Bowl de pasta, lentejas y ensalada: el plato perfecto para comer fuera de casa

Receta: Bowl de pasta, lentejas y ensalada Categoría: Primeros platos Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:00 Tiempo total: 00:20 Bowl de pasta, lentejas y ensalada Dificultad baja Tiempo 20 minutos Raciones 2 Calorías 505 kcal

Si estás pensando en platos perfectos para meterlos en un tupper y poder llevarlos a la oficina sin problema, que no escurran, no se pongan malos y no desprendan olores, esta receta de ekilu es perfecta.

Bowl de pasta, lentejas y ensalada Ingredientes 1 taza de lentejas cocidas. 150 gramos de pasta corta. 100 gramos de lechuga. 1 tomate. 1 aguacate.

Elaboración Cuece la pasta en una olla con agua hirviendo el tiempo que indica su fabricante. Lava la lechuga, sécala y córtala en trozos tamaño medio y distribuye entre dos recipientes. Corta el tomate y el aguacate en trozos y coloca la mitad en cada recipiente. Por último, coloca la mitad de la pasta cocida y de las lentejas en cada recipiente.

Truco. Puedes aliñar la ensalada con una vinagreta dulce. Vierte 2-3 cucharadas de aceite de oliva en un bote de cristal, una cucharada de vinagre balsámico, una cucharada de miel y una pizca de sal. Cierra con la tapa, agita bien y vierte el aderezo por encima de cada recipiente.

