El PSOE cree que convencerá a Junts para aprobar los tres decretos y enmarca su negativa a la "disputa" con ERC

El Gobierno tiene ante sí una nueva prueba de fuego nada más comenzar el año. El Congreso votará esta semana tres decretos: la convalidación de las medidas anticrisis, otro para recibir 10.000 millones de fondos europeos y uno más de medidas de apoyo al empleo. Y la coalición no cuenta todavía con los votos suficientes tras negar su apoyo Junts, formación imprescindible para evitar la primera gran derrota del Ejecutivo menos de dos meses después de ser investido el presidente Pedro Sánchez. No obstante, el PSOE está convencido de que "queda tiempo" para convencer a los de Carles Puigdemont, a los que pide dejar el "tacticismo" por su "disputa" con ERC en Cataluña, y rechaza pedir el apoyo al PP, del que creen que está poniendo excusas "para votar que no".

"Queda tiempo, encontraremos de aquí al jueves aquellos elementos que permitan convalidar unos decretos que no son para el Gobierno, son para la gente", ha declarado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En una entrevista en TVE, ha incidido en el contenido de los decretos -"llevan una rebaja de la factura de la luz, así como del precio de los alimentos, revaloriza las pensiones, plantea medidas del escudo social…"- para presionar a Junts, que trasladó su ‘no’ públicamente la pasada semana, elevando al máximo la presión sobre la coalición. La también vicesecretaria general del PSOE ha dicho saber que esta legislatura iba a ser "de diálogo, diálogo y más diálogo" y ha defendido que en eso está el Gobierno.

La vicepresidenta ha confirmado que siguen hablando con "todos los grupos" que apoyan al Ejecutivo, pese a que se les permitió la posibilidad de introducir medidas antes de que el presidente presentara los decretos hace dos semanas. "Hubo algunos grupos que hicieron aportaciones y otros que los están haciendo ahora", ha comentado Montero, que ha insistido en mostrarse convencida de que "a última hora" la coalición encontrará "esos elementos" que "permitan" la aprobación de los decretos, sin concretar en qué punto están las negociaciones.

La negativa de Junts a aprobar el decreto 'ómnibus' se basa en que, en su opinión, pondría "en peligro la aplicación de la amnistía" -por una reforma incluida que propone modificar la ley de enjuiciamiento criminal-, pero también "agravaría la infrafinanciación y recortaría competencias de la Generalitat". La ministra ha apuntado que los catalanes “saben” que la transposición de dicha norma "tiene que ver con la supeditación al Derecho comunitario", por lo que ha apuntado que están "intentando ver si hay otras cuestiones" que les pueden resultar "de interés". Con todo, también ha añadido que Junts "quiere hacer valer sus votos".

"Esto forma parte de la cultura general y es lo que también intenta plantear Junts, que quieren marcar diferencias con otro grupo político, concretamente con quien se disputan la capacidad de gobierno dentro de su territorio", ha añadido Montero, en referencia a la competición que tienen los de Puigdemont con ERC, que sostiene al Gobierno desde hace cuatro años.

"No son exigencias, son justificaciones para votar no"

En su intervención, Montero también ha rechazado que la negociación se extienda a la oposición. Con el 'no' de Junts, el Gobierno necesitaría una abstención del PP, para lo que Alberto Núñez Feijóo pide la deflactación de la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros; la bajada del IVA a la carne, el pescado y las conservas; y la reconsideración la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas. No obstante, para la vicepresidenta esta no son "exigencias" para abstenerse, sino "justificaciones para votar no".

"Suena más a excusa que a una oferta real de negociación", ha planteado Montero, que ha criticado que las condiciones de los ‘populares’ siguen "la estela fracasada que ya siguió el Reino Unido de una bajada fiscal sin tener en cuenta la progresividad del sistema tributario ni ninguno de los elementos que tenemos que preservar para que el Estado del bienestar esté protegido".