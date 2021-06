Discrepancia en los criterios de vacunación de las selecciones de la Eurocopa 2020

La mayoría de las selecciones participantes en la Eurocopa 2020 no acudirá a la cita continental con su plantilla vacunada contra el Covid-19. Las discrepancias de criterios de cada país y la libertad para vacunarse o no harán que la inmunidad no sea protagonista entre los equipos.

Uno de los casos más sonados es el de la plantilla de Italia, que fue vacunada, ya con la segunda dosis, merced a un derecho de prioridad concedido por su gobierno. Algo parecido acontece con la selección de Turquía, cuyos integrantes fueron inmunizados contra la Covid-19 a mediados de mayo.

Por lo general, en el resto de combinados nacionales presentes en la cita continental existe una cierta libertad de vacunación a sus integrantes ya que no se les obligó a ponerse la sustancia inmunológica. Con ello, se da el caso de que varias selecciones acudirán con parte de sus jugadores y plantel técnico vacunados, y el resto sin estarlo al no acceder a ello.

Una panorámica de la vacunación en la mayoría de las selecciones que disputarán la Eurocopa, es la siguiente:

ESPAÑA: plantilla y cuerpo técnico llegarán vacunados

Tras el positivo de Busquets, la plantilla y el cuerpo técnico de la selección española recibirán la vacuna de Janssen. Al tratarse de una sola dosis, la expedición de la 'Roja' llegará vacunada a la Eurocopa 2020.

ITALIA: plantilla y cuerpo técnico vacunados

Los jugadores y el cuerpo técnico de la selección "azzurra" recibieron la segunda dosis de la vacuna el pasado 26 de mayo, gracias a un derecho de prioridad concedido por el Gobierno y el Ministerio de Salud.

Los 26 futbolistas convocados por el seleccionador Roberto Mancini completaron el ciclo de vacunas antes de empezar la concentración previa a la Eurocopa, en la que están encuadrados en el grupo A junto a Suiza, Turquía y Gales.

La Federación de Fútbol Italiana (FIGC) permitió a sus jugadores vacunarse en unos hospitales de Milán y Roma, antes de empezar la concentración, primero en Cerdeña y luego en el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro).

FRANCIA: libertad de vacunación

La selección francesa aplica los protocolos de la UEFA para prevenir los contagios desde que empezó su concentración en el complejo de Clairefontaine, a una cuarentena de kilómetros al sur de París.

En lo que respecta a la vacunación, como no hay obligación, da libertad a los jugadores para que se inmunicen o no. Como explicaba a finales de mayo el seleccionador, Didier Deschamps, en la práctica "hay ciertos jugadores que han podido vacunarse por su propia decisión". De hecho, Kylian Mbappé hizo público que se había inmunizado. Deschamps, así como el resto de cuadro técnico, por prudencia, se han vacunado.

ALEMANIA: plantilla vacunada con una sola dosis

No se ha optado por una vacunación total de la selección ante la Eurocopa y, según el medico de la federación, Tim Meyer, no hay ningún jugador que haya recibido las dos dosis de una vacuna.

Meyer, por otra parte, ha rechazado la posibilidad de una vacunación durante la Eurocopa por el riesgo de efectos secundarios y ha recordado que en la mayor parte de Alemania solo este lunes ha terminado el régimen de prioridades.

POLONIA: la mayor parte de la plantilla está vacunada

La mayor parte de la selección polaca, incluido su capitán Robert Lewandowski, ha recibido durante la concentración la vacuna de Johnson&Johnson, de la que solo se necesita una dosis para lograr la protección completa.

DINAMARCA, SUECIA Y FINLANDIA: plantilla sin vacunar

Ninguno de los tres países nórdicos que se han clasificado para el torneo ha vacunado a sus jugadores antes del torneo ni tiene planes específicos para su vacunación, por lo que tendrán que seguir el calendario marcado por las autoridades según el grupo de edad al que pertenezcan.

El seleccionador danés, Kasper Hjulmand, reclamó hace unas semanas a la UEFA que estudiara la posibilidad de ofrecer vacunas a todos los deportistas que participan en el torneo, tal y como ha hecho el Comité Olímpico Internacional (COI) con los que acudirán a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Hjulmand consideraba que las selecciones que sí han vacunado a sus jugadores tienen una ventaja competitiva sobre el resto.

