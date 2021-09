Desde que empezó la pandemia, el epidemiólogo y vacunólogo Amós García no ha parado. Exdirector general de Salud Pública de Canarias, es presidente de la Asociación Española de Vacunología y, como miembro de la Ponencia de Vacunas del Ministerio de Sanidad, elaboró la Estrategia de la Vacunación contra la Covid y tiene que determinar ahora qué grupos de población deben recibir una tercera dosis, ya sea adicional o de recuerdo. Unido a eso, acaba de ser designado miembro del Comité Permanente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa. Antes de llegar, insiste en lo que viene recalcando casi desde antes de que se supiera la primera dosis en España: que la pandemia no terminará hasta que esté vacunada la población de todos los países, tanto de los ricos como de los de ingresos medios y bajos.

¿Cuál va a ser su cometido dentro del comité permanente de la OMS para Europa?

Participar en los debates de las reuniones que se convoquen, intentando trasladar la idea que entendemos que es la fundamental: que no hay que pensar tanto en los problemas de los países ricos. Ahora hay una situación absolutamente especial con el Covid, pero no es el único problema que hay.

En términos de pandemia, ¿qué tipo de cuestiones se abordan en la OMS en relación con Europa?

La pauta de administración de vacunas. Ahora está el debate de la tercera dosis y hay que establecer un criterio. En mi opinión, el que defiende la OMS es el adecuado: no olvidar que estamos en una pandemia que requiere respuesta global. Y es fundamental entender que una cosa es una tercera dosis y otra, una dosis adicional. Una tercera dosis o de refuerzo es para la protección de personas que, con las dos primeras, han dado una buena respuesta [inmunológica]. Tiene carácter general, porque es para fortalecer la respuesta que han conseguido con dos dosis.

La [dosis] adicional es para personas que, por una patología o por su edad, tienen pauta completa pero sin que se produzca la respuesta que se necesita. En esta caso no tiene un carácter universal, sino un carácter selectivo, depende de grupos poblacionales. A mí me preocupa mucho que Europa o los países desarrollados estén barajando dar una tercera dosis universal mientras que hay países donde se están preguntando cómo poner la primera.

¿Vacunar a los niños, sí o no?

Yo creo que es un debate que hay que perfilar con la vacunación en los países en desarrollo. El vacunar a los críos va a depender mucho del peso de la pandemia en cada momento. ¿Realmente es para aumentar la inmunidad colectiva porque así lo exige el peso de la pandemia, o estas vacunas hay que derivarlas [a otros países]?

En España ya se administra dosis adicional a los mayores que viven en residencias y ya se plantea ponerla a la población general mayor de 80 años. ¿Hasta qué edad se puede seguir bajando?

El límite lo va a marcar la evidencia científica, lo que se vaya publicando. Es la que va a indicar el camino a seguir. Ha indicado la necesidad de una dosis adicional a personas en residencias o con una determinada patología de base, y la evidencia irá determinando una posible ampliación.

¿Los países ricos están siendo egoístas o no ven las consecuencias de no tener a la mayor pare del mundo vacunado?

Parto de la premisa de que la pandemia no se da solo en España, Francia, Estados Unidos o Canadá, también se tiene que solucionar en Burkina Faso, en Guinea Conakry, en Uganda, y se va a solucionar dependiendo de las vacunas que lleguen a estos países. No solo por una cuestión de equidad y justicia, sino de interés epidemiológico, ya que si dejamos sin vacunar a los ciudadanos de estos países, van a seguir enfermando y va a tener como consecuencia la aparición de nuevas variantes. Hay que ser conscientes de la necesidad de que [las vacunas] lleguen a los países en vías de desarrollo. Cada país, lógicamente, quiere poder proteger a sus ciudadanos, pero estamos en pandemia y pueden surgir nuevas variantes en países en desarrollo que no se vacunen.

El G-20 fijó hace unas semanas el objetivo de vacunar al 40% de la población mundial antes de que termine el año. Quedan tres meses, ¿lo ve posible?

Es difícil, es muy difícil, pero yo creo que es importante conseguir lo más posible. Hay que trabajarlo, aunque lo veo complicado.

¿Y al 70% de la población mundial a mitad de 2022, como acaba de determinar la Asamblea General de la ONU?

Queda muy poco tiempo y es difícil, aunque no imposible. Hay que trabajar en conseguirlo.

En España y en la UE la pandemia está remitiendo. ¿Existe el riesgo de que se olviden de que no ha terminado en otros países?

Esto sería peligrosísimo. Conforme ha aumentado la cobertura vacunal y como la ciudadanía ha seguido haciendo un ejercicio de responsabilidad individual, estamos haciendo la vida mas difícil al virus, que tiene más complicado pasar de una persona a otra. Pero sigue ahí y tenemos que ir partido a partido: no podemos obsesionarnos ya, porque todavía queda un camino por recorrer.

Usted ha sido una pieza fundamental en la toma de decisiones sobre la vacunación por parte del Gobierno y las comunidades. ¿Cree que la OMS debería tener más capacidad de actuación?

Por lo menos, tendría que tener una mayor capacidad de remover conciencias. Cuando hablo de OMS lo hago tanto pensando en el ciudadano de Uganda como en el de Estados Unidos. El objetivo de mejora de la salud es tanto para uno como a otro. La OMS no puede tener capacidad ejecutiva como tampoco puede tenerla la ONU, pero debe tener una mayor capacidad de generar conciencia, sobre todo en los países desarrollados. Hay que escucharla, hay que entenderla, ha pasado por situaciones muy complicadas, como por ejemplo cuando estaba Donald Trump [que anunció que dejaría de contribuir económicamente con el organismo].

La OMS sigue sin autorizar la vacuna rusa, la Sputnik, que ponen países fuera de la UE, y tampoco lo hace la Agencia Europea de Medicamento. ¿La UE ya se va a quedar con las cuatro vacunas y no autorizará más?

Se han caducado vacunas en alguna nevera de nuestro país. Por lo tanto, parece que vacunas sí que hay, incluso nos caducan, lo cual es absolutamente lamentable, entendiendo que a otros países no llegan vacunas.

Dentro del Comité Permanente de la OMS del que va a formar parte hay, por ejemplo, un representante de Kazajistán, un país donde aun el año pasado no estaba permitido hablar siquiera de la Covid. ¿Cómo se imagina que va a ser trabajar con él?

Va a ser complicado, porque vamos a ver cómo me entiendo con él, va a ser un poco complicado (ríe). Pero tendremos que hablar, que hablar y que seguir hablando. No hay más tu tía y lógicamente enfocarle lo que es el conocimiento científico.

Su mandato terminará en 2024. ¿Cuándo calcula que se podrán tratar otros temas sin que la pandemia lo domine todo?

No me atrevo a profetizar sobre cuándo dejara de dominar la pandemia. Yo creo que en los países desarrollados sí parece que 2022 es un horizonte potente, pero no estará eliminada todavía en los países en desarrollo. Me siento incapaz de profetizarlo, pero creo que más pronto que tarde.