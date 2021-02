Litros de 'oro blanco' para salvar nuevas y pequeñas vidas

El mejor fármaco para quienes llegan a este mundo un poco antes de lo previsto o con algún problema de salud. Así es como los profesionales sanitarios definen la leche materna, un alimento que, en ocasiones, los recién nacidos no pueden recibir de sus propias madres, mientras que hay progenitoras que tienen una secreción láctea superior a las necesidades de su bebé. La generosidad de estas últimas y la labor intermediaria que desarrollan los bancos de leche materna se encargan del resto para conseguir que los pequeños salgan adelante.

Andalucía cuenta en la actualidad con tres bancos de leche, en los hospitales Virgen del Rocío (Sevilla), Virgen de las Nieves (Granada) y Reina Sofía (Córdoba), además de otros centros satélite que colaboran con los primeros para facilitar la donación y recogida. En estos casos, la leche se envía a alguno de los tres primeros centros, donde se pasteuriza y se redistribuye a los hospitales para su administración. El último en incorporarse a esta red satélite ha sido el Virgen Macarena de Sevilla, que desde diciembre de 2020 colabora con el Virgen del Rocío.

En total, más de 1.800 mujeres han donado leche materna en Andalucía en los últimos años en los principales bancos –527 en el Virgen del Rocío desde 2016; 1.261 en el Virgen de las Nieves desde 2010; y 65 en el Reina Sofía desde 2019–, que han beneficiado a más de 4.100 bebés grandes prematuros, que nacen por debajo de las 32 semanas de gestación o que pesan menos de 1.500 gramos, que han precisado alguna cirugía abdominal o con cardiopatías congénitas graves, que son los principales destinatarios de este ‘oro blanco’. A estas cifras, se suman las que se registran en los centros satélites de la comunidad.

Un proceso seguro frente a la Covid

El estado de alarma decretado el pasado mes de marzo como consecuencia de la pandemia del coronavirus obligó a suspender la donación de leche en los hospitales andaluces hasta junio, cuando se reanudó el servicio, "garantizando la seguridad" frente a la Covid-19 "tanto para las donantes como para el personal sanitario implicado", explican a 20minutos desde la Unidad de Neonatología del Virgen Macarena encargada del proyecto.

Así, las donantes "acuden con cita previa, espaciando las citas entre ellas", siendo obligatorio el uso de mascarilla y disponiendo en los puntos de atención de gel hidroalcohólico. Igualmente, todos los botes entregados por la madre "son desinfectados con solución hidroalcohólica antes de ser almacenados en el congelador". Y, antes de atender a estas mujeres, continúan explicando los profesionales del centro sevillano, "se realizará una breve encuesta epidemiológica de cribado Covid-19 y, en caso de no ser favorable, la donante deberá ser excluida temporalmente".

El proceso, insisten, es "seguro" y "sigue las recomendaciones internacionales en cuanto a la selección de las donantes con criterios rigurosos". Y la infección por Covid-19 "no contraindica la lactancia materna". Al hilo, desde el Macarena recuerdan las recomendaciones de la Sociedad Española de Neonatología: "La lactancia materna ofrece protección al bebé frente a enfermedades infecciosas y estimula su inmunidad. La leche materna no parece transmitir el coronavirus".

Banco de leche del hospital Virgen Macarena de Sevilla. HUVM

Cualquier mujer sana y con un estilo de vida saludable puede donar leche materna, siempre y cuando tenga establecida la lactancia tras cubrir las necesidades de su propio hijo. Pero, ¿qué supone exactamente llevar una vida saludable? "No padecer enfermedades agudas o crónicas o realizar tratamientos que interfieran o contraindiquen la lactancia", puntualiza el equipo de Neonatología del Virgen Macarena, así como "llevar una dieta variada y saludable". Y añaden: "Existen situaciones en las que no se podría donar por estar contraindicado, como el consumo de tóxicos –drogas, tabaco, alcohol o cafeína en exceso–, la ingesta de ciertos medicamentos, algunas infecciones, cirugías o transfusiones de productos sanguíneos".

Los profesionales afirman que la mejor opción para los recién nacidos es la leche de la propia madre, siendo la leche materna donada la alternativa más adecuada cuando no se dispone de la primera. En caso de que no se pueda contar con ninguna de las dos, "la siguiente opción sería la fórmula artificial, adaptada para prematuros", explican desde el Virgen Macarena, aunque aclaran que "esta situación no se ha producido hasta la fecha".

La reserva de leche humana pasteurizada en el Banco Regional del Virgen del Rocío depende del ritmo de donación de las propias madres, una variable que "puede cambiar en el tiempo". Pero a día de hoy, concluyen los profesionales del centro satélite del hospital Macarena, "gracias al esfuerzo y generosidad de todas las madres donantes se dispone de suficiente reserva para cubrir las necesidades de aquellos recién nacidos que cumplan los criterios para recibirla".

Cómo contactar con los bancos en Sevilla

La donación de leche materna, al igual que la de sangre, es un gesto voluntario y altruista, y su dispensación es gratuita. Las madres que estén interesadas en facilitar su leche en la provincia de Sevilla, pueden ponerse en contacto con el Banco de Leche Regional del Virgen del Rocío, en el teléfono 955 013 867 o a través del correo electrónico bancodeleche.hvr.sspa@juntadeandalucía.es; o con el banco del Virgen Macarena en el número 699 806 054 o en donalm.huvmacarena.sspa@juntadeandalucia.es.