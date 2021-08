La mayor parte de España continuará una semana más con restricciones, aunque el toque de queda solo estará vigente en algo más de un centenar de municipios de dos comunidades y, en general, se van flexibilizando las medidas, como las que afectan a los horarios de cierre y a los aforos.

Es el caso de Andalucía y Cataluña, comunidades en las que ya se puede circular libremente a cualquier hora del día, al no haber limitación en la movilidad nocturna. En el caso de la segunda, fue el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad el que rechazó prorrogar la medida el pasado 23 de agosto.

No obstante, el toque de queda todavía continúa vigente en 68 municipios de la Comunidad Valenciana, entre ellos su capital, así como en otros 54 de Navarra, no en Pamplona, que están en situación de riesgo alto de contagio.

En Extremadura hay once localidades con cierre perimetral, después de que el Alto Tribunal de esa comunidad diera el visto bueno a la petición del Gobierno regional de imponer esta medida en seis nuevos municipios de la provincia de Cáceres.

Otras comunidades han ajustado o flexibilizado las medidas relacionadas con aforos y horarios, como Baleares y Cantabria, pero la mayoría han optado por prorrogar al menos una semana más las que están en vigor, entre ellas, Aragón, Asturias, Castilla y León, Murcia y La Rioja.

En este momento en que la incidencia acumulada se sitúa en 276 casos por cada 100.000 habitantes, hay regiones, como Madrid, que se plantean ya "seriamente" levantar "en breve" las restricciones a la hostelería y al ocio nocturno, tal y como avanzó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.

Desde Cantabria, su presidente, Miguel Ángel Revilla, también se ha mostrado partidario de relajar las medidas anti-COVID. "Estamos en la fase final de las restricciones", ha afirmado a los periodistas, a los que ha trasladado que esto "no tiene marcha atrás", porque ni los ciudadanos ni la economía lo entenderían.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, a pesar del descenso de contagios, la cifra diaria de fallecidos ha experimentado un repunte esta semana y las autoridades no se fían. Por eso, hacen reiterados llamamientos a la prudencia y a no bajar la guardia, mientras tratan de dar un impulso a la vacunación tras el parón vacacional, sobre todo entre los adolescentes, a pocos días de que comience el curso escolar.

Así queda el mapa de restricciones por comunidades para este fin de semana:

Andalucía

La Junta de Andalucía ha levantado esta semana el toque de queda en todos los municipios de más de 5.000 habitantes, tras constatarse que ninguno de ellos supera el umbral de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

La hostelería puede cerrar en todos los niveles de alerta a las 24.00 horas, aunque se permite estar hasta la 1 de la madrugada sin servir comidas ni bebidas, con un aforo en interiores del 75% en nivel 2 y del 100% en las terrazas.

Casi toda la comunidad andaluza se encuentra precisamente en el nivel 2 de emergencia, salvo el norte de Almería y el sur de Granada, que están en el 1.

Aragón

Aragón mantiene las restricciones hasta el 31 de agosto. No hay ningún municipio con toque de queda o cierre perimetral, pero están suspendidas las fiestas patronales.

La hostelería y el ocio nocturno cierran a las 00.30 horas, pero no se permite el acceso a los locales media hora antes. El aforo permitido es del 50% en el interior con un máximo de 6 personas por mesa. Además, está prohibido el consumo en barra.

Asturias

El Gobierno de Asturias ha prorrogado hasta el 6 de septiembre el cierre del interior del ocio nocturno vigente, así como la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras y establecimientos comerciales minoristas entre las 22.00 y las 6.00 horas.

A esta medida se une la prohibición de consumir en barra en establecimientos hosteleros, que deben cerrar a la una de la madrugada y permitir un máximo de seis personas por mesa en el interior y de diez en la terraza.

Actualmente, solo los municipios de Carreño y Aller están en situación de riesgo extremo, aunque únicamente en el primero se aplican las restricciones que corresponden a ese nivel.

Baleares

En Baleares, el Govern ha levantado esta semana las restricciones nocturnas de reuniones sociales en Menorca, por su buena situación epidemiológica. Además, se amplía el horario en Formentera. Están prohibidas las reuniones de no convivientes de 2 a 6 horas, un horario que es de 1 a 6, en Mallorca e Ibiza.

También cambia la franja permitida para las actividades colectivas de tipo social, cultural, deportivo, de ocio, de restauración y hostelería, que tendrán que concluir a la 1 horas en las islas de Mallorca e Ibiza y a las 2 horas en Menorca y Formentera.