RUSIA: libertad de vacunación

En la selección rusa se vacunó con Sputnik V el entrenador, Stanislav Cherchésov, sus ayudantes, el médico y el jefe de prensa. La vacuna no es obligatoria para los futbolistas internacionales, aunque algunos sí lo hicieron en sus clubes de origen.

La información sobre los futbolistas vacunados no se ha hecho pública. Según informó en su momento el médico de la selección, entre los internacionales los hay que enfermaron de covid-19, por lo que tienen anticuerpos. Ese es el caso, por ejemplo, el brasileño nacionalizado ruso Mario Fernandes.

INGLATERRA: plantilla sin vacunar

La selección inglesa no ha vacunado a sus jugadores contra la Covid-19 antes de la Eurocopa ni tiene previsto hacerlo.

La campaña de vacunación en el Reino Unido ha seguido un estricto orden descendente por edades (salvo para la población de riesgo) y está previsto que esta semana comience a inmunizarse a los menores de 30 años.

BÉLGICA: libertad de vacunación

En Bélgica, el Gobierno aceptó la solicitud de la federación de dar prioridad en la vacunación a los jugadores convocados, aunque no cumplieran el requisito de la edad. En un vídeo difundido por el máximo organismo del balompié de este país, el pasado 31 de mayo, se ve a varios futbolistas siendo inoculados, entre ellos el portero del Real Madrid Thibaut Courtois.

No obstante, la vacuna no era obligatoria para asistir a la Eurocopa y, según desveló el diario flamenco Het Laatste Nieuws, una buena parte de los jugadores la rechazó. El seleccionador Roberto Martínez matizó luego en rueda de prensa que “la mayoría se ha vacunado” y que otros ya habían desarrollado anticuerpos, es decir, ya han pasado la enfermedad y tienen cierta protección contra la Covid-19.

HOLANDA: libertad de vacunación

El ministerio de Deportes les ofreció la vacuna a los jugadores convocados, pero la Real Federación Neerlandesa de Fútbol no les obligó a ponérsela. Seis de ellos la rechazaron, entre ellos los delanteros Memphis Depay y Wout Weghorst, el centrocampista Georginio Wijnaldum y el defensa Matthijs de Ligt.

De Ligt, que ya ha pasado la enfermedad, rectificó luego y aseguró que sí se la pondrá, aunque esto será después de la Eurocopa. El seleccionador Frank de Boer dijo, en una rueda de prensa, que la vacunación solo podría tener lugar antes de la concentración de preparación en Portugal porque no quería jugadores sufriendo efectos secundarios durante los amistosos de los últimos días.

AUSTRIA: plantilla sin vacunar

La federación austríaca de fútbol (ÖFB) ha renunciado a una vacunación general de su plantel para la Eurocopa 2020, ya que los médicos de la selección no querían correr el riesgo de posibles efectos secundarios de la inmunización.

Eso sí, varios jugadores austríacos han sido vacunados ya contra el coronavirus en el marco de campañas de inmunización en sus respectivos clubes, aunque la ÖFB no quiso precisar su número.

TURQUÍA: plantilla y cuerpo técnico vacunados

Los jugadores y la delegación técnica de la selección turca de fútbol fueron inmunizados contra la covid-19 a mediados de mayo, durante los partidos partidos preparatorios de la Eurocopa 2020.

Las autoridades turcas han administrado al equipo nacional las dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech en la provincia de Antalya, en la costa mediterránea, donde se jugaron las sesiones preparatorias.

REPÚBLICA CHECA: plantilla sin vacunar

La República Checa "no requiere ni va a requerir vacunación de sus jugadores, porque no es una exigencia de la UEFA", dijo hoy a Efe Petr Sedivy, portavoz de la Federación de Fútbol checa.

Como en cualquier colectivo, se realizan test de covid cada dos o cuatro días, y ese test negativo es la única exigencia, junto con las restricciones de mantener "burbujas de convivencia".

HUNGRÍA: libertad de vacunación

En enero el Gobierno ha decidido que los deportistas que se preparan a grandes competiciones internacionales como los Juegos Olímpicos o los miembros de la selección de fútbol pueden ser vacunados de una forma excepcional, aunque la vacunación no es obligatoria.

La Federación de Fútbol Húngara (MLSZ) en marzo ya ha informado de que la mayoría de los jugadores han recibido al menos la primera dosis de alguna vacuna.