Solo Podemos presenta enmiendas a las primeras Cuentas de Sanz, que afirma que está dispuesto a "aceptar" algunas

El año nuevo comienza sin presupuestos municipales, sin avances en el negociaciones y con un panorama poco alentador para lograr, no ya su aprobación, que el alcalde, José Luis Sanz, confiaba que fuera "cuanto antes" tras advertir que sería "imposible" su entrada en vigor el pasado 1 de enero, sino para conseguir que sus primeras Cuentas se conviertan en "el gran pacto por Sevilla", uno de sus principales objetivos, toda vez que el plazo de presentación de enmiendas se cerró el pasado 5 de enero y tan solo el grupo de Podemos ha presentado propuestas.

Cabe recordar que el delegado de Hacienda, Juan Bueno, entregó el borrador de las Cuentas a los grupos de la Corporación municipal el pasado 1 de diciembre. Un documento "definitivo y pormenorizado" tal y como reclamaban los portavoces de los grupos después de que dos semanas y media antes el alcalde les entregara un documento con las líneas "estratégicas" de las mencionadas Cuentas.

En concreto, Podemos ha sido el único partido con representación en el Ayuntamiento que ha formalizado enmiendas parciales, un extremo confirmado por fuentes de la coalición municipal y por el propio regidor hispalense, a cuya portavoz, Susana Hornillo, Sanz ha asegurado que llamará este mismo lunes.

"Estoy dispuesto a ceder en muchas cosas" ha confirmado en una entrevista en la cadena Ser después de sostener que las enmiendas presentadas por la coalición de izquierdas son, a priori, "bastante razonables". "No tengo problema en aceptar enmiendas razonables de Podemos", ha reiterado el primer edil, asegurando que aún tiene que analizar "en detalle" los planteamientos que ha hecho al borrador.

Sin embargo, lograr un "amplio consenso", objetivo que se había marcado el primer edil para la aprobación de las Cuentas para 2024, no parece que vaya a ser fácil de conseguir con el apoyo del resto de grupos, que no han presentado enmiendas. Así, el regidor ha afeado la actitud del PSOE y Vox porque "no sabemos si se han leído los presupuestos o no han tenido tiempo".

Por su parte, ambas formaciones han confirmado que no han presentado enmiendas parciales, una decisión que justifican los socialistas en que se trata de unas cuentas "ficticias" que "no cuadran"; y según Vox, al no haber "claridad" respecto a los ingresos y gastos.

Según el PSOE las cuentas "especialmente en lo referente a los ingresos" pero también en partidas de gasto "como los 16 millones de euros necesarios para mantener las bonificaciones de Tussam, que alteran sustancialmente las partidas de gastos al no estar consignados, no cuadran", con lo que no procede "enmendar parcialmente unas cuentas ficticias".

Según los socialistas, "no ha habido ni una sola reunión ni contacto alguno" entre el Gobierno local y el PSOE, quedando a la espera de "una negociación formal y seria donde realizar aportaciones y definir una postura como grupo", toda vez que el PP señalaba recientemente la demanda del CESS sobre "la necesidad de que Sevilla cuente con un presupuesto aprobado para el año 2024, solicitando "que la oposición esté a la altura, para alcanzar acuerdos".

Por su parte, Vox considera que la documentación trasladada por el Gobierno local "no explica de dónde salen los números, especialmente los ingresos, aunque tampoco explica con claridad los gastos". "No ha existido negociación alguna" por parte del Gobierno local del PP y por eso, dicho grupo no ve "voluntad política en el PP para pactar estos presupuestos"

Esta formación avisa de que "en el borrador se mantiene la previsión de ingresos, cuando en los últimos cuatro ejercicios (con el PSOE al frente del gobierno) no se han cumplido" dichas previsiones.

Es un borrador de presupuestos que "no nos gusta porque no vemos voluntad de eliminar gastos superfluos, innecesarios o ayudas y subvenciones" que están cubiertas por otras administraciones, aseguran los de Santiago Abascal. El borrador "no recoge ni una sola de las propuestas de Vox aprobadas por el pleno en este mandato", señala Vox, que dice tener "la mano tendida al Gobierno" local José Luis Sanz.

No obstante, el equipo de Gobierno continúa la tramitación de las Cuentas de 2024, que contempla un montante total de 1.031 millones de euros (presupuesto sólo del Ayuntamiento, sin contar con los organismos autónomos), centrados en los servicios públicos y "sin una sola líneas rojas", según aseguraba el delegado de Hacienda, Juan Bueno tras la presentación del documento. En 2023, las cuentas municipales no consolidadas alcanzaron los 948,546 millones.

Según se desprende del documento presentado públicamente, el gobierno de Sanz prevé una subida de los ingresos por impuestos de 20,266 millones de euros (un 5,09% más que en 2023); en cuanto al volumen de endeudamiento, superará los 60,8 millones de euros y la estructura presupuestaria supondría una situación de equilibrio financiero con "superávit de los ingresos corrientes", apunta el borrador.

Para los barrios de atención preferente, el presupuesto de 2024 prevé un incremento de siete millones de euros; para los colegios públicos consigna una partida de 3,5 millones de euros para reforzar la limpieza y mejoras en el mantenimiento; Seguridad Ciudadana contará con 9,18 millones de euros más respecto al actual presupuesto vigente para atender una convocatoria de 150 plazas de Policía Local, cámaras de videovigilancia o mejora de instalaciones entre otras medidas.

En Movilidad, se destinarán 6,81 millones a la adquisición de 17 nuevos vehículos eléctricos y de hidrógeno verde; Parques y Jardines contará con 30,13 millones de euros más que en 2023; las transferencias a Lipasam suben en 9,45 millones de euros. Las cuentas municipales destinarán 6,29 millones de euros más a la delegación de Economía para parques empresariales y rehabilitación de mercados especialmente.

En Urbanismo, el aumento presupuestario es de 7,11 millones de euros; Para el plan de vivienda y para la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), el incremento del presupuesto es de doce millones de euros.

Se pondrán en marcha "al menos" los tres primeros microparking fruto de la colaboración público-privada; se mejorarán los pasos subterráneos y se construirán dos nuevos en Sevilla Este y San Lázaro; habrá obras en la Muralla de la Macarena (en el tramo comprendido en los Jardines del Valle) y se creará una Fundación para la rehabilitación y mantenimiento en los conventos.

Para Cultura, el equipo de Sanz prevé subir el presupuesto en 2024 en 2,5 millones de euros; el mantenimiento y rehabilitación de los centros deportivos contará con 1,43 millones de euros y en Turismo, "se activará un plan de saneamiento financiero" de Contursa.

Sin embargo, cabe recordar que el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), que emitió su dictamen hace unos días, considera escasas las partidas para los barrios desfavorecidos, avisa de los bajos niveles de ejecución de los ingresos e inversiones y echa "en falta" partidas para políticas de género y en los parques empresariales en el proyecto presupuestario para 2024 del Ayuntamiento.

El CESS es un órgano consultivo municipal e independiente, integrado por representantes de organizaciones sindicales, empresariales, de consumidores, grupos políticos y otros expertos.