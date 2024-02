Elecciones gallegas 2024: a qué hora cierran los colegios electorales

Este domingo, 18 de febrero, se están celebrando las elecciones autonómicas de Galicia 2024, tras el adelanto electoral anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Los gallegos mayores de 18 años con derecho a voto tienen una cita con las urnas para elegir a los miembros que formarán el próximo Parlamento gallego en esta nueva legislatura. Los que ya han ejercido su derecho a voto por correo no podrán hacerlo de forma presencial en los colegios.

Horario de los colegios electorales de Galicia

Los colegios electorales de Galicia han abierto sus puertas a las nueve de la mañana, una vez se conformaron las mesas con todos los miembros: un presidente y dos vocales. Hasta las 20.00 horas, momento en el que de comienzo el recuento de votos y el escrutinio, los ciudadanos podrán ir a ejercer su derecho al sufragio.

Toda aquella persona que no se encuentre dentro del colegio o en el acceso del mismo antes de las ocho de la tarde no podrá ejercer su derecho a voto, ya que estarían incumpliendo el horario. Por eso, es importante que todos los ciudadanos se pasen a lo largo del día para no perder la oportunidad de votar.

¿Qué pasa si trabajo este domingo?

Las personas que tengan que trabajar durante este domingo podrán acudir a votar igualmente. Para ello, podrán ausentarse de su puesto de trabajo. Así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores. Este establece unas franjas horarias, que dependen del horario de trabajo de la persona afectada.

La normativa dice que, si el horario de trabajo coincide entre dos y cuatro horas con la jornada de votación, tendrá un permiso de dos horas para votar. Si coincide entre cuatro y seis horas, tendrá tres horas libres, mientras que si supera las seis horas, el tiempo libre será de cuatro.