El Boston terrier, el "caballero americano" que procede del bulldog inglés: cariñoso, vivaz y protector

Cuando el deporte de las peleas de perros entre sí o contra otros animales era una actividad popular en la Inglaterra del siglo XIX, también se generó una obsesión paralela en el cruce despiadado de las razas participantes en busca de ejemplares “perfectos” y que combinaran todos los atributos de un perro campeón.

Entre uno de estos cruces, en la década de 1860, un aficionado a la pelea de perros cruzó bulldog ingleses con el terrier blanco inglés, raza ya extinta a consecuencia, entre otras razones, por su endogamia y gran cantidad de problemas genéticos.

El resultado fue un perro muy musculoso, bautizado como Judge, posteriormente vendido a un estadounidense afincado en Boston. Judge se convirtió en el padre de la raza moderna y es, por tanto, el ancestro común de todos los Boston terrier.

Tras las décadas de selección reproductiva durante el siglo XIX, en busca de la formación definitiva de la raza, el perro originalmente seleccionado para pelear, se convirtió gradualmente en un perro de compañía más pequeño y fino, con un carácter más amable orientado a la convivencia y no a la lucha.

El Boston Terrier Club de América se fundó en 1891, permaneciendo activo hasta día de hoy, y el Kennel Club americano admitió la raza solo dos años después. Bautizado en Estados Unidos como “el caballero americano”, es la raza canina oficial de Massachusetts y la mascota de la Universidad de Boston.

Extrovertidos y de alta energía

El hecho de que la raza se desarrollara, desde sus inicios, en un ambiente urbano, ha marcado significativamente el carácter de las líneas sanguíneas. Se trata de un perro muy orientado a la vida familiar, tolerante con niños pequeños, otros perros y animales, con una personalidad amable hacia los extraños y un nivel de energía alto. Sin embargo, también pueden mostrar una actitud protectora hacia su núcleo familiar, por lo que, como en cualquier otra raza canina o perro sin ella, es necesario recalcar la importancia de una socialización temprana para un desarrollo adecuado de su carácter.

En la actualidad, los Boston terrier están destacando en todo tipo de actividades deportivas caninas y son excelentes en el adiestramiento básico o profesional, con gran predisposición para complacer a sus cuidadores.

Se admiten en los colores atigrado, ‘seal’ (color foca, negro con matices rojizos) y negro con marcas blancas. Todos los Boston terrier deben tener una raya blanca en el hocico y entre los ojos, así como un antepecho blanco.

En cuanto a la salud del Boston terrier, hablamos de una raza braquicéfala, aunque menos extrema, tal como lo son los bulldog franceses e ingleses o el pequinés, lo que puede conllevar problemas de salud genéticos y mayor propensión a desarrollar lesiones de tipo oculares y problemas traumatológicos.

En consecuencia, pese a su alto nivel de energía, las actividades deben ser moderadas y adaptadas a sus necesidades, para evitar riesgos respiratorios como el SORB, o síndrome de las vías respiratorias altas.

En esta ilustración de un libro de 1919, se pueden apreciar las diferencias entre las razas bulldog francés y Boston terrier, que no han cambiado en este último siglo.

'The book of dogs', publicado en 1919. Internet Archive Book Images / Wikimedia Commons

Diferencias con el bulldog francés

Inicialmente, y para ojos poco entrenados, ambas razas pueden confundirse, pero las diferencias son notables y, de hecho, no hay vínculo entre ellas, si exceptuamos que ambas proceden del bulldog inglés como raza fundadora.

El Boston terrier es un perro más alto, esbelto y armónico, sin el aspecto macizo que caracteriza al bulldog francés. Las orejas también son un rasgo característico que marca la divergencia entre ambas, siendo las del Boston terrier puntiagudas, y no redondeadas. Finalmente, y como ya hemos mencionado, su braquicefalia es menos acusada, lo que se traduce en que su hocico es menos ancho, no tan chato y no posee tantas arrugas o pliegues.

Para ampliar información sobre la raza y localizar a criadores oficiales que garanticen ejemplares sanos y una actividad respetuosa donde prime el bienestar animal, se puede contactar con el Club Español del Boston Terrier, entidad colaboradora de la Real Sociedad Canina de España.

Desde Animaleros, sugerimos que se valore la adopción responsable, recordando que integrar un miembro canino al hogar debe ser una decisión asentada en la compatibilidad y el estilo de vida, y no solo en la apariencia del animal.