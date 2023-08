Qué hacer este fin de semana en Madrid: China en la calle con la Danza del león y Nueva York desde una terraza

Nueva York a través del hip-hop y el cine documental



La Casa Encendida nos anima este fin de semana a asomarnos a la cultura urbana de Nueva York desde La Terraza Magnética, echando una mirada a los movimientos más transgresores del hip hop y a los inicios del grafiti en el metro neoyorkino. Esta azotea privilegiada acogerá a un innovador artista hip-hop/house que lleva más de una década combinando sus raps duros con la música de baile (viernes 4 de agosto); pero también ofrecerá la proyección de un documental sobre los años ochenta en la ciudad norteamericana, cuando se imponía el grafiti y las músicas urbanas (sábado 5 de agosto).

Cakes da Killa abrió brecha en su día a los artistas abiertamente homosexuales en el panorama del hip hop. Su ingeniosa forma de rapear le ayudó a situarse en primera línea de combate, llevando la cultura 'ballroom' de la ciudad de Nueva York al resto del mundo. Con su último disco, Svengali, añade otro hito a su discografía y abre un nuevo capítulo en la larga relación entre el hip-hop y la música house.

La Terraza Magnética se convierte los sábados veraniegos en sala de cine al aire libre. Este fin de semana en Madrid, el destartalado sistema de metro de Nueva York es el patio de recreo, el campo de batalla y el lienzo artístico móvil de los grafiteros que viven enfrentados al alcalde Edward Koch, la policía y la Autoridad de Tránsito de Nueva York.

El documental Style Wars (1983) muestra al mismo tiempo cómo MCs, DJs y B-boys sacuden la ciudad con nuevos sonidos y movimientos. Las batallas de breakdance en las esquinas se convierten en arte escénico y la banda sonora incluye clásicos de aquella época.

Tony Silver (Nueva York, 1935) es el director de este documental y fue precursor del Festival de Cine de Sundance, donde Style Wars ganó el Gran Premio del Jurado en 1984. Henry Chalfant fue testigo de la explosión del grafiti a mediados de los años setenta en Nueva York y comienzó a fotografiar cientos de piezas efímeras que desaparecieron hace mucho tiempo. Es el coautor del documental.

Cuándo y dónde ver en Madrid:

Cakes da Killa: viernes 4 de agosto (21 h.) | La Casa Encendida

'Style Wars': sábado 5 de agosto (22 h.) | La Casa Encendida

La magia visual del 'teatro negro' para toda la familia

'El truco de Olej' es la mejor opción de teatro familiar este fin de semana Kompanía Romanelli

La magia y el humor para todos los públicos son los protagonistas durante el mes de agosto en el Teatro Pavón. En esa sala estará en cartel el espectáculo más popular de la compañía uruguaya Kompanía Romanelli, El truco de Olej. Utilizando las técnicas del teatro negro cuenta la historia de un niño que trabaja como barrendero en un circo y quiere ser mago.

La magia visual del teatro negro es uno de los grandes hallazgos escénicos de Europa del Este: el uso de muñecos -en este caso con vistosos colores fluorescentes- manipulados por actores vestidos de negro que operan sobre un fondo negro, de manera que resultan invisibles para el público.

Los espectadores disfrutarán con números circenses de malabaristas y equilibristas cuyas evoluciones inverosímiles sorprenderán por su desafío a la ley de la gravedad o por cómo surgen misteriosos objetos de la nada.

A lo largo de quince años, el grupo suramericano que dirige Martín López ha recorrido el mundo con este montaje de marionetas, sorteando idiomas y diferencias culturales para llegar a espectadores de todas las edades

Cuándo y dónde: hasta el 27 de agosto | Teatro Pavón

El mejor cine español reciente en el Reina Sofía

Zoe Stein y Nacho Sánchez en 'Mantícora' nuestro plan cinematográfico para el finde Cinemanía

Uno de los cines de verano más singulares de Madrid se abre en el patio central del Museo Reina Sofía durante estos meses, con entrada gratuita. Allí está teniendo lugar, siempre en fin de semana, el ciclo Bestiario. Vampiros, brujas y otros inadaptados, que reúne películas sobre estos mundos y personajes, que en ocasiones se encuentran al doblar la esquina. Este fin de semana se presenta un programa en el que, si bien no aparecen vampiros ni brujas, se dibujan ejemplares de un bestiario virtual o se plantean las raíces de un rechazo que genera la falta de adaptación. Serán dos cineastas españoles con obras recientes los representados.

