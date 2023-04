Cómo bajar la tensión arterial de manera rápida, natural y fácil

La presión arterial es uno de los parámetros de salud que conviene vigilar cada poco tiempo, especialmente a partir de la mediana edad. Como resume la Biblioteca Nacional de Medicina de EE UU, la presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias.

Una presión arterial alta, la llamada hipertensión, puede ocasionar serios problemas de salud. Es una condición común que se asocia claramente con el riesgo de padecer varias enfermedades peligrosas como un ataque cardiaco, un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca o insuficiencia renal.

La hipertensión arterial aumenta pues el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en todo el mundo. Para evitarlo debemos controlar nuestra presión arterial regularmente y si es alta tomar medidas para "bajarla". Es problema de muchos porque la tensión sanguínea alta es la enfermedad crónica más frecuente: la padece más del 20% de los españoles.

A grandes rasgos, podemos decir que nos va ayudar a conseguirlo mantener un peso saludable, seguir una dieta baja en sal, reducir el consumo de alcohol, hacer ejercicio regularmente y tomar los medicamentos recetados por el médico si es necesario. Pero veámoslo en detalle. Por ejemplo, estas son las cinco medidas que cita Clínica Universitaria de Navarra.

Peso adecuado

Es fundamental para tener la tensión arterial bajo control. Las personas con sobrepeso suelen tenerla alta. La mejor medida de saber si nuestro peso está empezando a ser un problema es el índice de cintura/talla. Para ello dividimos el perímetro de cintura por la estatura en cm. Está aumentado cuando es superior a 0,50, en cuyo caso tenemos que perder peso.

Caminar a paso rápido

Durante un mínimo de 45 minutos, pero... ¡todos los días! Es decir, hay que ser constante. También es muy recomendable, correr, montar en bici, nadar y hasta bailar. En esos casos, nos puede valer con unos 30 minutos.

Colesterol bajo control

El colesterol LDL no debe superar los 115 mg./dl. Si es superior hay que aconsejar una dieta mediterránea. Y como de tanto mencionarla sin seguirla se nos olvida, esta dieta baja en grasas saturadas se resume en abundante fruta, vegetales, pescado y aceite de oliva.

Alcohol, poco o nada

No debemos ingerir más de 30 g./día. de etanol (no sobrepasando los 300 ml. de vino, 720 ml. de cerveza ó 60 ml. de whisky). Generalmente se aconseja a los hombres que no beban más de dos vasos de vino al día y a las mujeres no más de uno.

Cuidado con la sal

Si la tensión nos ha subido, de entrada, dieta estricta sin sal durante dos semanas. Si no bajamos, se puede continuar con una dieta baja en sal (4-5 g./día). Y quien dice sal, dice sodio. Hay que reducir su consumo, de modo que se recomienda mirar las etiquetas de los alimentos para descartar los que lleven mucho sodio.

Tres consejos más

Al margen de estos consejos, una idea básica en lo que a la alimentación se refiere: evitemos los alimentos procesados. Nunca son una opción sana, pero en este caso, frente a la presión sanguínea alta, son malos porque suelen tener un alto contenido en sal, en grasas y en colesterol (del malo).

Es obvio ya, pero nada de tabaco. Fumar es malo, siempre y para todo nuestro organismo; también para la presión arterial. Si dejamos de fumar nuestra tensión arterial bajará.

El estrés es otro enemigo de la presión de nuestras arterias. En ese sentido, practicar técnicas de relajación puede ayudarnos.