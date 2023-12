El PSOE pacta una moción de censura para quitarle la alcaldía de Pamplona a UPN y entregársela a Bildu

EH Bildu y PSOE han pactado una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de desbancar de la alcaldía a Cristina Ibarrola (UPN) y dar la alcaldía al portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, quien ya fue primer edil en la legislatura 2015-2019.

Cristina Ibarrola accedió a la alcaldía de Pamplona hace solo seis meses, en junio, como candidata de la lista más votada en las elecciones de mayo, aunque estaba en minoría, ya que EH Bildu, PSN, Gerona Bai y Contigo-Zurekin suman 16 de los 27 concejales del pleno.

En concreto, UPN tiene nueve ediles, EH Bildu tiene ocho, el PSN, cinco, el PPN, dos, Gerona Bai, dos y Contigo, uno.

El día anterior a que Ibarrola fuera elegida hubo ya una apelación 'in extremis' para que los socialistas no impidieran la Alcaldía abertzale aunque no aceptaran un pacto. El acuerdo no llegó y con el voto en blanco de los socialistas se produjo un empate que dejó la Alcaldía en manos de la lista más votada, UPN.

Desde entonces, y ante la constatación de las dificultades de la alcaldesa para sumar mayorías, la posibilidad de una moción de censura siempre ha estado en el aire si bien acontecimientos recientes, como el hecho de que el PSN facilitara que EH Bildu accediera a la Presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, apuntaban ya a cambios en esa dirección.

"Pacto encapuchado"

Entre los primeros políticos en reaccionar a la noticia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien a su llegada al Congreso de los Diputados para la sesión de control al Gobierno ha dicho que este acuerdo PSOE-EH Bildu, es una nueva mentira socialista y lo ha calificado de "indignante" porque Bildu es un partido "que lleva asesinos en sus listas electorales "con asesinos en sus listas". Según Feijóo, este era "el pacto encapuchado" de Sánchez con Bildu para conseguir su apoyo a la investidura. También se ha referido al acuerdo como "pacto encapuchado" la portavoz popular, Cuca Gamarra, desde la tribuna del hemiciclo.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este miércoles la moción de censura de Pamplona porque "era un ayuntamiento paralizado" con un equipo de gobierno "incapaz de llegar a acuerdos con nadie". A preguntas de los periodistas en el Congreso, López ha negado que la moción, que quitará la alcaldía a UPN, fuera pactada con EH Bildu antes de la investidura de Pedro Sánchez.

Pese a que ha indicado que desconoce los detalles del acuerdo, ha subrayado que "habrá influido" que "era un ayuntamiento paralizado, con un equipo de gobierno incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdo con nadie y sin presupuesto durante tres años".

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha acusado a los socialistas navarros de "entregar Pamplona a los terroristas". En la red social X, ha publicado: "Entregar Pamplona a los terroristas de EH Bildu es lo último que les faltaba a Sánchez, Chivite, Cerdán y Alzorriz" y ha considerado, "evidente" que el PSOE ha negociado con ETA "el futuro de Navarra".

La moción que apartará de la alcaldía a la regionalista Cristina Ibarrola será firmada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin, según han confirmado diversas fuentes, y su contenido se dará a conocer este miércoles en una rueda de prensa.