Carlos Vermut es uno de nuestros directores más perturbadores y talentosos de la actualidad, como ya había demostrado en la película Magical Girl (2014). En su última obra, Mantícora (2022), se adentra en el espinoso asunto de la atracción sexual que los niños pueden suscitar en algunos adultos y el modo de reprimirla, eludirla o canalizarla. Un diseñador de videojuegos introspectivo trabaja ideando bestias imaginarias, una ocupación que le mantiene abstraído de pensamientos incómodos, aunque la realidad virtual le permita un resquicio para atravesar ciertas fronteras. Mantícora es el nombre de un animal mitológico persa con cabeza humana, cuerpo de león y cola de escorpión, cuyo significado es 'devorador de personas'.

Cartel de la película de Carlos Vermut, diseño del propio director Carlos Vermut

La historia transcurre en un ámbito íntimo y necesariamente oculto, marcado por cierto desasosiego y la sensación de estar bordeando un espacio que debe soslayarse. Vermut consigue crear este ambiente de inquietud expectante gracias a su natural forma de filmar, con limpieza y sosiego, apoyado en dos interpretaciones espléndidas. Nacho Sánchez compone un personaje que, a pesar de su escabrosa tendencia, resulta amable hasta suscitar empatía, apoyado en una mirada poderosa como hay pocas en el cine contemporáneo. Zoe Stein posee desparpajo y aporta una personalidad dulcemente singular a partir de una aparición que produce turbación. Como bien destaca Daniel de Partearroyo en esta crítica excelente, la sombra de Hitchcock o la de P. T. Anderson se advierte en el desarrollo de la obra. ¡No se la pierdan!

Fotograma de 'Cerdita', de Carlota Pereda Cinemanía

La película Cerdita (2022), de Carlota Pereda, entró con fuerza en la cartelera del año pasado y su cartel publicitario nos desafiaba desde un verano sofocante en Extremadura, con piscinas, bikinis y pandillas. Una chica con obesidad -Laura Galán, Goya a la Mejor Actriz Revelación 2023-, sufre los insultos de las amigas del pueblo por su diferencia física y su condición social. De ahí surge una desaparición, un crimen atroz y un silencio. Apropiándose y dando la vuelta a los clichés del cine de terror, Cerdita abunda en que el mal no solo consiste en la atrocidad más luctuosa, sino también en ejercicios cotidianos e invisibles como el bullying.

Cuándo y dónde ver en Madrid:

'Mantícora': viernes 4 de agosto (22 h.) | Edificio Sabatini Reina Sofía

'Cerdita': sábado 5 de agosto (22 h.) | Edificio Sabatini Reina Sofía

El Ballet Nacional de España homenajea a Picasso

'El sombrero de tres picos' por el Ballet Nacional es el mejor plan de danza en Madrid Jesús Vallinas

Veranos de la Villa, nuestro festival del estío madrileño por antonomasia, acoge este fin de semana un programa triple que incluye un estreno absoluto del Ballet Nacional de España en el marco geométrico y limpio del Cuartel de Conde Duque. Se trata de Hijo del alba, una coreografía creada por Diana Noriega, Miguel Corbacho y Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, a modo de homenaje a Pablo Picasso, este año en que se celebra el cincuenta aniversario de su fallecimiento. El arlequín de Picasso cobra vida en un solo interpretado por Rubén Olmo, representando el nacimiento de una nueva vida: hombre y artista. Sentimientos, diferencias y contradicciones se funden en un único personaje.

