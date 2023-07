El Ayuntamiento da luz verde a la mesa de trabajo para abordar los cortes de luz con la representación de las partes implicadas

Este jueves, el Gobierno municipal que dirige José Luis Sanz, ha dado un paso más en su intento por solucionar los cortes en el suministro eléctrico que padecen cientos de vecinos de Sevilla. Tras reunirse en las últimas semanas con los afectados, el consejero de Industria, el delegado del Gobierno y la compañía Endesa, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la creación de una mesa de trabajo con representación de todas las partes implicadas para abordar el problema. La propuesta, que fue anunciada hace un semana por el alcalde, ha sido aprobada en el Pleno municipal casi por unanimidad, con el respaldo de Podemos-IU, Vox y PP y la abstención del PSOE.

Se trata de un "problema grave" y una "indignidad" ante la que Sanz, ha asegurado que "seré el primero que estará sujetando la pancarta de los vecinos". Así lo ha expuesto en relación a las manifestaciones protagonizadas por la plataforma inter-vecinal Barrios Hartos que representa a los afectados, así como 'También Somos Sevilla' con la que se ha reunido en varias ocasiones y que han estado presentes en la sala, aunque algunos de sus miembros han tenido que ser desalojados, a instancias del presidente del Pleno, tras gritar durante la sesión para exponer sus quejas. Además, Barrios Hartos ha protagonizado este jueves una concentración a las puertas de la Casa Consistorial para volver a exigir una solución "urgente" al problema.

En respuesta a la pregunta formulada por la portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, sobre la "emergencia energética" que "padecen alrededor de 40.000 sevillanos", el regidor hispalense ha detallado las actuaciones que se han realizado hasta la fecha por su equipo de gobierno. Ha aludido, en primer lugar, a las tres reuniones mantenidas con la empresa Endesa, y con la que volverá a reunirse la próxima semana, y a la que ha solicitado "más inversiones" en la red y que "mejore las infraestructuras en todos los barrios, haciendo hincapié en los de atención preferente" y le hemos pedido que "valore la instalación de generadores portátiles".

Igualmente, ha recordado la auditoría externa encargada por la Junta de Andalucía para analizar la situación de 56 centros de transformación en Cerro Amate, Sur, Este-Alcosa-Torreblanca, Bellavista-La Palmera y Norte. "He pedido a la Junta que le dé la máxima agilidad", ha puntualizado José Luis Sanz, que ha insistido en que "aunque no sea competencia municipal, ahí estará el alcalde" para "atajar" estos cortes.

Posteriormente, con motivo del debate en torno a la propuesta del grupo municipal del PP para crear una mesa de trabajo sobre los cortes de luz, con representación de todas las partes, el alcalde ha señalado que, en la reunión mantenida con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, trasladó que "notamos muy poca colaboración con la Policía Local".

Por ello, ha subrayado que la reclamación hecha al delegado del Gobierno giraba en torno a una mayor ayuda y coordinación entre la Policía Nacional y Local, y "más presencia de la Nacional en puntos concretos" de esos barrios "como se está haciendo por ejemplo en Granada", donde desde hace años existe un problema similar con los cortes de luz. "La marihuana no es la causa pero es una parte, y hay que atajarlo", ha señalado.

Éste asunto, el de la marihuana, ha sido uno de los puntos de fricción entre Podemos-IU y Vox. La portavoz de la confluencia de izquierdas ha pedido que este tipo de discurso "desaparezca de una vez" porque significa, a su juicio, "criminalizar" a los vecinos que pagan "religiosamente" sus facturas y ven "vulnerados" sus derechos como consumidores y como ciudadanos.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha sostenido, por contra, que "hay que poner encima de la mesa de trabajo los enganches ilegales. Ésta es una causa más. Estamos a favor de los vecinos y en contra de los delincuentes", ha resumido. "No digo que no sea un problema, pero que le compete a la Junta decir eso y no ha emitido sobre ello ningún informe. No puede ser que Endesa sea juez y parte en este caso", ha rematado Hornillo.