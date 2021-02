Profesionales del Macarena: "El método de pasteurización de leche materna consigue la inactivación completa del virus"

El Hospital Virgen Macarena de Sevilla administra en sus instalaciones leche materna donada y pasteurizada, procedente del Banco de Leche Regional del Virgen del Rocío, desde enero de 2018. Pero a partir de diciembre del pasado año, el hospital ha pasado a una siguiente fase, convirtiéndose en centro satélite y recepcionando también donaciones, que posteriormente envía al Virgen del Rocío para su pasteurización y redistribución.

Para ello, el centro cuenta con profesionales y medios técnicos en la Unidad de Neonatología, encargada del proyecto, que cuentan a 20minutos más detalles de este proceso que salva vidas.

¿Cuáles son los pasos que tiene que dar una madre que quiera donar?

Basta con contactar con el personal de banco de leche materna (699 806 054 o donalm.huvmacarena.sspa@juntadeandalucia.es). Realizaremos una entrevista a la futura donante, en la que rellenará y firmará una encuesta de salud y estilo de vida y un consentimiento informado. Además, le haremos un análisis de sangre para descartar infecciones como VIH, hepatitis o sífilis. Todos los datos de las donantes serán tratados confidencialmente. Para la extracción, conservación y transporte de la leche a donar, todas las donantes recibirán la información oral y escrita para ello.

¿Dónde se hace la donación? Además de en el hospital, ¿es posible que cada madre la haga en su propio domicilio?

La extracción se puede realizar en casa o en el hospital (en caso de tener un hijo ingresado). La leche extraída se tiene que congelar inmediatamente y se almacena en el domicilio (o en el hospital, en caso de tener un hijo ingresado) hasta un máximo de 15 días.

¿Cuántas veces puede donar una misma mujer?

Se puede donar la cantidad de leche y durante el tiempo que se desee, aunque preferimos las donaciones frecuentes y abundantes. Es recomendable comenzar la donación una vez que la lactancia del hijo propio esté bien establecida; o desde el inicio si se cubren las necesidades de su recién nacido.

¿Cuáles son los requisitos?

Puede donar cualquier mujer que esté amamantando a su hijo satisfactoriamente, que sea sana, lleve un estilo de vida saludable y además quiera donar leche de forma voluntaria y altruista.

Cuando se habla de vida sana, ¿a qué se refieren en concreto?

Se entiende por estilo de vida sano el no padecer enfermedades agudas o crónicas o realizar tratamientos que interfieran o contraindiquen la lactancia, y el llevar una dieta variada y saludable. Por ejemplo, existen situaciones en que no se podría donar por estar contraindicado, como el consumo de tóxicos (drogas, tabaco, alcohol o cafeína en exceso), la ingesta de ciertos medicamentos, algunas infecciones, cirugías o transfusiones de productos sanguíneos.

"La leche extraída se tiene que congelar inmediatamente"

¿La donación de leche materna es anónima?

Es anónima en el sentido de que los receptores de leche humana donada desconocen de qué donante en concreto procede la leche recibida. El acto de donación en sí mismo no es anónimo en cuanto a que las donantes son conocidas por los profesionales del centro satélite/banco de leche, siendo entrevistadas para poder ser aceptadas como donantes y entregando la leche en persona. Es un proceso comparable al de la donación de sangre, más conocido por todos.

En caso de que no hubiera reservas, ¿cómo se alimenta a los bebés prematuros?

Es importante destacar que la alimentación de elección para cualquier recién nacido es la leche de su propia madre, y desde la Unidad Neonatal intentamos promover la lactancia materna y dar soporte a las madres lactantes en un momento difícil como puede ser el ingreso de un hijo. La leche humana donada sería una alternativa cuando no se dispone de la leche de la propia madre, y en ocasiones es un paso intermedio en los primeros días de vida, hasta que la madre consigue establecer su propia lactancia con éxito. La OMS, UNICEF y las Sociedades Científicas implicadas en el cuidado y la alimentación de los niños (Academia Americana de Pediatría, Sociedad Europea de Nutrición Pediátrica) establecen que cuando no hay leche materna de la propia madre, la donada es la mejor alternativa en niños enfermos o prematuros. En caso de no disponerse de leche de la propia madre ni de reserva de leche humana disponible en el Banco Regional, situación que no se ha producido hasta la fecha, la siguiente opción sería la fórmula artificial, adaptada para prematuros.

