Muñoz saca adelante el Presupuesto de Sevilla de 2023 con el apoyo de Cs a tan solo unos meses de las elecciones municipales

"Sevilla tendrá Presupuesto en 2023". Así anunció este lunes el alcalde de la capital hispalense, el socialista Antonio Muñoz, el acuerdo alcanzado con Cs para sacar adelante las Cuentas de este año, marcado de manera muy significativa en lo político por las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

El regidor da así el pistoletazo de salida a la precampaña electoral con "la mejor noticia con la que puede empezar el año" la ciudad, toda vez que el ejercicio había arrancado con las cuentas de 2022 aún en vigor y bajo la alargada sombra de una posible prórroga en caso de que el PSOE no hubiera llegado a ningún acuerdo con el resto de partidos. "No va a ser un año perdido, que habría sido el escenario de no tener presupuestos en tiempo y forma", dijo Muñoz.

El equipo de Gobierno local socialista ha mantenido en las últimas semanas reuniones con todas las fuerzas que han mostrado "alguna predisposición" al diálogo –citando Muñoz al PP, al propio Cs y a Podemos-IU–, si bien desde la formación naranja ya se venía afirmando en los últimos días del año pasado que las negociaciones para aprobar el Presupuesto estaban muy "avanzadas". Y este mismo lunes el alcalde resaltó que el trabajo con Cs ha "fructificado" gracias a la "responsabilidad" demostrada por este grupo.

Las Cuentas municipales de este año ascenderán a 1.158 millones de euros, 86 más que en 2022, con un volumen de inversión pública de unos 120 millones y con el gasto social "más elevado de la historia" del Ayuntamiento, con 214 millones.

Medidas "estrella"

El acuerdo alcanzado entre Muñoz y el portavoz y alcaldable de Cs, Miguel Ángel Aumesquet –elegido recientemente tras la marcha de su antecesor, Álvaro Pimentel, por desavenencias con el partido– ha sido posible gracias a la inclusión de algunas medidas propuestas por la formación naranja.

Entre las medidas "estrella" de Cs destacan las bonificaciones al emprendimiento, como el 50% del impuesto de bienes inmuebles (IBI) durante los tres primeros años de implantación de nuevas empresas cuya actividad se enmarque en sectores "estratégicos"; el 50% de las tasas por ocupación en los mercados de abastos en 2023; y en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para negocios de hasta 100 metros. El PSOE y Cs también han pactado el incremento de las plantillas de los Servicios Sociales Comunitarios y de la Policía Local, así como la creación dentro de este último cuerpo de un servicio de control de zonas peatonales y carriles bici, un "refuerzo" del Grupo Diana, especializado en violencia de género, y de la Policía Turística.

En cuanto a movilidad, se van a "iniciar los trámites" para ampliar la tarjeta gratuita del bonobús a los jóvenes de hasta 16 años a partir del segundo semestre del año; se pondrán en marcha cuatro nuevos aparcamientos disuasorios; más plazas para las motos en el centro; y se recuperará la línea C5. Y se dará impulso al Plan de Vivienda Municipal para alcanzar en la próxima década un parque propio de Emvisesa de 5.000 viviendas en alquiler.

Una vez alcanzado el acuerdo con Cs y tras el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, los siguientes pasos administrativos para aprobar el Presupuesto serán convocar la Comisión de Hacienda; solicitar el preceptivo informe de la Intervención General; y convocar el Pleno municipal durante este mes de enero para la aprobación inicial de las Cuentas de 2023. Durante la tramitación en el Pleno se podrán incorporar enmiendas de otros grupos políticos.

Reacciones de la oposición

El resto de formaciones municipales no han recibido bien el acuerdo alcanzado ayer en la Plaza Nueva. El PP criticó que Muñoz no haya aceptado los seis acuerdos que le ofrecieron y lamentó que Cs "se conforme con ser muletilla de un proyecto fracasado". Muñoz "hipoteca el futuro de la ciudad y vuelve a anteponer sus intereses personales a los de Sevilla", dijo el candidato popular a la Alcaldía, José Luis Sanz. Mientras que para Vox, este acuerdo "solo beneficia a ambas formaciones en detrimento de los intereses generales de los sevillanos", según manifestó la candidata, Cristina Peláez.

Las izquierdas también han rechazado el pacto, al considerar que las medidas adoptadas "empeoran la insuficiente propuesta inicial" del PSOE, según IU, cuyo portavoz, Ismael Sánchez, consideró que el Gobierno "ha optado por la vía cómoda y rápida con quien se lo ha puesto más fácil". Para Podemos, el acuerdo "no invita al optimismo".

Escenario político

No es la primera vez que Cs facilita con su apoyo las Cuentas municipales. Ya lo hizo en 2021 (los de 2022 están aprobados con la coalición Podemos-IU), con Juan Espadas como alcalde, pero entonces el escenario era muy diferente para ambas formaciones. El socialista había revalidado la Alcaldía en 2019 y gobernaba el Ayuntamiento con 13 de 31 concejales, sin visos entonces de dar el salto a la política autonómica. Por su parte, Cs formaba en ese momento parte del Gobierno autonómico, con Juan Marín como vicepresidente de la Junta.

Hoy, Muñoz, que está a punto de aprobar sus primeros presupuestos, se enfrentará por primera vez a las urnas con un PSOE que salió mal parado en las elecciones autonómicas de hace unos meses; al igual que Aumesquet, que encabeza un proyecto en caída libre y con unas encuestas que le dejan sin representación municipal.