¿Qué mascarillas reparte el Gobierno para llevar en el transporte? ¿Protegen del coronavirus? ¿Qué otros tipos hay?

Casi un mes después de que se decretara el estado de alarma, gran parte de España vuelve a la actividad laboral este lunes, pero el confinamiento se mantiene y el regreso al trabajo irá acompañado del reparto de diez millones de mascarillas para combatir al coronavirus.

Se trata de la primera jornada laborable tras el fin de la restricción a las actividades económicas no esenciales y, para garantizar la seguridad, el Ministerio de Interior ha reforzado la presencia de agentes en todas las estaciones de trenes, metro y autobús, tanto para comprobar el motivo de los desplazamientos, como para repartir las mascarillas a los trabajadores de 6.00 a 9.00 horas.

Las mascarillas higiénicas que se repartirán en el transporte público son una protección complementaria para aquellas personas que tienen que salir a la calle por motivos laborales y por ello no pueden mantener el distanciamiento social. Por lo tanto, sirven de barrera de protección pero no poseen filtros de partículas, por lo que su uso está destinado a personas adultas que no tengan síntomas ni mascarillas filtrantes o quirúrgicas de protección.

Además, la mascarilla higiénica, por lo general, es de un solo uso y únicamente la puede utilizar una persona, que podrá reutilizarla si la usa en periodos muy cortos. Si se lava, debe hacerse con agua y jabón, o frotando con una solución hidroalcohólica.

En definitiva, este tipo de mascarillas es el que menos protege de las distintas que existen, pero puede servir como barrera de protección. No obstante, no se recomiendan para situaciones que impliquen una mayor exposición al virus, como podría ser en hospitales o centros de salud.

Existen otro tipo de mascarillas que proporcionan mayores niveles de protección. Éstas son:

Mascarilla dual: A diferencia de la higiénica, sí que es filtrante, por lo que proporciona un nivel aceptable de protección frente a la inhalación de partículas.

A diferencia de la higiénica, sí que es filtrante, por lo que proporciona un nivel aceptable de protección frente a la inhalación de partículas. Mascarilla quirúrgica: Sirve para evitar la transmisión de agentes infecciosos procedentes de la persona que la lleva, pero no proporciona un alto nivel de protección.

Sirve para evitar la transmisión de agentes infecciosos procedentes de la persona que la lleva, pero no proporciona un alto nivel de protección. Mascarilla autofiltrante: Protege de la inhalación de partículas peligrosas, por lo que su nivel de protección es aceptable.

Protege de la inhalación de partículas peligrosas, por lo que su nivel de protección es aceptable. Mascarilla+filtros de partículas: Protege de la inhalación y, aunque no se considera producto sanitario, sirve de protección.​

Tipos de mascarillas. CARLOS GÁMEZ

Recomendaciones: la higiene es fundamental

Las recomendaciones a la hora de usar este tipo de mascarillas son: lavarse las manos antes de manipularla, colocarla de forma que cubra la nariz, la boca y el mentón y lavarse las manos cada vez que se vuelva a tocar.

A la hora de quitársela, hay que quitarse los guantes de protección si se llevaran, lavarse las manos y proceder a retirar la mascarilla, teniendo mucho cuidado de no tocar la parte frontal de la misma, para poder desecharla en un contenedor que tenga bolsa de basura y lavarse las manos de nuevo. Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a cuatro horas, y en caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se aconseja sustituirla por otra nueva.

Durante ese tiempo, solo se pueden usar varias veces si se retira de acuerdo a las explicaciones, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones. Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.