¿Qué diferencias hay en la recuperación entre un bebé que toma leche materna y otro que no?

Los beneficios a corto y largo plazo de la lactancia materna y humana donada frente a la artificial son bien conocidos. Se tolera mejor, protege a los recién nacidos enfermos o prematuros contra los problemas intestinales graves y disminuye el riesgo de infección en lactantes hospitalizados que carecen de leche de su madre, especialmente los prematuros. Es muy rica en vitaminas, proteínas y grasas, todo lo necesario para crecer; es más fácil de digerir, mejorando el tránsito intestinal; contiene anticuerpos que ayudan a combatir virus y bacterias; reduce el riesgo de asma, alergias y obesidad; y los bebés alimentados al pecho presentan un mejor desarrollo cognitivo. También es beneficiosa para la salud tanto física como emocional de la madre, y favorece el establecer un vínculo afectivo positivo madre-hijo.

¿Hay actualmente reservas suficientes o hacen falta más donantes?

La reserva de leche humana pasteurizada en el banco de leche regional depende del ritmo de donación de las propias madres, y ello puede cambiar en el tiempo. En el momento actual, gracias al esfuerzo y generosidad de todas las madres donantes, se dispone de suficiente reserva para cubrir las necesidades de aquellos recién nacidos que cumplan criterios para recibirla. Siempre se agradecerá el interés de las madres en la donación, y el banco de leche de Sevilla, a través de sus distintos centros de donación -como el Hospital Virgen Macarena- tiene las puertas abiertas a todas aquellas mujeres que deseen convertirse en donantes de leche materna.

"Los beneficios a corto y largo plazo de la lactancia materna y humana donada frente a la artificial son bien conocidos"

En tiempos de coronavirus, ¿es seguro ir a donar?

Durante el estado de alarma, la recepción de nuevas donantes y la propia recogida de leche tuvo que ser suspendida temporalmente. Gracias a las reservas de que se disponía, el banco regional puedo continuar el suministro de leche humana pasteurizada para aquellos pacientes que cumplían indicaciones para su administración. Tras la suspensión del estado de alarma, se reanudó la actividad, garantizando a su vez la seguridad frente al riesgo Covid-19, tanto para las donantes como para el personal sanitario implicado. Todas las donantes acudirán con cita previa, espaciando las citas entre ellas; es obligatorio el uso de mascarilla y se dispone de gel hidroalcohólico en los puntos de atención; además, previo a su atención se realizará una breve encuesta epidemiológica de cribado Covid-19 y, en caso de no ser favorable, la donante deberá ser excluida temporalmente y se le indicará que contacte con su Centro de Salud o teléfonos de Salud Responde. Todos los botes entregados por la madre serán desinfectados con solución hidroalcohólica antes de ser almacenados en el congelador.

¿Se puede transmitir el virus por la leche materna?

La infección por Covid-19 no contraindica la lactancia materna. Las recomendaciones de la Sociedad Española de Neonatología señalan que "la lactancia materna ofrece protección al bebé frente a enfermedades infecciosas y estimula su inmunidad. La leche materna no parece transmitir el coronavirus". En cambio, para el proceso de donación de leche materna cuyo destino final es la distribución a recién nacidos enfermos y/o prematuros, la infección por Covid-19 o la exposición o contacto de riesgo con casos, son un motivo de exclusión temporal de donación, de duración variable en función de la situación de cada madre en relación a la infección. En cualquier caso, existe evidencia de que el método de pasteurización empleado en el banco de leche consigue la inactivación completa del virus SARS CoV-2.