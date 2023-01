El bulldog inglés, un icono británico y un compañero leal y cariñoso cuya salud se debe vigilar

El bulldog inglés, tal como el resto de razas de perros molosos y de presa, tuvo su origen en el siglo XIX cuando se prohibió el deporte de la pelea de perros contra toros y osos. Los ancestros del bulldog actual eran utilizados para este sangriento espectáculo hasta que en 1835 Inglaterra le puso fin, y esta actividad se volvió clandestina. Las razas caninas que se utilizaban con este sanguinario propósito cayeron en el desinterés masivo y algunas de ellas se extinguieron. Otras, gracias a los admiradores que habían acumulado, pasaron a iniciar programas de reproducción con el objetivo de transformarlos en perros de compañía, dóciles y afectuosos y dejar atrás la fiereza que una vez fuera prioritaria. El bulldog inglés moderno fue finalmente presentado y aceptado como raza canina en 1874, donde se incluyeron en el primer volumen del The Kennel Club, la primera organización canina del mundo, y el Bulldog Club fue fundado un año después, en 1875, y continúa ejerciendo en la actualidad. Es un icono nacional en la cultura británica que, durante la II Guerra Mundial, se comparaba habitualmente con el primer ministro Winston Churchill como símbolo de coraje y determinación.

Valientes, tenaces y tranquilos en la convivencia

El bulldog inglés moderno es una raza de naturaleza muy afectiva hacia su núcleo familiar y con conocidos. Son perros muy dignos, que en general se muestran tolerantes y amables con cualquiera, pero que pueden ser muy obstinados en la educación básica y aunque no deben presentar conductas agresivas o territoriales hacia otros perros, son valientes y resueltos si se encuentran ante un conflicto. Se considera una raza muy apta para la convivencia con niños y otros animales. Debido a las características de su anatomía, no requieren una gran actividad física y su temperamento suele ser tranquilo en general, pero no se debe confundir la tranquilidad con la pereza, y los bulldog ingleses necesitan y disfrutarán de caminatas largas a ritmo moderado, que les permita autorregular la temperatura mediante el jadeo y les proporcionemos descansos si es necesario para evitar la hipertermia.

Su mantenimiento debe ser riguroso, prestando especial atención a limpiar la suciedad o humedad que puede acumularse entre sus arrugas y los ojos y alrededores, ya que debido a su hocico corto y chato, tienen mayor predisposición a que se desarrollen patologías oculares como el ojo de cereza.

La salud del bulldog inglés

La salud de esta raza, braquicéfala y con acondroplasia, ha sido y es motivo de polémicas y debates acerca de la idoneidad de seguir manteniendo un estándar que perjudica severamente a su salud general. En lugares como Estados Unidos, Alemania, Holanda o su país de origen, Inglaterra, las asociaciones caninas han impuesto duras restricciones a sus criadores y para registrar camadas o participar en exposiciones son necesarias una serie de pruebas veterinarias y físicas que garanticen que sus bulldogs ingleses no son portadores de ninguna de las enfermedades que están ligadas a su anatomía. También financian estudios científicos que tratan de localizar las vías biológicas de estas enfermedades para desarrollar programas adecuados de reproducción.

Los bulldogs ingleses, cuya esperanza media de vida es de menos de 8 años, tienen una maduración lenta, por lo que no alcanzan dimensiones definitivas de perro adulto hasta los dos años aproximadamente. Esta condición debe tenerse muy en cuenta para la actividad a la que se les somete y ser conscientes, y responsables, de que sus huesos y articulaciones aún se encuentran en fase de calcificación y son más vulnerables a sufrir daños que pueden llegar a ser permanentes.

Para ampliar información y contactar con criadores legales, se puede acudir al Club Español del Bulldog Inglés (CEBI). Si se valora la adopción, existen asociaciones sin ánimo de lucro como la Asociación Española del Bulldog sin Hogar o Bulldogs Ingleses en Adopción donde podremos ayudar a algún ejemplar que necesita un hogar o bien convertirnos en casas de acogida y colaborar con estas redes solidarias.