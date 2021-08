Alegría concreta con las comunidades el protocolo antiCovid para el nuevo curso, con polémica sobre las ratios

A pocas semanas de que arranque el nuevo curso escolar -entre dos y tres en función de cada comunidad-, la ministra de Educación, Pilar Alegría, se reúne este miércoles por la mañana con los consejeros del ramo para ajustar las medidas antiCovid que se aplicarán en las aulas. El protocolo se aprobó en mayo bajo la premisa de que sería revisado a finales de agosto para, en caso necesario, ajustarlo a la evolución que presentase la pandemia. Dadas las circunstancias no se esperan grandes cambios y la posibilidad de reducir la distancia de seguridad entre alumnos continúa en el centro de la polémica.

El nuevo año académico arrancará con el profesorado inmunizado prácticamente en su totalidad, la mitad de los chavales de entre 12 y 19 años con al menos una dosis de la vacuna y, en un contexto sumamente volátil, con la incidencia de contagios por coronavirus a la baja. Sin embargo, en vísperas de que los alumnos regresen a los colegios, España supera los 300 infectados por cada 100.000 habitantes, lo que supone un alto riesgo y deja lejos los niveles de alerta 1 y 2. La previsión antes del verano era que prácticamente todo el país se encontrase en septiembre en esos niveles, lo que permitiría flexibilizar las medidas en los centros. El plan contempla no obstante otro escenario, con niveles de alerta 3 y 4, que conllevaría una situación más estricta.

Además de tener en cuenta otros factores, el grado de alerta 1 refleja una incidencia acumulada en 14 días de hasta 50 positivos por cada 100.000 habitantes. El 2 se enmarca dentro de los 150. El 3 se sitúa hasta los 250 y el 4, cuando se supera esa cifra.

Sea como sea, la clave del protocolo continuará residiendo en garantizar "la máxima presencialidad para todos los niveles educativos". Esa será la premisa incluso en los cursos superiores, que el pasado año académico se desarrollaron en parte de forma semipresencial. Solo ante una alerta elevada, y en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las normas, se contempla la posibilidad de recuperar esa semipresencialidad, pero únicamente a partir de 3º de la ESO.

El documento prolonga asimismo la existencia de grupos burbuja -aquellos en los que no es necesario guardar la distancia interpersonal- en Educación Infantil; 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria, y en Educación Especial. En 5º y 6º de Primaria, la organización se podrá hacer igualmente mediante grupos de convivencia o manteniendo la separación. Y en la ESO, Bachillerato, Enseñanzas Oficiales de Idiomas, Formación Profesional de todos los grados y Enseñanzas Artísticas y Deportivas habrá que cumplir la distancia de seguridad.

otras medidas El protocolo de medidas antiCovid para el nuevo curso mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla desde los seis años y las salidas y entradas escalonadas. Además establece que el lavado de manos se realizará de forma "frecuente y meticulosa, un mínimo de cinco veces al día", y que la ventilación cruzada será permanente, siempre que sea posible, con apertura de puertas o ventanas. Si esa ventilación natural no es suficiente se puede impulsar de forma mecánica, o en último extremo mediante purificadores de aire con filtros HEPA. La limpieza y desinfección se realizará al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen. Sí volverán los materiales compartidos y las extraescolares.



El texto mantiene esa separación interpersonal en los 1,5 metros pero en todos los supuestos añade la posibilidad de rebajarla a 1,2. Únicamente no se podrá reducir entre los adolescentes -a partir de 3º de la ESO y FP de Grado Básico- en el caso de que la transmisión comunitaria del virus sea alta. Y es especialmente en este punto donde surgieron las discrepancias, dado que algunas comunidades, como Madrid, La Rioja o Murcia, defendían que un metro es suficiente.

Si se reduce la distancia puede aumentar el número de alumnos por clase, lo que podría llevar a recuperar las ratios previas a la pandemia y que durante el pasado curso se limitó a 20. Un borrador inicial del protocolo continuaba determinando unos máximos pero ante las quejas de algunas autonomías, la versión definitiva incluyó en un pie de página que "el tamaño máximo de las clases será acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable": 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en la ESO y 35 en Bachillerato.

La decisión cuenta con la oposición de profesores y padres. Los sindicatos reclaman menos de 20 chavales por aula y mantener o incrementar la contratación de docentes en al menos 40.000. Una menor distancia permite volver a las ratios precovid, ya que no hace necesario desdoblar aulas ni, por tanto, contar con más docentes. "La reducción de ratios ha demostrado ser una medida enormemente efectiva para mejorar la calidad educativa y es imprescindible no solo para asegurar la seguridad y la salud, sino también para corregir las carencias previas del sistema y las surgidas por la pandemia, especialmente para el alumnado más vulnerable", defiende CC OO. En la misma línea, las principales asociaciones de padres exigen no bajar la guardia y mantener los refuerzos.

Pese a ceder en el tema de las ratios, el ministerio ha pedido a los Gobiernos autonómicos que mantengan el profesorado contratado como refuerzo. A la espera de ver si todos lo hacen, esta Conferencia Sectorial de Educación, de carácter extraordinario, será la segunda que preside Alegría tras suceder en el cargo a Isabel Celaá. En la primera, celebrada en julio, la ministra presentó la nueva ley de Formación Profesional y se aprobaron la distribución y los criterios de reparto de créditos de Cooperación Territorial por valor de 1.486 millones de euros. La nueva titular de Educación aprovechó la ocasión para recordar que el curso 2020-21 había finalizado con el 99,9% de las aulas abiertas y que en ningún momento se había superado el 2% de clases cerradas.