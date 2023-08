Cae la banda del 'timo de la maleta' después de estafar a 100 personas en España: "He tenido un problema con el vuelo..."

"Hola cariño, ¿sabes quién soy?". Así empieza el famoso 'timo de la maleta' llevado a cabo por una banda de cibercriminales, que ha conseguido robar a 100 españoles un total de 6.500 euros. Ha sido este jueves cuando la Policía Nacional ha detenido a dos de sus integrantes.

El 'modus operandi' consiste en el envío masivo de mensajes en los que los estafadores se hacen pasar por familiares o amigos que se encuentran en el extranjero y necesitan dinero para pagar unas tasas, multa o envío de un equipaje perdido.

"He tenido un problema con el vuelo que iba a coger para ir a veros a España", es la primera toma de contacto para convencer a la víctima de que no sabía nada de ese vuelo. Después de algunas señas de 'realidad' para que no haya sospechas, como "voy a dejar tu número para que la compañía contacte contigo", "mi vuelo es SG2075" o incluso unos falsos resguardos de facturación de equipaje, llega la estafa monetaria.

El cuerpo policial advierte en sus redes sociales de las pautas que se deben seguir en caso de recibir este tipo de mensajes: 1. No responder

2. Intentar contactar con el familiar o amigo

3. Bloquear el número

"Lo único es que me cobran unas tasas por el envío y la entrega...", declaran los timadores, para directamente añadir la pregunta: "¿A ti te importaría hacerme un Bizum y te devuelvo el dinero al llegar a España?". A continuación, la justificación: "Ahora mismo estoy muy pedida aquí".

Un banco dio el aviso

La investigación comenzó tras la denuncia del director de una entidad bancaria de varias estafas cometidas con la modalidad del 'timo de la maleta'.

Los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han analizado decenas de denuncias, correos electrónicos, líneas telefónicas y cuentas bancarias empleadas por el grupo criminal para estafar a las víctimas. En total, los estafadores han obtenido un beneficio económico de 6.500 euros.

La Policía ha identificado a los cuatro miembros de la red criminal, dos de ellos han sido detenidos en Madrid y otro miembro está siendo investigado.