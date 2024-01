El PP busca el acuerdo con Podemos para aprobar las Cuentas, aunque ve difíciles de aceptar algunas de sus líneas rojas

El Gobierno municipal continúa buscando novio para aprobar los presupuestos municipales toda vez que gobierna con mayoría simple y necesita apoyos para sacarlo adelante. Aunque parecía que por compatibilidad de caracteres e ideas políticas su socio natural era Vox, tras seis meses de gobierno las discrepancias entre ambos son cada vez mayores y son más las veces que el alcalde, José Luis Sanz, ha llegado a acuerdos con el PSOE, principal partido de la oposición, como ocurrió con la aprobación de las últimas ordenanzas fiscales, que con los de Santiago Abascal.

Pero, contra todo pronóstico, ha sido la confluencia de Podemos-IU quien ha empezado a avanzar posiciones tras ser el único grupo que ha presentado enmiendas parciales a las primeras Cuentas de Sanz cuyo plazo se cerró el pasado 5 de enero. El regidor, que se ha reunido este martes con su portavoz, Susana Hornillo, confirmaba este lunes que no tenía problema en "aceptar" algunas de sus "enmiendas razonables" y como en todo comienzo de relación, también afirmó que estaba "dispuesto a ceder en muchas cosas" aunque este martes, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha reconocido que lo ve "difícil".

Sevilla es, además de Barcelona, la única gran ciudad sin Presupuesto de 2024 aprobado (Madrid, Valencia, Zaragoza, Málaga, Bilbao… sí lo tienen) y desde el Gobierno de Sanz se resisten a la prorroga de los actuales, heredados del mandato socialista anterior, como así señalaron el pasado 1 de diciembre coincidiendo con la entrega del borrador del proyecto presupuestario de 2024 a la oposición.

"Necesitamos un gran pacto por Sevilla que le de un presupuesto a la ciudad para que funcione" ha afirmado este lunes el delegado de Hacienda tras la reunión del alcalde con Podemos. El edil ha reiterado que "es un presupuesto sin líneas rojas" que "solo mira por el interés de Sevilla y los sevillanos", ha dicho.

Pero poco está durando la luna de miel. Pese a que ayer parecía que el único aliado del PP, aunque antinatural en lo que a ideología se refiere, iba a ser la coalición de izquierdas hoy los morados han concretado sus líneas rojas.

Y ante esta situación Bueno ve las "cosas difíciles". Algunas enmiendas pueden tener "alguna posibilidad de acuerdo sin más; otras pensamos que tienen poco que ver con el presupuesto y otras son de difícil inclusión" porque pueden "exceder nuestras competencias como Ayuntamiento", ha esgrimido el concejal.

Precisamente, tras la reunión con Sanz, Susana Hornillo ha vinculado "cualquier tipo de diálogo" en materia de presupuestos municipales de 2024 a la "adopción de medidas ambiciosas" por parte del Ayuntamiento, como "limitar el precio del alquiler", actuaciones ante la llegada de "vertidos tóxicos al Guadalquivir procedentes de Aznalcollar" y a "romper" relaciones con Endesa.

Una situación que 'a priori' no parece que se vaya a producir dada la buena sintonía del alcalde con la citada compañía, como quedó patente hace menos de un mes cuando el primer edil acudió a la inauguración de la renovada sede territorial de la eléctrica en Sevilla a la que Podemos culpa de los cortes de luz que padecen desde hace varios años "más de 15.000 familias" en su mayoría de barrios desfavorecidos de Sevilla como Polígono Sur, Los Pajaritos o Amate, como 20Minutos pudo comprobar el pasado verano.

Aunque el Ayuntamiento no tiene competencia directa en esta materia, ha creado recientemente una mesa con las partes implicadas (administraciones, compañía eléctrica e instituciones y asociaciones) para intentar solucionar el problema. Mientras Endesa alude a los enganches ilegales como principal motivo de los cortes en el suministro, los vecinos consideran que la causa principal radica en las infraestructuras obsoletas. Una situación que la Plataforma del Polígono Sur ha advertido también este martes que va a volver a producirse antes las lluvias y el frío.

"Si no hay mejoras para la vida de la mayoría en unos presupuestos, no puede haber diálogo" ha abundado la edil de Podemos-IU que considera que el proyecto de presupuestos del PP "está lejos de ser el idóneo para Sevilla" si bien advierte que "la prórroga del presupuesto que firmaron PSOE y Cs sería una noticia desastrosa y un fracaso político para las aspiraciones de la ciudad".

Pese a ello, Juan Bueno ha señalado que van a "analizar todas las propuestas" e "intentar buscar el punto de encuentro, que siempre puede existir para llegar a ese tipo de acuerdo".

No obstante, las negociaciones se complican aún más si cabe toda vez que Izquierda Unida y el PCA de Sevilla ciudad han mostrado sus discrepancias con al acercamiento de Podemos al Gobierno y se han desvinculado de cualquier "posible apoyo" a los presupuestos del Partido Popular.

Así, IU ha tachado de "incompatible" negociar enmiendas parciales cuando en la Mesa de Partidos de la coalición liderada por Podemos e IU "se aprobó por unanimidad la presentación de una enmienda a la totalidad, así como el voto en contra a la propuesta de presupuestos", según fuentes de la formación.

Y en el hipotético caso que la concejal de Podemos votase a favor de los presupuestos, IU votaría en contra, por separado, según se desprende de sus declaraciones. Por lo que el apoyo de una parte de la izquierda seguiría siendo insuficiente para sacar adelante las Cuentas.

El Gobierno municipal no se ha casado aún con nadie y Bueno ha anunciado que las negociaciones "no están cerradas" con el resto de grupos. Sin embargo, Vox ha reiterado este martes, como ya informó el lunes, que no ha presentado enmiendas parciales por no se cree los números y considera que la previsión de los gastos y los ingresos "no son realistas".

Su portavoz, Cristina Peláez, considera que los ingresos los ve "similares a los de anteriores mandatos", que "no suprime gastos superfluos que había en el mandato pasado" lo que se une a que "no han contemplado ninguna propuesta presentada por Vox en este mandato", según Peláez. El PSOE, que tampoco ha presentado enmiendas, ya manifestó el lunes que se trata de unas "cuentas ficticias" que "no cuadran".

"La voluntad de alcanzar acuerdo del presupuesto de 2024 para los Sevillanos de este Gobierno la tienen los tres grupos que están en la oposición", ha sostenido el delegado. "Estamos dispuestos a hablar con los tres grupos de la misma forma".

Las negociaciones han comenzado hoy y "no están rotas con los demás" ha remarcado tras incidir que aunque se ha cerrado el plazo de presentación de enmiendas "hay otras fórmulas", ha sostenido dejando la puerta abierta a un posible enlace con otra formación y, a falta de pretendientes, la incógnita a despejar ahora es con cuál.