Escenografía de Picasso para 'El Sombrero de tres picos' por el Ballet Nacional de España Jesús Vallinas

La noche se abrirá con una incursión en el flamenco de raíz más pura a través de la coreografía Estampas Flamencas, comentada ya en los Planes de hace casi un par de años. Rubén Olmo y Miguel Ángel Corbacho se inspiran en la estética, estilo y carácter de Antonio Ruiz Soler 'El Bailarín', y los plasman en cuatro números impecables. El Martinete es un palo flamenco nunca bailado antes de Antonio, que aquí asume el cuerpo masculino de la compañía al compás del yunque. Rubén Olmo baila en solitario un Taranto buscando las conexiones con el estilo de Antonio, pero aportando su creatividad. Las batas de cola y mantón se lucen en los Caracoles; y el repaso se cierra con un Zorongo que siempre nos recuerda aquel que La Argentinita interpretó a la vera de Federico García Lorca.

El sombrero de tres picos, cierra el programa con la coreografía de Antonio Ruiz Soler, que acompaña la partitura de Manuel de Falla, interpretada en esta ocasión por la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Uno de los elementos más interesantes de este espectáculo es que se recuperan los figurines de vestuario y escenografía creados por Pablo Picasso, realizados para la versión de Leónide Massine, estrenada en Londres en 1919. La orquesta estará dirigida por Manuel Coves, mientras que Sandra Carrasco actuará como cantaora.

Cuándo y dónde: del 2 al 5 de agosto | Centro Cultural Condeduque

La Danza del león: China en las calles de Madrid

La Danza del león se ofrecerá en varios puntos de la capital durante este fin de semana Centro Cultural de China en Madrid

La Danza del León es el nombre que recibe este deporte tradicional originario de China que integra danza, acrobacia, gimnasia y artes marciales. Durante las fiestas típicas, la población china de todo el mundo baila las danzas del dragón y el león con el fin de pedir la paz, buena suerte y prosperidad. Este arte milenario ha ido evolucionando e innovando con el tiempo y la Danza del león sobre postes elevados es una manifestación de ello.

Estas danzas se ofrecerán en varios lugares de la ciudad de Madrid, donde los atletas desplegarán impresionantes y atrevidos movimientos sobre unos postes elevados, con las coreografías más representativas de la Danza de León. Se trata de una colaboración del Centro Cultural de China en Madrid.

La encargada de descubrir esta danza milenaria es la Compañía de Danza del León y Artes Marciales Huaide de Fuyong de Shenzhen, fundada en 1962 y con más de 80 integrantes. Es uno de los grupos más destacados y activos en la escuela sureña de este arte milenario chino y ha sido galardonada en múltiples competiciones tanto nacionales como internacionales de Danza del León.

Cuándo y dónde ver en Madrid:

4 de agosto. 20, 20:40 y 21:20 h. Plaza Centro Cultural Paco de Lucía

5 de agosto. 20, 20:40 y 21:20 h. Plaza de Oriente

6 de agosto. 12, 12:40 y 13:20 h . Paseo del Prado entre Plaza de Carlos V y Plaza de Cibeles

The Gift estrena 'Coral' en el FIVE

Plan de concierto fuera de Madrid con The Gift en el Festival Internacional de Verano de El Escorial The Gift

La banda portuguesa The Gift estrena en España su espectáculo Coral dentro del Festival Internacional de Verano de El Escorial (FIVE), en lo que supone un sorprendente giro en su trayectoria como grupo de rock alternativo. "Es un espectáculo bastante sensorial, íntimo y exclusivo", explica Nuno Gonçalves, fundador de The Gift junto a Sónia Tavares -en la foto-.

Más de 40 mil espectadores han llenado los conciertos de presentación de Coral desde el pasado septiembre. En escena, un coro de 24 voces, más los componentes de la banda, desgranarán una obra condicionada en su concepción por la pandemia y la guerra de Ucrania, que aúna la música electrónica y la polifonía.

Como confiesan sus componentes, la transformación del grupo que marca Coral se produjo cuando se dieron cuenta de que empezaban a hacer discos a partir de la búsqueda de sonidos y esto les parecía improductivo. En ese proceso de cambio les ayudó la película La gran belleza de Paolo Sorrentino, que comienza con un coro de nueve voces. De ese hilo fueron tirando: primero incorporando un coro, después la voz de Sónia Tavares, la escritura de las letras, y luego empleando música electrónica.