PP, Vox y Cs fracasan en su intento de tumbar la reforma para que el CGPJ caducado no pueda nombrar jueces

La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la que PSOE y Unidas Podemos quieren presionar al PP para que se avenga a negociar su renovación sigue adelante. El Congreso rechazó este jueves por amplia mayoría las enmiendas a la totalidad a través de las que PP, Vox, Cs y Junts pretendían paralizar la tramitación de la norma, por lo que la iniciativa seguirá adelante en el Congreso por la vía de urgencia, la elegida por las formaciones del Gobierno para acelerar los trámites todo lo posible.

Pese a las quejas del propio CGPJ, que hace unos días criticó que PSOE y Unidas Podemos no le hayan pedido opinión sobre la reforma, la mayor parte de los diputados de la Cámara Baja se mostró en contra de derribar la iniciativa: los correspondientes a PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Más País y otros partidos minoritarios.

El debate tuvo lugar pocas horas después de que el CGPJ, cuyo actual mandato terminó en diciembre de 2018 y que lleva en funciones desde entonces, aprobase precisamente otra andanada de nombramientos. Por una amplia mayoría de 18 votos de los 21 posibles, el órgano de gobierno de los jueces nombró a los presidentes de las audiencias provinciales de Cantabria, Granada, León, Navarra, Islas Baleares y Ciudad Real y al presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

Precisamente esto es lo que la reforma pretende evitar. Si el texto saliera adelante, a los miembros del CGPJ con el mandato caducado no se les permitiría proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia, entre muchos otros, ya que esas funciones, según entienden PSOE y Unidas Podemos, "legítimamente han de corresponder al CGPJ entrante o renovado y no al saliente".

La iniciativa pretende, además, presionar al PP, cuya posición es la que mantiene ahora mismo bloqueada la renovación del CGPJ. Los populares, no obstante, mantienen el pulso e insisten en que no negociarán una nueva composición del órgano si el PSOE no excluye a Podemos de las conversaciones, algo que los socialistas no contemplan. Y, por el momento, tampoco tienen encima de la mesa la opción de recuperar la propuesta de que los miembros del CGPJ puedan elegirse por mayoría absoluta del Congreso y no por los tres quintos de la Cámara que se exigen actualmente, una idea que generó una fuerte contestación de Bruselas.

Una vez han sido rechazadas las enmiendas a la totalidad, la reforma pasa ahora a la comisión de justicia, donde se abrirá un plazo para presentar enmiendas al articulado. Aún es pronto para saber con certeza cuándo podría estar aprobada de forma definitiva la iniciativa, pero fuentes parlamentarias calculan que podría ser a principios de marzo.

Más información en breve.