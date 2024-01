El PSOE no retirará los decretos aunque pueda perderlos y seguirá negociando con Junts y el PP

El PSOE decide ir con todo en su primer gran reto en la nueva legislatura. El miércoles se votarán tres decretos en el Congreso de los Diputados -entre los que se incluyen las reformas para poder recibir 10.000 millones de euros de fondos europeos o las medidas para paliar la crisis derivada de las guerras de Ucrania y Palestina- y, pese a que actualmente no cuenta con los votos para aprobarlos, no los retirarán. Los socialistas seguirán negociando hasta entonces con Junts, que sigue instalado en el 'no', y con el PP, que se abre a abstenerse en caso de que la coalición acepte alguna de sus medidas económicas, entre lo que se incluye una bajada de impuestos o la deflactación del IRFP.

"Descartamos retirar los decretos, los llevaremos a votación", ha confirmado Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. En una rueda de prensa este lunes en Ferraz, sede del partido, ha querido trasladar la presión a los grupos que continúan con su negativa a apoyar al Gobierno. "Quienes no quieran apoyarlos tendrán que explicarlo", ha apuntado Cerdán, que ha asegurado que no se trata "de salvar a [Pedro] Sánchez, sino a la ciudadanía" porque se votarán medidas anticrisis "para proteger a quien más lo necesita, medidas para desempleados, subida de las pensiones un 3,8% y lo necesario para cumplir con Bruselas y recibir el cuarto desembolso de fondos europeos, de 10.000 millones de euros".