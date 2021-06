Así quedan las restricciones por comunidad el último fin de semana con mascarilla en exteriores

A las puertas del verano y con una campaña de vacunación que avanza a buen ritmo, las comunidades se animan a relajar más las restricciones contra la COVID-19, conscientes de que ahora tienen todo el poder de la desescalada y pueden decidir sobre el ocio nocturno y la hostelería.

Y esta relajación de las medidas coincide con el anuncio este viernes del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar el jueves próximo un Consejo de Ministros extraordinario para que la mascarilla deje de ser obligatoria a partir del 26 de junio.

Las principales novedades de esta semana se refieren al ocio nocturno, que puede abrir hasta las tres de la madrugada en Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha; en Madrid a partir del lunes; y también a partir del lunes pero media hora más, en Cataluña; además, en Castilla y León se abre la consumición en barra.

Estas son algunas de las nuevas medidas adoptadas en cada comunidad y que se aplican ya este fin de semana:

En Andalucía, la hostelería puede cerrar en todos los niveles de alerta a las 24:00 horas y las celebraciones tienen que acabar a las dos de la madrugada. En los pubs y discotecas de distritos de alerta 1 se permitirán las pistas de baile, en exterior, con mascarilla y hasta las dos de la mañana. Los aforos se aplican en función del nivel de alerta de cada comarca.

Como novedad, en Aragón se permite desde este viernes la apertura de los locales de ocio nocturno hasta las tres de la madrugada. La hostelería cierra a medianoche y los aforos son del 50 % con un máximo de seis personas a la mesa, y del 100 % en terrazas, con diez personas por mesa. En comercios, gimnasios, competiciones deportivas, actividades culturales y lugares de culto el aforo también es del 50 % mientras que en piscinas al aire libre llega al 75 %.

En Asturias, el ocio nocturno amplía también su horario nocturno hasta las tres de la madrugada. Los locales hosteleros, que no pueden usar la barra, continúan con su horario hasta la una y máximo de seis personas por mesa en interior y diez en terraza. Se permiten eventos multitudinarios con un máximo de 5.000 personas en exteriores, aforo que se reduce a la mitad en interiores.

En Baleares reabren los bares de copas hasta las dos de la madrugada aunque no se permite el baile ni en interior ni en exterior y se amplía el número de personas que se pueden reunir en exteriores, de 10 a 12. En interiores se mantiene el aforo del 50 %.

Desde mañana también se permite la actividad de cafés-concierto y bares de copas hasta las dos de la mañana. Queda prohibido el baile tanto en espacios interiores como en exteriores y el consumo de bebidas y alimentos se tiene que hacer en mesa.

Los españoles de otras regiones que viajen a Baleares tendrán que presentar una prueba diagnóstica reciente negativa si proceden de regiones con incidencia superior a 60 casos por 100.000 habitantes.

El Gobierno canario sigue exigiendo PCR o test antígeno negativo realizado 72 horas antes a todo viajero que llegue a las islas. Quedan exentos quienes hayan sido vacunados o pasado la COVID-19.

Se autoriza la apertura del ocio nocturno hasta las dos de la madrugada en las islas que estén en nivel 1. No se permite el baile por lo que la pista queda precintada o es ocupada por mesas, que será de un máximo de 10 en exterior y cuatro en interior. Los aforos se establecen según el nivel de alerta de las islas.

En hostelería, solo se autorizan clientes en el interior de bares y restaurantes en los niveles de alerta 1, con un aforo del 75 %. Terrazas en todos los niveles, con un aforo del 100 % y 10 comensales por mesa. En el comercio el aforo para los negocios minoristas va del 50 % en alerta 1, al 25 % en alerta 4.

Cantabria es la única comunidad que no ha fijado tope horario para la hostelería y el ocio nocturno desde que el Consejo Interterritorial de Salud dejó en recomendaciones -no obligaciones- las medidas para el sector. Por ello, los establecimientos podrán abrir conforme al horario que recoge su licencia, sin restricciones.

En Castilla y León, la hostelería abre desde hoy la consumición en sus barras y se amplían los aforos al 75 %, con terrazas sin limitaciones y mesas de hasta 25 personas. Se permite el consumo de alimentos y bebidas en salas de cine y en los eventos deportivos.

En cuánto al ocio nocturno, el aforo de las discotecas será del 50 % y en los pubs, karaokes y similares del 75 % y el horario será el establecido según las ordenanzas municipales. En comercio, mercados, centros de día, academias, albergues, cines, teatros, auditorios y similares el aforo máximo será del 75 %.

Las piscinas al aire libre no tendrán límite de aforo. En cuanto a los gimnasios, no habrá límite al aire libre y será del 85 % en cerrados. Las casas rurales recuperan el máximo de ocupantes.

Por su parte, en Castilla-La Mancha la hostelería puede abrir hasta las 2:00 horas con un límite de aforo del 75 % en el interior y sin servicio en barra. En las terrazas se permite el 100 % con 10 comensales máximo por mesa.

El ocio nocturno abre hasta las 3:00 horas con un aforo del 75 % en interior y 100 % en exterior; sin consumo en barra. Sólo se permiten las pistas de baile en el exterior pero respetando la distancia interpersonal y con mascarilla. La ocupación de los hoteles puede ser del cien por cien mientras que en museos, cines y teatros, el aforo máximo es el 75 %.

