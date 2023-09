Jhoan, 'profetuber' de Los Profes de Ciencia: "La pantalla es tu aliada, pero siempre respaldada por el libro de texto"

Tras años cabalgando entre lo analógico y lo digital, este curso ha arrancado volcado en exclusiva en la creación de contenidos online de apoyo para las asignaturas de Matemáticas, Física, Química y Dibujo Técnico. Jhoan Manuel López, 'profetuber' de 40 años residente en Guadalajara, abrió el canal de YouTube Los Profes de Ciencias en 2016 con la intención de ayudar al alumnado con menos recursos. Con la llegada de la pandemia de covid, a los vídeos con explicaciones de repaso añadió los directos en los que resuelve dudas para estudiantes de la EBAU en tiempo real. A sus más de 180.000 seguidores en total dedica un mínimo de tres horas de lunes a jueves, más casi todo el viernes y sábado. Entre su comunidad hay "pocos" haters -admite que tiene "suerte"-. Solo unos pocos que intentan boicotear sus lecciones online y a quienes bloquea sin miramiento. "Trabajo con menores, el entorno ha de ser seguro", defiende.

Ganador del Premio Creadores de Educación 2023, organizados por el diario 20minutos, López destaca el "cariño y agradecimiento" que recibe en las redes por su trabajo. "Vuelven para decirte 'profe, gracias a tu vídeo he sacado un nueve'. Como si fueras su mentor. Eso muy bonito", cuenta. Este docente es un defensor del uso de las nuevas tecnologías en el aula: "Siempre me ha gustado apostar por la innovación educativa y la gamificación. Enseñar jugando me tiene enamorado. Lo que aprendes jugando no se olvida nunca, como ir en bicicleta". En plena vuelta al cole, atiende a 20minutos.

¿Qué aconseja para afrontar el nuevo curso?Que se diviertan y que disfruten aprendiendo. Vivimos en una sociedad en la que las notas identifican al alumnado. No, son personas. El cinco de Jacinto, porque le cuesta, vale lo mismo que el 10 de Pepe, al que le resulta fácil. Obviamente, que se esfuercen, pero que no se estresen pensando en la nota. Si te exiges demasiado, no vas a disfrutar del proceso de aprendizaje. Y a los papás, que dejen jugar a sus hijos e hijas en casa y que pasen tiempo en familia charlando. Que les pregunten '¿qué has aprendido hoy?', y si alguien dice 'nada', hay un problema. El comienzo del curso es un tiempo de adaptación y, como una masa de pan, necesitamos paciencia y reposo, todo lleva un tiempo. También recomiendo establecer objetivos, pero a modo de juego, como en un videojuego en el que se quiere pasar a la siguiente pantalla.

Como ambientólogo de formación, ¿por qué cree que se 'atragantan' más las asignaturas de ciencias?Creo que tienen una etiqueta de difíciles. Creo que es por un estigma social de que son difíciles cuando, en realidad, aprender química en un laboratorio es muy divertido, o explicar física con una pelota en clase. Lógicamente, también influye el profesorado. Los hay más de clase magistral que lo explican todo y los que intentan hacer las clases más divertidas, entre los que me incluyo. Las letras también se pueden hacer aburridas o divertidas. La ciencia es divertida y la tenemos en nuestro día a día. El problema es cuando, como docente, no eres capaz de acercarla a alumnado.

En internet hay 'haters' para todo el mundo, ¿cómo son los suyos?Principalmente, el chaval que no le gusta estudiar. Es verdad que tengo pocos y, de momento, tengo mucha suerte. Quizá porque de momento tengo una comunidad pequeña. Siempre hay algún gracioso que va a los directos a fastidiar, pero yo siempre modero y son 'baneados' [bloqueados] automáticamente porque tengo que cuidar, en la medida de mis posibilidades, que el entorno de mi comunidad, formada por menores, sea seguro. Ten en cuenta que hay muchos estudiantes que quizá no se atreven a preguntar en clase y solo por estar en un chat que les da seguridad, preguntan. Por eso hay que expulsar a los 'malotes' y verificar todos los comentarios. También hay algún profe al que no le gusta cómo lo haces. Pero tampoco le doy importancia a los 'haters', siempre pienso que son personas que se sienten vacías que no saben cómo exteriorizar sus sentimientos.

