Qué es el decreto 'ómnibus': esta es la reforma del Gobierno en justicia que Junts rechaza por "poner en riesgo" la amnistía

Salvo sorpresa de última hora, el decreto 'ómnibus' del Gobierno no se aprobará esta semana en el Congreso de los Diputados tras la negativa de Junts a apoyar la medida del Gobierno. Con un "no gigante", el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, ha confirmado que su partido no apoyará una medida que, según aseguran, pone en peligro la aplicación de la amnistía.

La medida tampoco contaría, previsiblemente, con el apoyo del PP, Vox y Podemos: los populares, de hecho, han puesto sus propias condiciones para abstenerse en la votación. ¿En qué consiste el decreto 'ómnibus' y qué medidas incluye?

¿En qué consiste el decreto 'ómnibus' del Gobierno?

En las últimas semanas de 2023, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros tres decretos: uno de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y profesional, un decreto anticrisis con medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, y un decreto 'ómnibus' en cuestiones de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo: es el Real Decreto-ley 6/2023, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con este decreto 'ómnibus' (una fórmula legislativa que puede emplearse para revisar y modificar varias leyes y directrices), el Gobierno introducía una serie de modificaciones, muchas de ellas relacionadas con el ámbito de la Justicia: su adaptación a nuevas herramientas digitales y ciberseguridad, la tramitación electrónica de procedimientos judiciales o la cooperación entre administraciones con competencias en esta materia. También se incluyen en el decreto medidas relacionadas con las bases del régimen local, el régimen fiscal del mecenazgo o medidas legislativas urgentes en materia de función pública.

Muchas de las medidas incluidas en este decreto 'ómnibus' son claves para avanzar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia suscrito por el Gobierno, por lo que su aprobación está directamente relacionada con la concesión a España del cuarto desembolso de los fondos europeos: unos 10.000 millones de euros fundamentales para acometer estas reformas y los planes del Gobierno para esta legislatura.

Se incluye la cuestión prejudicial, que podría paralizar la amnistía

Entre las disposiciones de este decreto 'ómnibus' que modificaría diferentes cuestiones en materia de la Administración de Justicia se encuentra el artículo 103, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y añade un nuevo artículo a dicha ley, el 43 bis, referente a la cuestión prejudicial europea: en esa disposición, se recoge que, cuando se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se "suspenderá" cualquier actuación "hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

A efectos prácticos, esto significa que, cuando se apruebe la ley de amnistía y deba aplicarse a los condenados por el procés, se podría plantear una cuestión prejudicial que paralizaría la amnistía hasta que el TJUE resolviera sobre esa cuestión.

Junts tampoco apoyará el decreto anticrisis ni el de conciliación familiar

Este es el principal motivo por el que Junts ha rechazado de pleno apoyar el decreto, una actitud que el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha afeado, y que supone la primera discrepancia entre el PSOE y uno de sus socios de investidura. El Gobierno deberá replantear la cuestión prejudicial en el decreto antes de someterlo a trámite o buscar un acuerdo con el PP para desbloquear la aprobación de, además del decreto 'ómnibus', los otros dos decretos que también parecen destinados al 'no' del Congreso esta semana.