Las visitas a las residencias de ancianos están limitadas a personas que presenten certificado COVID de vacunación, demuestren haber pasado la enfermedad en los 6 meses anteriores o muestren una PCR.

Los trabajadores no vacunados tienen que hacerse tres pruebas semanales de COVID-19, una medida que cuenta con el aval del alto tribunal de las islas.

Canarias

La mejora de los indicadores epidemiológicos ha llevado al Gobierno canario a cambiar el nivel de alerta de Gran Canaria, que pasa del 4 al 3, mientras que el resto de las islas se quedan como estaban: Tenerife (4), Fuerteventura (3), La Palma y Lanzarote (2) y La Gomera y El Hierro (1).

La hostelería cierra a las 2 la mañana en el nivel 1, donde se permite un aforo del 75% en el interior y 6 personas por mesa, y en el 2 baja la persiana a las 00.00 horas (al igual que en el 3 y 4) y se permite una ocupación del 50% y cuatro comensales.

El Gobierno canario tiene previsto reunirse el próximo lunes, con carácter extraordinario, para aprobar un decreto ley con las nuevas medidas de prevención.

Cantabria

En Cantabria hay doce municipios en el nivel alto de alerta, entre ellos Santander, Castro Urdiales y Santoña. Otros 38 están en el medio y el resto se hallan en el bajo, según la última actualización del Ejecutivo autonómico.

Entre las novedades destaca la flexibilización de las medidas relacionadas con el aforo en los distintos niveles: en el 1 se permite una ocupación del 75% del total; en el 2, del 50%; y en el 3, de un tercio. Además, el máximo de personas por mesa será 6 en todos ellos.

Cataluña

Tras varias semanas con toques de queda, ningún municipio catalán está sujeto a las limitaciones de la movilidad nocturna, por lo que ya se puede circular libremente a cualquier hora.

No obstante, se ha prorrogado otra semana más, con el aval de la Justicia, la limitación de reuniones y encuentros familiares y sociales a un máximo de 10 personas. Se mantiene el cierre del ocio nocturno en el interior de los establecimientos.

Estas actividades tienen que cerrar a las 00.30 horas y están obligados a llevar un registro de clientes y guardar lo datos durante un mes.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha mantiene la limitación de visitas a las residencias de mayores a dos días a la semana y ha dictado unas medidas que incluyen "promover" la vacunación entre los trabajadores de estos centros y que los empleados que no cumplan este criterio no atiendan a los residentes que no hayan completado la pauta.

Los establecimientos de hostelería y restauración pueden abrir hasta las 2 de la mañana con un aforo máximo del 75% en interiores y del 100% en terrazas, con el servicio en barra prohibido. Las discotecas y el ocio nocturno deben cerrar a las 3, con el mismo límite de ocupación.

Castilla y León

Castilla y León ha prorrogado hasta el 13 de septiembre las medidas vigentes en materia de aforos y horarios: la hostelería puede abrir hasta las 1.30 horas con una ocupación del 75% y un máximo por mesa de diez personas. Está prohibido consumir en barra.

Hasta esa fecha seguirá cerrado el interior de los locales de ocio nocturno, que solo puede operar en terrazas al aire libre, al igual que los parques entre la medianoche y las siete de la mañana.

La celebración de actuaciones musicales, verbenas, bailes y similares en espacios públicos, incluidos los llamados pasacalles, se pueden celebrar tanto en espacios cerrados como abiertos, pero con el público sentado, mascarilla y manteniendo la distancia social.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha prorrogado hasta el 6 de septiembre el toque de queda -entre la 1 y las 6 de la mañana- en 68 municipios con mayor riesgo epidémico, entre ellos Valencia, y en todos están limitadas las reuniones sociales a 10 personas.

La hostelería puede abrir hasta las 00.30 horas con un aforo del 50% en interiores y seis personas por mesa, que puede ser de diez en el exterior. El ocio nocturno está cerrado, solo puede operar en horario de hostelería y para esa finalidad. No se permite la venta de bebidas alcohólicas entre las diez de la noche y las siete de la mañana.

Extremadura

Extremadura se encuentra en nivel de alerta 2, con medidas como la limitación de las reuniones a un máximo de seis personas y el cierre del ocio nocturno a las dos de la madrugada. No obstante, tiene dos áreas de salud en alerta sanitaria 3, las de Cáceres y Plasencia, que son las que presentan mayor incidencia y tienen medidas aún más restrictivas, con no más de 4 personas en reuniones.

