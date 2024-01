El PP votará en contra del decreto 'ómnibus' de Sánchez: "No vamos a ser muleta de un presidente que ya eligió a sus socios"

El PP votará en contra de los decretos ley aprobados por el Gobierno en el tramo final del año (paquete antinflación, reforma del subsidio de desempleo y reformas pendientes para fondos europeos), que ya están en vigor, pero que decaerían si no logran el aval del Congreso este miércoles en el primer Pleno del año. Tal y como ha recordado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, solo se plantea la abstención del paquete anticrisis en el caso de que de que se incluya entre las medidas deflactar la tarifa IRPF a rentas menores de 40.000 euros, bajar el IVA a la carne, pescado y conservas y reconsiderar la subida del IVA de luz y gas sobre todo a rentas bajas.

"No nos nos vamos a convertir en muleta de un presidente que ya eligió a sus socios. No vamos a socorrer a Sánchez cuando la coalición de investidura se gestó para levantar un muro contra el PP", ha avanzado el portavoz nacional, Borja Semper. Horas antes, Feijóo acusaba al Gobierno de "intervenir" al Poder Legislativo dictando tres decretos y denuncia la incoherencia de Pedro Sánchez al poner en marcha un decreto anticrisis para una crisis que el propio Gobierno niega.

Desde el principal partido de la oposición denuncian que hace semanas pidieron "una reunión a las vicepresidentas primera y tercera para estudiar vías de encuentro en lo referido al decreto económico", pero no han logrado una respuesta positiva por parte del Gobierno. "No quisieron negociar con el primer partido de España mientras aceptaban la tutela económica de Bildu, PNV o Sumar", ha reprochado Sémper en rueda de prensa.

No obstante, el PP se abre a abstenerse en la votación del decreto anticrisis en caso de que el Ejecutivo acepte sus tres propuestas que llevan exigiendo desde la anterior legislatura. De lo contrario, señalan, "el Gobierno tendrá que convencer a Podemos de que subir la luz a los más necesitados es progresista y al resto de sus socios de que el decreto ómnibus que presenta es consecuente con sus pactos de investidura", subrayan.

Los populares también votarán en contra de la reforma de la Justicia porque "no puede hacerse por real decreto". "La práctica parlamentaria de Pedro Sánchez hurta capacidad de debate a cuestiones trascendentales para nuestro país. Para este modelo de tramitación nuestro voto será negativo", indican fuentes del PP. "Las normas se diseñan y debaten en la sede del poder legislativo, y sus competencias no pueden ser sustituidas por las de un Gobierno en minoría que pretende sobrevivir con atajos", añaden.

El PP presentará alternativas legislativas a estos decretos para su posterior tramitación ordinaria en el Congreso de los Diputados e indica que "el PSOE tendrá la oportunidad de apoyarlas en la Cámara". En todo caso desde el PP avisan que no saldrán "al rescate" del Gobierno. "No aceptaremos chantajes de los antisistema". "No tenemos duda de capacidad de pedir de Junts y de dar de Sánchez pero esta va a ser la legislatura de la angustia para el Gobierno en cada votación. O Junts traga, o Sánchez cede o el Gobierno debuta perdiendo votaciones y confirmando su debilidad parlamentaria", ha concluido Sémper.