El proceso de devolución de inmigrantes ante la crisis de Ceuta: ¿se puede hacer en caliente?, ¿por qué no con menores?

España ha experimentado en la última jornada una crisis migratoria sin precedentes, con la entrada de más de 8.000 personas procedentes de Marruecos que han cruzado a nado la frontera ceutí. Interior asegura que 4.000 de ellas ya han sido repatriadas y que continuarán haciéndolo por "el tiempo que sea necesario".

Las personas migrantes están siendo asistidas por los sanitarios y trasladadas a distintos centros para determinar la situación de cada uno. Ahora, las autoridades competentes tratan de agilizar los trámites de devolución en medio de esta crisis, que deja, en un solo día, un número de llegadas a Ceuta similar al registrado en toda España en algo más de cinco meses.

Una situación que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de "extraordinaria y excepcional", asegurando que continuará con esta política de "devolución por cauces legales" y subrayando que hasta el momento no constaba ningún menor de edad entre las 4.000 personas que ya han sido devueltas a Marruecos.

Los niños, ha señalado, cuentan con un "estatus especial", por lo que el procedimiento a seguir con ellos tendrá en cuenta el "interés superior del menor" y se analizará su estado en cuanto la situación se normalice. Ahora bien, ¿cuál es, entonces, el proceso con los menores?, ¿con los mayores de edad?, y, en definitiva, ¿qué procedimiento hay que seguir para llevar a cabo esas devoluciones?

¿Cómo es el proceso de devolución?

En el caso concreto de Ceuta y Melilla, se añadió en 2015 una disposición adicional a la conocida como 'ley mordaza' que reformaba la ley de Extranjería referida a la situación en ambas ciudades autónomas.

Así, según consta en la disposición adicional décima de Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

"Hay un convenio con Marruecos, pero también hay un procedimiento a seguir"

También viene regulado en un acuerdo de 1992 con el gobierno marroquí, al que el Ejecutivo español ha recurrido para la devolución de los más de 4.000 inmigrantes que, según Interior, ya han sido repatriados a Marruecos. "Hay un convenio con Marruecos, pero al mismo tiempo hay un procedimiento a seguir", explica a 20minutos el coordinador del Servicio de Orientación Jurídica de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Marcelo Belgrano.

Y es que, según comenta el experto, "todas las personas que sean devueltas tienen que ser previamente identificadas, debe haber un acto administrativo y tienen que tener derecho a asistencia letrada". Además, en la propia disposición adicional consta que "el rechazo" debe hacerse respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.

¿Cuánto puede durar ese trámite?

En el supuesto de que habiendo sido expulsados anteriormente vuelvan a España o, como es este caso, pretendan entrar irregularmente en el país, la ley dicta que "no será necesario un expediente de expulsión para la devolución". Para aquellos que hayan sido interceptados en la frontera, serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la custodia de costas y fronteras las encargadas de conducirles, "con la mayor brevedad posible" a la correspondiente comisaría de la Policía Nacional.

Una vez ahí, pueden permanecer detenidos durante 72 horas en las que se procederá a su identificación y, en el caso de que así se concluyera, su devolución. En el convenio con Marruecos, se acordó que las autoridades fronterizas del país del que provenga la persona deberán readmitirla en su territorio, previa petición del Estado que haya aprobado la devolución.

¿En qué casos no se llevará a cabo un proceso de devolución?

Hay varias excepciones en cuanto a las devoluciones. Se debe tener en cuenta la "situación específica" de cada solicitante y valorar la solicitud de protección internacional, si la persona lo formaliza. Así, la ley ilustra una serie de ejemplos que estarían incluidos en estos supuestos, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos.

De formalizarse esa petición, la persona no podrá ser sometida a un proceso de devolución hasta que no se haya resuelto dicha solicitud o haya sido admitida según la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. "Si una persona dice que no pueden devolverle a su país de origen, por ejemplo, por su condición sexual, automáticamente hay que cerrar el procedimiento de devolución e iniciar uno que se llama de protección internacional", afirma Belgrano.

¿Qué ocurre entonces con los menores?

Los menores de edad no pueden ser expulsados bajo ningún concepto. En el caso de no ir acompañados, serán remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores, poniéndose en conocimiento de la Fiscalía.

Además, en el caso de que no se pueda determinar la minoría de edad por falta de documentación, las instituciones sanitarias oportunas, "con carácter prioritario y urgente" realizarán las pruebas científicas necesarias para concluir si la persona es menor o mayor de edad. "De forma inmediata se adoptarán medidas para asegurar que el representante de la persona menor de edad actúe en nombre del menor de edad no acompañado y le asista con respecto al examen de la solicitud de protección internacional", establece la ley.

Según informó el ministerio de Sanidad, se han contabilizado en torno a 2.000 menores (tanto solos como acompañados) entre las 8.000 personas que han llegado en las últimas horas a la frontera de Ceuta. El ministro Grande-Marlaska ha explicado al respecto que, en aquellos casos que existan dudas sobre la edad se le realizarán las pruebas pertinentes para su confirmación. Estas pruebas, ha indicado, se empezarán a hacer "en los próximos días" y cuando la situación vivida desde el lunes esté "normalizada".

¿Dónde se están quedando hasta que se determine su situación?

La Delegación del Gobierno de Ceuta ha explicado que se ha habilitado el estadio José Bonoliel "para trasladar a los marroquíes adultos que se encuentran en la calle para posteriormente proceder a su devolución", mientras que a los menores se les ha instalado en el campamento de Piniers y en las naves del Tarajal.