Este jueves, además, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) autorizó los cierres perimetrales de seis nuevas localidades, todas ellas de la provincia de Cáceres, en concreto, Aliseda, Aldeanueva de la Vera, Ceclavín, Losar de la Vera, Jaraíz de la Vera, Pinofranqueado y Torreorgaz.

Con estos nuevos municipios perimetrados, el total de localidades afectadas por esta medida es de once, mayoritariamente en el norte de Cáceres, en las comarcas turísticas de el Jerte y La Vera.

Galicia

No hay ningún ayuntamiento con toque de queda ni confinamientos. Hay dos municipios con nivel máximo de alerta, en concreto Ordes (A Coruña) y Monforte de Lemos (Lugo); 30 en el alto, 56 en el medio y 225 en el medio bajo.

En el interior de los locales de hostelería se permiten 6 personas por mesa y 10 no convivientes en la terraza. Abre el ocio nocturno hasta las 3 en los municipios que están en nivel medio y medio bajo, con un aforo del 50% en el interior, y en los de nivel máximo o alto pueden operar hasta la una de la mañana, pero solo las terrazas.

Galicia es una de las pocas comunidades en las que se permite bailar, pero con mascarilla y con una ocupación no superior a dos metros cuadrados de pista por cada usuario.

Están prohibidas las reuniones en la calle entre las 3 y las 6 de la madrugada (excepto personas convivientes) y entre la 1 y las 6 en municipios en nivel máximo y alto.

La Rioja

La Rioja continúa en el nivel 2 de alerta, sin toques de queda ni cierres perimetrales, por lo que siguen las actuales restricciones por la COVID-19, de acuerdo a la evolución de la pandemia, los indicadores epidemiológicos y la situación hospitalaria.

La hostelería puede abrir hasta las dos de la mañana, con un aforo máximo del 75% y del 100% al aire libre. Además, se mantiene la recomendación de un máximo de 6 personas por mesa.

Madrid

La Comunidad de Madrid mantiene las medidas vigentes: la hostelería y la restauración cierran a la 1 de la mañana y se permite un aforo del 50% en interiores con un máximo de 6 comensales y el 100% en exterior con 8 personas por mesa, además de mantener la prohibición de consumir en la barra.

Los locales de ocio nocturno pueden cerrar a las 3 de la mañana, aunque no pueden recibir clientes desde una hora antes. Se permite el baile en espacios al aire libre, correctamente delimitados y con el uso permanente de la mascarilla.

Murcia

Murcia ha prorrogado dos semanas más las medidas vigentes para contener la expansión del virus. En la hostelería se permiten 6 personas por mesa en interiores y 10 en terrazas. Está prohibida la venta de alcohol en tiendas o gasolineras de diez de la noche a seis de la mañana.

En cuanto a las reuniones sociales, se permiten hasta un máximo de diez personas, y de 2 a 6 de la mañana solo quienes vivan juntos.

Navarra

Con el aval de la Justicia, Navarra ha renovado hasta el 2 de septiembre las medidas vigentes, como la limitación selectiva de la movilidad nocturna, que en esta ocasión afecta a 54 localidades, que están en situación de riesgo alto de contagio, entre las cuales no está Pamplona.

La hostelería y el ocio nocturno cierran a la 1 de la madrugada y las reuniones están limitadas a un máximo de 10 personas.

País Vasco

Euskadi mantienen hasta el lunes las medidas anti-COVID vigentes: la hostelería cierra a la 1 de la madrugada con un aforo en el interior de los locales del 35%.

Es obligatorio usar la mascarilla en zonas urbanas transitadas.

Ceuta

Sigue vigente la limitación de horarios en la hostelería y ocio nocturno, que cierra a la 1 los fines de semana y a las doce el resto de los días. La ocupación máxima es del 50% en los interiores.

Además, están cerradas las playas entre las doce y las seis de la mañana para evitar botellones.

Melilla

Melilla mantiene las restricciones vigentes hasta el 10 de septiembre: la hostelería puede abrir entre las 6 y las 3 de la madrugada, con 6 comensales en el interior y 8 en el exterior, y un aforo máximo del 50 por ciento y del 100% respectivamente.

Está prohibido el consumo de tabaco y cachimbas en los establecimientos, tanto en el interior como en el exterior. No se permite el baile.