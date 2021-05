Los socios de Sánchez sortean el veto de Calvo a la ley trans y el PSOE promete "no entorpecer" su tramitación

El PSOE no va a "entorpecer" la tramitación de la ley trans en el Congreso cuando se vote este martes la toma en consideración de la proposición de ley promovida por sus principales socios parlamentarios. Así lo adelantó Público y lo confirman fuentes socialistas a 20minutos, a pesar de que el texto cuya tramitación se debatirá y votará este martes es prácticamente calcado al elaborado por el Ministerio de Igualdad, que la Vicepresidencia Primera del Gobierno de Carmen Calvo lleva meses bloqueando.

Los socialistas no confirman si votarán a favor o se abstendrán, lo cual implica que aún no es seguro que el Congreso vaya a tramitar el texto. Unidas Podemos va a apoyar la toma en consideración, al igual que ERC, JxCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias y la CUP -los promotores de la norma-, por lo que, si el PSOE vota a favor, comenzará la tramitación. No obstante, si los socialistas se abstienen, la toma en consideración dependerá de que el PP haga lo mismo, ya que un voto en contra de los populares tumbaría la propuesta.

La decisión llegó después de que, durante todo el lunes, el PSOE mantuviera la incertidumbre sobre el sentido de su voto, y supone una derrota, al menos parcial, de los postulados de Calvo frente a los de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en lo relativo a los derechos de las personas trans. Los socialistas llevan meses bloqueando la tramitación de la ley trans debido a sus hondas discrepancias con la autodeterminación de género. Y el texto que han decidido no torpedear este martes reconoce expresamente este derecho.

Unidas Podemos -y el Ministerio de Igualdad-, en línea con las reivindicaciones de las asociaciones en defensa de los derechos de los trans, siempre ha abogado por incluir en la ley el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona sin necesidad de tratamientos ni informes médicos o psicológicos, solo con su declaración expresa. Por el contrario, el sector del PSOE que lidera Calvo se ha mostrado contrario hasta este lunes porque, según señaló la propia vicepresidenta el mes pasado, elegir "el género sin más que la mera voluntad o el deseo" pondría "en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles".

Más información en breve.