en grupos de población concretos", incluidas personas que hayan completado su pauta con una vacuna de adenovirus, es decir, con AstraZeneca o Janssen, y que podrían ser revacunados con Pfizer y Moderna, con la tecnología de ARN-mensajero.

Aunque de momento son solo planes, el Gobierno ya prevé en esta nueva fase de la vacunación la inmunización de dos grupos sobre los que existe un acalorado debate acerca de si es o no adecuado. No solo por que exista o no necesidad, sino también por el hecho de que los países ricos empiecen a revacunar a su población y a los niños cuando solo un 1% de la población de los países de ingresos medios y bajos está inmunizada.

Por una parte, a los niños menores de 12 años. De momento, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está estudiando los ensayos clínicos que ha realizado Pfizer entre población de 5 a 11 años y a principios de noviembre recibirá estudios de Moderna.

Por otra, población sana, a la que no se administraría una dosis adicional -para igualar la protección frente a la Covid que cuando no sea suficiente con dos dosis debido a enfermedades o edad elevada-, sino de refuerzo.

El Gobierno apunta a esta posibilidad solo un día después de que la EMA abriera la puerta a que los países pongan una tercera dosis a la población adulta y sana, a la luz de un ensayo clínico realizado por Pfizer. No se trata de un recomendación "firme" del organismo europeo, que este martes ha admitido que solo tiene "información limitada" para hacer una indicación a los países europeos tan "fuerte" como ha hecho en otras ocasiones. "Actualmente no podemos recomendar firmemente administrar dosis de refuerzo", ha dicho el director de la estrategia de vacunación de la EMA, Marco Cavaleri.

Antes de este matiz por parte de la EMA, el Ministerio de Sanidad apuntaba este lunes que, una vez planteada por el organismo europeo, España estudiará la posibilidad de revacunar a la población adulta en general, pero también que no sería una decisión inminente.