Mientras que otros equipos buscan huir de su pasado, Hungría busca todo lo contrario. Su presencia en la Eurocopa 2020 significa una vuelta a la élite continental de fútbol en la que hacía mucho tiempo que no se les tenía en cuenta. El equipo actual dista bastante del éxito que tuvo en los años 50, pero pretende recuperar la gloria perdida.

Mirar a la historia del fútbol húngaro es encontrar dos subcampeonatos en las Copas del Mundo de 1938 y 1954, así como un tercer puesto en la Eurocopa de 1964 y cinco medallas olímpicas, tres de ellas de oro. Ahora lo que se pretende es volver a esos tiempos.

Hungría no se clasificaba para la Eurocopa desde hacía 44 años y no quiere que su presencia en el torneo continental sea testimonial. Pretende llegar para quedarse y afianzarse. No hay miras de título, ni mucho menos, pero sí de dejar claro cuál es su sitio en el Viejo Continente.

La joven promesa húngara Szoboszlai será el faro que guiará a un equipo sin experiencia en este tipo de competiciones, pero con muchas ganas de probar lo que significa medirse a los mejores bajo la mirada de toda Europa.

Dominick Szoboszlai, talento joven y desvergonzado

Con sólo 20 años, el jugador del Red Bull Salburgo supera por los pelos la decena de internacionalidades, pero tendrá que cargar con el peso de un equipo que tiene muchas esperanzas puestas en él. Está acostumbrado a liderar en su club, y ahora deberá trasladar su rol al combinado nacional.

Marco Rossi, un motivador nato

Llegó al banquillo de la selección tras la destitución de Georges Leekens, después de haber ganado la Liga A de Hungría con el Honvéd de Budapest. En su tarjeta de visita pone que es un entrenador con mucho ojo para la formación de los equipos y un motivador nato. De momento, así lo ha demostrado.