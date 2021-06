Así es la selección de Alemania, equipo del Grupo F de la Eurocopa 2020

"El fútbol es once contra once... y siempre gana Alemania". La célebre frase de Gary Lineker se ha cumplido muchas veces en la historia, no en vano la selección alemana acumula cuatro Mundiales y tres Eurocopas en su historia. Una corona continental que esperan reconquistar este 2021, aunque comienzan en el 'grupo de la muerte', el F, junto a Portugal, Francia y Hungría.

Esta Euro de 2021 será el último gran torneo con Joachim Löw a las órdenes de la selección, y es que el técnico le cederá el testigo a Flick cuando acabe su participación en la Euro, tras 13 años al frente.

Un equipo sólido con un centro del campo liderado por Toni Kroos y con Gündogan, Havertz o Gnabry como algunos de sus principales activos en ataque.

Kroos, el centrocampista letal

Es una de las máximas esperanzas de Alemania. El jugador del Real Madrid ha firmado, pese a la ausencia de títulos, otra temporada de indudable calidad el frente del centro del campo blanco. Recientemente contrajo el Covid-19 por lo que su estado de forma podría ser un handicap para los de Löw. Sin embargo, se espera que 'el jefe' de la medular alemana llegue en buenas condiciones.

El último baile de Löw

Historia viva y leyenda de la selección alemana. Joachim Löw pone fin a 13 años al frente de Alemania y un Mundial sumado a sus vitrinas. Ante esta última gran cita tratará de despedirse a lo grande.