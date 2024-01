El CESS ve "escasas" las partidas en barrios pobres y echa "en falta" dinero para memoria en el presupuesto de Sevilla

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) considera "escasas" las partidas para los barrios desfavorecidos, avisa de los bajos niveles de ejecución de los ingresos e inversiones y echa "en falta" partidas para políticas de género y en los parques empresariales en el proyecto presupuestario para 2024 del Ayuntamiento, que asciende a 1.300 millones de euros de ingresos y 1.297,4 millones de gastos en su cifra consolidada, es decir la Corporación local con sus entes satélite.

Son algunas de las principales conclusiones del dictamen de este órgano consultivo formado por representantes de organizaciones sindicales, empresariales, de consumidores, grupos políticos y otros expertos; emitido tras la sesión celebrada este martes con objeto de evaluar el proyecto de presupuesto del próximo ejercicio, el primero de Sanz como alcalde.

Así, el informe señala "la necesidad de abordar adecuadamente el problema de las desigualdades sociales y necesidades estructurales", considerando que en el borrador de las Cuentas figuran "dotaciones escasas" para Tres barrios-Amate, Su Eminencia, Polígonos Norte y Sur y Palmete, así como el "poco nivel de ejecución de los presupuestos".

Ello, en un marco en el que Sevilla acumula seis de los 15 barrios de toda España con menor renta neta media anual por persona, con el Polígono Sur a la cabeza, según las estadísticas oficiales.

Niveles de ejecución de ingresos

Respecto a los ingresos previstos, un 13,4 por ciento más que los de 2023, último presupuesto del anterior gobierno local socialista, el CESS avisa de "un empeoramiento" en los (anteriores) porcentajes de ejecución en los niveles de ingresos, que vuelven a niveles de 2020, por lo que "es necesario mejorar el nivel de recaudación, tal y como venimos reclamando en los últimos años".

Al respecto, el informe advierte de que a esa pretendida mejora de ejecución de los ingresos "no ayudará la supresión de la bonificación por domiciliación bancaria" que figuraba en el proyecto de ordenanzas fiscales para 2024.

Además, el dictamen del CESS alerta de que el plazo medio de pago a proveedores "se mantiene en niveles elevados", pues "de acuerdo con el dato del mes de octubre de 2022, fue de 44,44 días, manifiestamente superior a los 30 días del plazo legal".

"Consideramos que cumplir con este periodo de pago es importante para la gestión de muchas Pymes, por lo que insistimos en que se siga trabajando en conseguir no sobrepasar dichos límites", señala el documento, precisando que los pagos del ICAS apuntan a 99,17 días de plazo, en el Instituto Municipal de Deportes 90 y en la Gerencia de Urbanismo 64,2, con lo que se supera "largamente" el límite legal de los 30 días.

Nivel de ejecución de inversiones

También avisa del "preocupante nivel de ejecución de las inversiones, fenómeno estructural que se viene repitiendo año tras año", pues en 2018, según detalla, quedaron sin ejecutar ni gastar 68 millones, en 2019 unos 57 millones, en 2020 unos 83 millones, en 2021 unos 98 y en 2022 un total de 148 millones, años todos ellos abarcados por la anterior era socialista en el Gobierno local.

Además, el CESS echa "en falta partidas presupuestarias incluidas en ejercicios anteriores, como las relativas a Memoria Histórica, que han desaparecido de este presupuesto; o los incrementos" solicitados por el órgano consultivo para "políticas de género y de inversión en polígonos industriales".

Finalmente, el dictamen del CESS expone que resulta "necesaria la aprobación del presupuesto, para que así no se pierdan nuevas inversiones, los convenios nominativos y fundamentalmente no se pongan en peligro los fondos europeos" cosechados para diferentes proyectos y programas, pues ha comenzado el nuevo año 2024 y aún no media acuerdo entre el Gobierno local del PP y los grupos de oposición, o sea el PSOE, Vox y la confluencia de Podemos e IU; para el documento inicial del nuevo presupuesto.

Valoración del Gobierno local

Por su parte, el Gobierno municipal ha abundado en la necesidad de contar con un Presupuesto para 2024, coincidiendo en esta línea con la CESS, para que no se pierdan nuevas inversiones y se pongan en peligro fondos europeos.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, que ha recibido este martes el dictamen, ha señalado que espera que la oposición "esté a la altura", "podamos alcanzar acuerdos" y "faciliten" su aprobación. Bueno se ha referido a los presupuestos una vez más como el "gran pacto por Sevilla" que debe ser "una realidad" y no cesará "hasta lograrlo".

En respuesta al dictamen, el delegado ha recordado que el proyecto de presupuesto ya contempla una importante inversión en asuntos sociales, destinando 31 programas económicos con más de 132 millones de euros en el área de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales.

Igualmente, con el nuevo presupuesto el gobierno municipal pretende dar un "nuevo impulso" a la reactivación de la economía y de las infraestructuras que necesita Sevilla, potenciando las áreas de Cartuja, Economía, Comercio y Empleo, así como Urbanismo y Patrimonio.

También los servicios públicos esenciales como la seguridad, con la previsión de convocar 150 plazas nuevas de Policía Local para 2024, o la limpieza, para la que se destinan 168 millones de euros, serán prioridades de este presupuesto, cuyo objetivo primordial, ha señalado el edil, es "hacer que Sevilla funcione".

Por ello, el equipo de gobierno comparte con el CESS el objetivo principal de lograr un presupuesto que dote a la ciudad de las infraestructuras y servicios públicos municipales precisos para atender las necesidades de la ciudadanía, la creación de empleo y reducir las desigualdades.

Así mismo, el delegado de Hacienda ha manifestado que comparte con el dictamen la necesidad de "aumentar la ejecución de las inversiones presupuestarias", por ello, no solo hemos aumentado un 28% las inversiones respecto a las de 2023, sino que tenemos el "firme compromiso de ejecutar el presupuesto en su práctica totalidad".

Ya que, según el edil, la falta de ejecución presupuestaria se ha convertido en un "problema crónico" de este Ayuntamiento en los últimos años ha declarado el delegado, que ha recordado "los más de 456 millones de euros que no se ejecutaron entre 2018 y 2022" y que son "la mejor muestra de la parálisis en la que hemos encontrado la ciudad y que queremos revertir".

Igualmente, este gobierno municipal "está comprometido con la reducción del periodo medio de pago" tanto en el propio Ayuntamiento como en los Organismos autónomos y para ello, ha recordado que en los seis meses de gestión "hemos conseguido reducir a la mitad el periodo medio de pago a proveedores".

Un asunto en el que seguirán "trabajando para seguir reduciéndolo", ha incidido Bueno que se ha mostrado convencido de que "en el próximo informe del CESS se recogerán mejores datos gracias a la gestión de este equipo de gobierno", dado que los de ahora son "achacables a la herencia recibida".