¿Qué extraescolares recomienda? ¿Cómo aconseja ocupar las tardes?Con deporte, deporte y deporte. Llevar una vida saludable es muy importante. Aprender robótica o programación también me parece bien porque se divierten. Pero hay que permitir pasar tiempo en familia entre semana, aunque otro problema es la conciliación. Dedicar tiempo a jugar en familia y a jugar a videojuegos, que está comprobado que mejora la capacidad de resolución de problemas.

¿Móvil para el alumnado que empieza el instituto?Sí, pero con control parental y de tiempo. Hay muchos recursos educativos de calidad en internet y, si les quitamos el móvil, no pueden acceder. Yo te dejo el móvil si te lo has ganado o, si te vas a poner a estudiar con él, pero a mi lado. Si es para un uso de calidad, sí, pero no podemos permitir que un adolescente pase ocho horas pegado al móvil.

¿Cuesta encontrar docentes motivados?Sí.

¿Por qué cree?Por falta de tiempo. El profesor, por regla general, se lleva mucho trabajo a casa. Si, a eso, le sumas más cosas... Un profesor motivado sacrifica su poco tiempo libre. Los hay, pero son pocos. Creo que se debe al trabajo extra que ya tiene y al poco tiempo libre del que se dispone para formarse para innovar en clase. Ahí está el problema: creo que habría que dar una vuelta al sistema para ver en qué horas hay que formar al profesorado.

¿Cuál es el seguimiento ideal que las familias han de hacer de las agendas escolares de sus hijos e hijas?La agenda es fundamental. Hay que comprobar si el niño o la niña apunta los deberes, las fechas de los exámenes y recomiendo pedir mínimo una reunión por trimestre al tutor o tutora, que puede ayudar a anticiparse a los problemas. Con eso seríamos capaces de detectar muchos casos de acoso escolar. Y, si se detecta un problema, el seguimiento debería pasar a ser quincenal.

La educación está cambiando por la tecnología y los sucesivos cambios de leyes. A la espera de un reclamado Pacto de Estado por la Educación, ¿hacia dónde cree que debe dirigirse?Si tenemos un Poder Judicial que es un órgano constitucional, colegiado y autónomo, deberíamos tener lo mismo en educación. El futuro de nuestro país reside en los jóvenes y en su educación, no podemos estar cada cuatro años cambiando de ley porque no va a madurar. Necesitamos algo que sea completamente autónomo, que esté regido por personas colegiadas y expertas en el tema, que sepan hacia dónde tenemos que ir. En cuanto a la tecnología, las pantallas, por mucho que se cuestionen, han venido para quedarse. Cuando el contenido educativo en redes es de calidad, la pantalla es tu aliada, pero siempre respaldada por el libro de texto. Ambos forman la combinación perfecta. Todo profesor de aula debería tener un 'youtuber' de referencia: para Inglés, la teacher Miss Clare; para Historia, Rubén de 'A toda leche'; para Lengua, Linguriosa. La educación va hacia un soporte digital pero manteniendo un soporte físico.

¿Cuáles son los grandes retos educativos actuales para España?La primera: medios en cantidad para la atención a la diversidad. Acabar con el fracaso y el abandono escolar e, indiscutiblemente, más mecanismos para identificar el acoso escolar. Además, establecer un sistema en el cual no se pase de curso de manera gratuita. Ahora mismo estamos pasando de curso con dos o tres asignaturas suspendidas, eso no puede ser porque no incentiva al alumnado. En caso de que alguien no llegue a pasar de curso, no pasa nada porque vamos a ponerle un mecanismo para que se siga formando y quizá más encaminado a la Formación Profesional, pero no hay que bajar los estándares porque entonces bajamos la calidad de la educación. A mí no me gusta terminar un puzzle y que le falten tres piezas. Que se exija en cuanto a docencia y en cuanto a resultados.