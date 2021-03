En la semana previa al Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, habla de feminismo, de conciliación y de cómo se celebrará este 8-M, marcado por la pandemia del coronavirus, en una entrevista concedida a 20minutos. La número 2 del ministerio que dirige Irene Montero responde también sobre las polémicas en torno a proyectos como la ley del ‘solo sí es sí’, la ley trans o la ley Zerolo.

¿Cómo se presenta este 8-M? Todos son importantes porque siempre hay derechos que seguir conquistando, pero creo que este lo es más, no solo por las características que nos impone la pandemia sino porque hay una estrategia de criminalización del 8-M. Este año la extrema derecha ha actuado incluso con más falta de humanidad al utilizar la cantidad de gente que ha perdido la vida por el coronavirus. Es curioso como este fin de semana se permitían concentraciones de diputadas de Vox en Sevilla mientras se criminaliza el feminismo. Por tanto más que nunca es necesario que el feminismo se manifieste pero de cualquier forma.

¿Incluso con concentraciones en la calle? Nosotras hemos hecho una cartera de acciones y de seminarios para hablar más fuerte que nunca de feminismo pero en lo que tiene que ver con las manifestaciones físicas del lunes obedeceremos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Aun así el movimiento feminista está teniendo mucha creatividad e inteligencia para plantear actos que cumplan con las medidas de seguridad porque precisamente saben que las mujeres son las que más están sufriendo esta crisis. Las tenemos que cumplir todas sin que nadie nos silencie.

noelia vera Nacida en Cádiz en 1985, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, tras lo que cursó el máster de la Agencia Efe. Después de trabajar en varios medios de comunicación, en 2015 llegó al Congreso como diputada de Podemos. En enero de 2020 fue nombrada secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

¿Por qué el ministerio ha elegido el lema 'Por ser mujer' para la campaña de este año? Porque somos muy diversas pero todas tenemos un objetivo común: poner sobre la mesa todas las cosas que nos pasan por ser mujeres. No es casualidad que tengamos los sueldos más bajos, los mayores índices de desempleo, que seamos las que salimos de nuestro trabajo para encargarnos de los cuidados... No es casualidad tampoco que exista la violencia machista ni que las mujeres trans sufran el doble que los hombres. La respuesta tiene que ser muy contundente y de ahí ese mensaje de unidad.

Las últimas encuestas reflejan un descenso de la violencia machista entre los adolescentes pero un aumento de las conductas de riesgo online. ¿Qué plantean para atajarlas? Tenemos que hacer un trabajo intensísimo para evitar las violencias machistas sobre la adolescencia. Este país avanzó mucho con la Ley contra la Violencia de Género y con el Pacto de Estado, pero quedaron cosas pendientes. La sociedad además se va transformando. Por eso para nosotras es tan importante la ley del 'solo sí es sí' y a partir de ahí tratar todas la violencias como violencias machistas. Esto incluye lo que pasa en las plataformas digitales, como que te extorsionen con fotos para obligarte a participar en una relación. Y tenemos que poner la mirada en los espacios de ocio, donde tiene que haber muchos más recursos y medidas y que la vuelta a casa sea segura. En ello estamos trabajando y la ley de 'solo sí es sí' es un paso, como lo será la Estrategia Nacional contra la Violencia Machista, contemplada en los Presupuestos y que invertirá en prevención.

Sobre la ley de libertad sexual, ¿incorporarán cambios tras el varapalo del CGPJ al consentimiento expreso y la distinción entre abuso y violación? Si hubiese sido por el CGPJ no tendríamos Ley contra la Violencia de Género ni de Matrimonio Igualitario. Nuestra ley está jurídicamente bien atada y cumple con los estándares internacionales, como el Convenio de Estambul o la Cedaw (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer). También responde a lo que dice el Pacto de Estado y sobre todo a una llamada de la sociedad que a través de casos tan mediáticos como el de La Manada dijo que hasta aquí habíamos llegado. La ley va a seguir adelante.

La ley trans también suscita polémica. ¿Ven posible llegar a un acuerdo con su socio de Gobierno? La responsabilidad del Ministerio de Igualdad es que estas leyes salgan adelante. Y es la responsabilidad del Gobierno en su conjunto, en tanto en cuanto forman parte del acuerdo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron para que fuese el camino que teníamos que recorrer legislativamente durante estos cuatro años. Ese no es un acuerdo entre un presidente y un vicepresidente, es un acuerdo con la sociedad a la que le dijimos que íbamos a sacar adelante esas medidas. Para nosotras urge porque hablamos de proteger los derechos humanos de un colectivo históricamente maltratado. Si la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, una mujer trans con responsabilidad pública, sufre desprecios de la extrema derecha, qué no le pasará al resto del colectivo que está mucho más silenciado.

¿Introducirían algún matiz sobre la autodeterminación de género, el principal escollo, para desbloquear la situación? No podemos intentar desbloquear la ley porque ni siquiera se nos está permitiendo avanzar en sus trámites. Compartimos esta ley y la LGTBI con la vicepresidenta Carmen Calvo el 4 de febrero y a partir de ahí, con el resto de ministerios y no hemos recibido ninguna propuesta formal. Por declaraciones de dirigentes del PSOE parece que cuestionan la autodeterminación, pero no lo hemos recibido por escrito. Estamos dispuestas a mejorar el texto pero esa cuestión está fuera de debate porque, como dicen los organismos internacionales, los derechos de las personas trans, entre otras cosas, tienen que ver con la autodeterminación. Me gustaría saber qué ha cambiado en el PSOE para que lo que se aprobó en 2019 ahora no se apoye. Entiendo que tienen un debate interno y que nos darán respuesta cuando sea posible.

También hay una parte del movimiento feminista que se ha posicionado en contra. Me cuesta entender esa posición en el sentido de que las mujeres trans llevan toda la vida formando parte de la lucha por conquistar derechos para todas. Entiendo que el movimiento feminista es diverso, plural, que nadie tiene su patrimonio y yo solo puedo hablar como institución porque no estoy en él pero ahí insisto en la idea que defendemos este 8-M desde el ministerio y es que todo nos pasa por ser mujeres. Podemos tener muchos debates, porque eso siempre va a ser sano, y eso es lo que permite que se avance en derechos. Son los debates de los que desde aquí bebemos para hacer políticas públicas. Pero tenemos un objetivo común.

¿Teme que se deba a una batalla por el liderazgo del feminismo y que las leyes de Igualdad queden diluidas en la 'ley Zerolo'? Se llama 'ley Zerolo' pero en teoría tenía vocación de ser una ley antirracista. Nos abstuvimos en su votación porque si pretende ser una ley antirracista poco eficaz será si ni siquiera habla de la Ley de Extranjería. Pero en los rumores sobre liderazgos no voy a entrar. Los dos partidos de la coalición somos profundamente feministas y el feminismo marca el camino de nuestras políticas.

Otra cuestión importante es la conciliación. ¿En qué punto está la creación de la mesa de diálogo que anunció la ministra Montero a este diario? Estoy especialmente orgullosa de esa mesa que se iniciará en breve y del Plan Corresponsables. Por primera vez el Estado se corresponsabilizará con las familias para garantizar el cuidado de los menores de 14. Es una política semilla porque es la primera vez que se hace y porque tiene una partida modesta. Son 200 millones que se van a transferir a las comunidades. Ya tenemos una propuesta de acuerdo con ellas con lo cual pronto llegará al Consejo de Ministros y a partir de ahí podrán ejecutar el dinero para políticas de conciliación y cuidados.