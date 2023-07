Alberto Núñez Feijóo siempre estuvo en las quinielas como líder del PP. La tentación fue fuerte cuando buena parte del partido le pidió presentarse a primarias en 2018 para suceder a Mariano Rajoy. Pero él no quiso entrar en la liza que mantenían Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal –que acabó por ganar Pablo Casado–y enfatizó su compromiso con Galicia. No fue hasta hace año y medio cuando su partido aclamaba unánime su liderazgo para reflotar de su mayor crisis interna. Solo entonces rompió con la comodidad de ser el presidente más reeditado de Galicia –junto a Manuel Fraga– para relanzar a su partido a la Moncloa. Y no fue hasta entonces, hasta abril de 2022, cuando decidió dar el paso, siempre bajo la promesa y el compromiso de que solo gobernaría si ganaba las elecciones.

Y Feijóo ganó ayer las urnas, aunque sin los apoyos suficientes. Aun así, el gallego aún espera su momento. Él es el vencedor de las urnas y exigirá ser investido a pesar de que la suma no le dé ni siquiera con Vox, de quien tanto ha renegado. El candidato del PP a las elecciones generales es un hombre formal, meticuloso y ordenado. O al menos así describen a Alberto Núñez Feijóo en sus círculos más íntimos. Él, por su parte, se autodefine como un hombre de Estado y de centro reformista. Lejos de ello, lo cierto es que el salto a la política nacional ha roto con su trayectoria política inmaculada; ha roto con su vaticinio de que lograría su quinta absoluta. En todo caso, Feijóo es el primer candidato popular que está cerca de llegar a la Moncloa a la primera. De hacerlo, con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, se convertiría en el presidente español más veterano en estrenarse en el puesto. Sí, llegaría con más edad, pero «con más experiencia», subrayan quienes trabajan codo con codo con él. Sea quien sea cualquier compañero que se le acerca ofreciéndole una idea, Feijóo le emplaza a que lo deje por escrito: «Hazme un papel», responde.

Licenciado en Derecho, el líder popular presume hoy en día de ser un funcionario público (se sacó las oposiciones al Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta en cinco meses) y de haberse resistido a trabajar para un partido político. Pese a ello, «y ante la insistencia» de José Manuel Romay Beccaría (vicepresidente de la Xunta entre 1982 y 1983 y después ministro de Sanidad en el primer Gobierno de Aznar), en 1991 fue secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta, director del Instituto Nacional de Salud (Insalud) y, después, presidente de Correos.

En aquella etapa se afilió al PP. Lo hizo porque «nadie» se lo había impuesto. Ya en 2003 fue nombrado consejero de Política Territorial de la Xunta y, un año más tarde, vicepresidente primero. En 2009 llegó a la Presidencia de la comunidad, cargo que revalidó de forma consecutiva con cuatro mayorías absolutas, igualando la marca de Manuel Fraga, uno de sus referentes políticos. También lo fueron Mariano Rajoy y José María Aznar, a quienes ha logrado unir, años más tarde, simbolizando el entendimiento entre las dos corrientes del partido.