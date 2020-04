¿No encuentras mascarillas en las farmacias? Aquí unas propuestas para salir del paso ante el coronavirus

El Gobierno está estudiando la posibilidad de implementar la utilización de mascarillas por parte de los ciudadanos, pero la falta de suministros y los precios elevados pueden dificultar el cumplimiento de la posible medida.

Debido al desabastecimiento en las farmacias, ya son muchos los ciudadanos que se han animado a construir mascarillas caseras y compartir sus métodos en redes sociales, mediante tutoriales, que permitan a cualquier persona construirse su propia mascarilla .

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también ha publicado una serie deguías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección, en la que detallan el material y el proceso de fabricación específico que ha de realizarse para que cumplan con los mínimos acordados.

Por otro lado, personas e instituciones han compartido vídeos que pueden facilitar la comprensión y producción de estos materiales de protección. Partiendo de la base de que el material con el que se construya debe ser filtrante y tiene que cubrir la nariz, la boca y el mentón, podemos fabricar mascarillas desde casa de diversas maneras.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda usar mascarillas de tela como alternativa en entornos públicos, donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener (supermercados y farmacias), especialmente en áreas donde la transmisión comunitaria es significativa. No obstante, este tipo de mascarillas no están homologadas, por lo que la eficacia de la protección que proporcionen todavía no está probada y no deben ser utilizadas por los profesionales sanitarios.

Mascarillas de papel

Beatriz Novoa García, doctora en biología e investigadora del CSIC, ha explicado varias formas de hacer una mascarilla casera, con materiales como papel o tela. Aunque asegura que no protegen del todo contra el coronavirus, defiende que es una manera "de dejar las verdaderas mascarillas que sí protegen al personal sanitario y no desabastecerlos".

1. Doblar el papel de cocina en tres pequeños pliegues y fijarlos en los extremos con una goma elástica.

2. Fijar los extremos con dos gomas elásticas.

3. Asegurar la sujeción, doblando los bordes hacia el interior y grapándolos.

Estas instrucciones pueden usarse también para fabricar mascarillas con telas, para las que sería necesario lavarlas a más de 60 grados en la lavadora. En el caso de las de papel, deben tirarse a las basura tras usarlas.

Mascarillas de algodón

Otra forma sencilla de fabricar nuestra propia mascarilla casera es cogiendo cualquier material de algodón que tengamos en casa (sábanas, colchas, etc.). Para ello, habrá que seguir 4 simples pasos:

1. Cortar dos rectángulos de tela del mismo tamaño.

2. Juntar ambas piezas cosiendo un dobladillo en todos los laterales.

3. Introducir una cinta elástica por el espacio del dobladillo de los extremos.

Mascarilla casera de algodón. CDC

4. Ajustar el largo deseado de la cinta elástica.

Mascarillas con camisetas

Ésta es una de las opciones más fáciles, ya que no exige saber coser y tan solo se necesita una camiseta que tengamos por casa y que estemos dispuestos a usar para fabricar una mascarilla.

1. Cortar la parte inferior de la camiseta con un ancho que nos tape nariz, boca y mentón.

2. Recortar un rectángulo desde uno de los extremos de la parte cortada en el primer paso. Debería quedarnos con forma de 'C' cuadrada.

3. Cortar las tiras por el medio, de manera que podamos usarlas para atarlas y ajustar la mascarilla a nuestro rostro.

Mascarilla hecha con una camiseta. CDC

No sirve para los sanitarios

Estas mascarillasno están homologadas, por lo que no garantizan una total protección frente al virus. Por lo tanto, no sirven para sanitarios que precisen usarlas en su puesto de trabajo, pero pueden ser útiles para los ciudadanos.

Se recomienda, por lo tanto, tener especial precaución a la hora de tocar las mascarillas con las manos tras haber salido de casa, siendo necesario desecharlas o limpiarlas a altas temperaturas (en el caso de las de tela).

Esta solución improvisada, aunque no protege completamente frente al coronavirus "es una manera de ponérselo más difícil", asegura la bióloga Beatriz Novoa, añadiendo que se trata de una forma de garantizar el abastecimento a los sanitarios que trabajan más expuestos al virus.

Desde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), advierten que no deben ser usadas por niños menores de 2 años, en personas que tengan problemas para respirar o que estén inconscientes, incapacitadas o no puedan quitarse la máscara sin ayuda.