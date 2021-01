Médicos y expertos piden al Gobierno que decrete el confinamiento domiciliario ante el aumento de positivos

Las consecuencias de las fiestas navideñas empiezan a reflejarse en las cifras de positivos en España; sumida ya en una tercera ola de contagios tras registrar este lunes el mayor aumento de casos en fin de semana desde el inicio de la pandemia.

A pesar que desde Sanidad califican como "preocupante" el pico de contagios, todavía ven posible poder doblegar la curva sin tener que acudir al confinamiento domiciliario, como ya se hizo durante la segunda ola.

Salvador Illa: "Es estos momentos no contemplamos ninguna medida adicional de confinamiento domiciliario. Lo que contemplamos es aplicar las medidas que nos dieron resultado para doblegar la segunda ola"https://t.co/Jdx0FwHGQopic.twitter.com/XpvPK2YPbm — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 12, 2021

Mientras tanto, las comunidades autónomas ya han endurecido o tienen pensado endurecer sus restricciones, dirigidas fundamentalmente a la movilidad, los aforos y los toques de queda; mientras los médicos y expertos piden volver al confinamiento de marzo para atajar la situación y evitar agravar la saturación que ya sufren en los hospitales.

Enero será un mes complicado, según el ministro de Sanidad Salvador Illa. No obstante y, a pesar de que seis de cada diez españoles considera necesario endurecer considerablemente las restricciones, el Gobierno sigue descartando la posibilidad de establecer un confinamiento domiciliario y aboga por aplicar medidas lo "más quirúrgicamente posible".

Algunos gobiernos regionales, como el de Castilla y León, han pedido a sus ciudadanos que se autoconfinen en sus casas, pero ninguna comunidad se plantea todavía decretar el confinamiento domiciliario en sus territorios; relegando esta opción como la última posible.

En la Comunidad Valenciana, algunos consellers ya plantearon esta alternativa el 5 de enero, aunque "finalmente no se consideró que fuera algo que en este momento se tuviera que hacer", según reconoció la vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra.

Los expertos piden un confinamiento domiciliario

El Colegio de Médicos de la Región de Murcia pidió este lunes al Gobierno autonómico que instara al central a establecer un confinamiento domiciliario de 15 días -o más, en función de la evolución- en la Región tras las últimas cifras notificadas. Entendiendo que "conlleva una privación de derechos no deseada por ningún ciudadano o institución", aseveran que la "grave realidad epidemiológica en la región y la situación límite de la sanidad regional para hacer frente a esta ola de la pandemia requieren de la toma de decisiones efectivas que frenen la propagación del virus".

Ya el 5 de enero, el Comité Expertos de Castilla y León que trabajan ante la pandemia generada por el Covid-19emitió un informe en el que recomendaban un confinamiento estricto para frenar el nivel de contagios y adelantaban la petición de herramientas jurídicas en el Consejo Interterritorial de Salud para acometer esta medida.

Otros expertos han reconocido ser partidarios del confinamiento, según han confesado en varios medios. En la Cadena Ser, el profesor de virología y epidemiología en la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos Pereira, ha aseverado que las actuales medidas de control no son suficientes. "Opino que es necesario hacer un confinamiento domiciliario. Lo dije hace tiempo, en noviembre, que teníamos que hacer una cuarentena igual a la de marzo antes de Navidad. ¿No la hicimos entonces? ¡Pues hagámosla ahora! ¿Se va a hacer? No lo sé. Yo creo que las autoridades tienen miedo y no quieren coger el toro por los cuernos", ha manifestado este martes.

Tres expertos -entre ellos el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS- han firmado un artículo en eldiario.es destacando la necesidad de establecer un confinamiento corto "de quince días a un mes" en todo el territorio; "dada la magnitud de los problemas que se avecinan con la tercera ola, el potencial impacto de la variante británica y la necesidad de priorizar la aplicación de las vacunas en las mejores condiciones".

Reino Unido, Portugal... otros países ya han tomado la decisión

Aunque es una medida muy temida por el azote que supone a la economía del país por la paralización de toda actividad, son muchos los países europeos que ya han acudido a ella para contener la incidencia de contagios.

Portugal, que inicialmente se planteaba establecer el confinamiento general 15 días, lo ha alargado finalmente durante al menos un mes para frenar la tercera ola.

En Reino Unido, uno de los países más castigados por la pandemia tras la multiplicación de casos de la cepa británica, se decretó el confinamiento domiciliario el 5 de enero.

Antes de las navidades, Alemania, previsora, volvió al confinamiento para evitar la transmisión. Este lunes, de hecho, iniciaba una fase más estricta, decretando el cierre de colegios hasta -al menos- finales de enero, así como el de la cultura, la gastronomía y los comercios no esenciales; y para los ciudadanos se ha establecido un radio máximo de 15 kilómetros como límite a la movilidad.

Italia, por su parte, aunque ya va relajando sus medidas, viene de un duro confinamiento casi total que se prolongó durante todas las navidades.