La Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales lanza un vídeo alertando de las crisis respiratorias en perros chatos

El Comité de Enfermedades Hereditarias (HDC) de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA), ha creado un vídeo educativo sobre los riesgos respiratorios que padecen los perros de hocico corto y la condición anatómica que se conoce como braquicefalia.

Entre los problemas que pueden desarrollar estos animales de razas como los bulldogs ingleses y franceses, carlinos, boston terriers, shih tzu, pekineses o los bóxeres destaca el Síndrome Obstructivo de las Vías Respiratorias Braquiocefálicas (SORB), por el que pueden llegar a fallecer.

El SORB, también conocido como síndrome de las vías respiratorias altas, genera un conjunto de síntomas y consecuencias en los animales afectados, provocando una obstrucción en las vías respiratorias. Esto es a causa del paladar blando, más extendido o alargado de lo normal que en un perro no braquicéfalo y cuyo tejido afecta a la nasofaringe, impidiendo el paso del aire hacia la tráquea, además de que la estrechez de los orificios nasales no permiten la ventilación adecuada y que regulen su temperatura corporal. Como consecuencia, el organismo no se oxigena y los perros de hocicos hipercortos pueden sufrir golpes de calor o llegar a padecer daños irreversibles en sus órganos vitales, como el corazón, pulmones, hígado y riñones.

Cabe recordar que muchos de estos perros de hocico corto y chato requieren cirugías para sobrevivir, habitualmente las hembras de cría no realizan partos naturales sino bajo cesárea programada por el riesgo extremo a sufrir complicaciones en el parto debido a su anatomía y, en general, la esperanza de vida de estas razas es significativamente más corta que la de otros perros.

Por ello, y para concienciar a todas las partes interesadas (convivientes, potenciales compradores, criadores y clubs de raza, veterinarios y medios de comunicación) los miembros de WSAVA explican a lo largo del vídeo los efectos en la salud que provoca esta malformación anatómica y cómo podrían trabajar todos juntos en encontrar soluciones prácticas basadas en la ciencia para mejorar la salud y el bienestar de estas razas tan populares.

Entre las sugerencias, instan a los profesionales en la cría de estas razas a rebajar las características anatómicas extremas y regresar a una morfología más moderada, que permita, como objetivo principal, que puedan respirar con normalidad.

Uno de los participantes en el vídeo, el veterinario Peter Sandøe, director del Centro para el Bienestar de los Animales de Compañía de la Universidad de Copenhague, es tajante: “No es ético criar perros que luchan por respirar”.

WSAVA considera que este impulso debe realizarse desde un enfoque global para avanzar en el bienestar canino, dado que estas razas se crían legalmente en todo el mundo y se permite su comercialización internacional; solo mediante la unión de todas las partes implicadas habrá forma de progresar.

El vídeo, de 17 minutos y que puede verse a continuación, ha sido lanzado con subtítulos en varios idiomas para facilitar este enfoque integral y promover un movimiento o respuesta mundial.