Cataluña prorroga para este fin de semana el límite de diez personas en las reuniones sociales tanto en interior como en exterior. Los bares y restaurantes mantienen su horario de apertura hasta la una de la madrugada, con una limitación de aforo del 50 % en interior y del 100% en las terrazas, con un máximo de seis personas por mesa. Un límite que se ampliará a diez solo en el exterior a partir del próximo lunes, día en que está previsto que reabra el ocio nocturno hasta las 3:30.

En la Comunidad Valenciana, hasta el 30 de junio siguen vigentes las restricciones del 8 de junio. En hostelería, el aforo es del 50 % en interiores y 100 % en terrazas y en comercio, del 75 %. La hostelería cierra a la una de la madrugada.

Está prohibido consumir en barra y fumar y en mesa, el máximo es de 10 personas. Los locales de ocio nocturno pueden abrir hasta las dos de la madrugada, sin zona de baile, con un aforo del 50 % en interiores y 100 % en terrazas.

La hostelería y el ocio nocturno extremeño puede abrir hasta las dos de la madrugada, con un aforo en el interior del 50 % y del 100 % en terrazas. Está prohibido el consumo en barra y la consumición será en mesa, con un máximo de seis personas en el interior y 10 en exterior.

La principal novedad en Galicia es que todas las residencias de la tercera edad vuelven a la normalidad, de forma que los usuarios pueden comer juntos, hacer actividades en grupo y recibir visitas.

Restaurantes y bares pueden abrir hasta la una de la madrugada aunque está prohibido el servicio de barra. En la mayor parte de Galicia el aforo es del 50 % en el interior y 75 % terrazas. Las reuniones se limitan en la hostelería a 6 personas en el interior y 15 por mesa en la terraza. Estas medidas estarán vigentes hasta el 26 de junio.

La Comunidad de Madrid reabre a partir del lunes 21 el ocio nocturno hasta las tres de la madrugada con un aforo del 50 % en el interior y un 75 % al aire libre, donde se podrán utilizar las pistas de baile. También a partir del lunes reabren los 213 centros de mayores tras 15 meses cerrados.

En hostelería, los aforos continúan limitados al 50 % en el interior y 75 % en terrazas, comercios, cines, teatros, museos, mercadillos, academias o autoescuelas.

Las terrazas habilitadas en pandemia en aceras y bandas de aparcamiento solo podrán estar abiertas hasta las doce, en lugar de la una, para no molestar a los vecinos por el ruido. En parques infantiles, el aforo se ha elevado del 40 al 50 % y en lugares de culto es ya del 75 %.

En Murcia no hay toque de queda sino limitación nocturna (desde las dos hasta las seis de la madrugada) en actividades no esenciales. En hostelería y restauración se permiten 6 personas por mesa en el interior, salvo que se trate de un solo grupo de personas convivientes, en cuyo caso no hay límite, y diez en el exterior.

Se permite el consumo de alimentos y bebidas durante el desarrollo de espectáculos públicos, así como en sus pausas o descansos. No está autorizado el autoservicio ni el consumo en barra. Estas medidas estarán en vigor hasta el 2 de julio.

La Rioja mantiene el actual nivel de restricciones. En hostelería y restauración el aforo máximo en interiores es del 75 %, y sin limitaciones en espacios abiertos. El ocio nocturno está abierto, de acuerdo a las cautelares judiciales existentes. En comercio, ocio y cultura, celebraciones religiosas y academias el aforo es del 75 % y en actividades deportivas del 50 %.

En Navarra, la orden foral vigente hasta el 1 de julio, se amplía el límite de ocupación en interiores de hostelería que pasa del 30 al 50 % y el horario de cierre hasta las 24:00 horas, el mismo que se aplica en el sector cultural, cuyo aforo se incrementa al 60 %.

Las competiciones deportivas de carácter no profesional podrán realizarse con público siempre que no se supere el 50 % del aforo. En instalaciones cerradas, el público no podrá exceder las 300 personas y en exteriores, 600.

En el País Vasco, este fin de semana siguen en vigor las restricciones del 2 de junio, que se flexibilizan a partir del lunes. La hostelería, el comercio y las actividades culturales deben cerrar a las 24:00 horas. En los bares sigue prohibido consumir en barra o de pie y el máximo es 4 personas por mesa.

Están cerrados los establecimientos y locales de ocio nocturno, así como las sociedades gastronómicas, lonjas juveniles y similares. En el comercio el aforo para establecimiento de más de 250 metros cuadrados es del 40 % y del 60 % para tiendas pequeñas. En el interior de la hostelería es del 50 %, al igual que instalaciones deportivas y no se permite público en los eventos.

El ocio nocturno de Ceuta reabre este viernes hasta las dos de la madrugada aunque sin pistas de baile y con las mismas limitaciones en cuanto a aforo que el sector de hostelería y restauración. En los locales de apuestas, las mesas de juego podrán ser de hasta 10 personas, dos más que en la actualidad.

Melilla mantiene el cierre a las 2:00 horas para todas las actividades no esenciales, entre ellas la hostelería, aunque aquellos establecimientos que permanezcan abiertos más allá de las 00:30 horas están obligados a llevar un registro de los clientes para asegurar la trazabilidad en un hipotético caso de contagio.

El aforo sigue fijado en el 50 % en interiores y el 100 % en exteriores, y en el caso de los eventos culturales y deportivos que se desarrollen en interiores se amplía al 75 %.