Feijóo reedita el 'efecto Moreno' en Andalucía pero el PSOE mantiene el bastión de Sevilla

La victoria del PP este domingo por la noche en Andalucía, aunque ajustada, ha terminado de consolidar el cambio de ciclo político en la comunidad. El llamado ‘efecto Moreno’, en el que tanto se ha mirado Alberto Núñez Feijóo durante las últimas semanas, se ha vuelto a repetir en las elecciones generales, con una victoria del PP en el territorio que más diputados aporta al Congreso (61).

Enfrente, un PSOE que no solo ha conseguido frenar la sangría de votos de las últimas citas electorales, sino que se recupera, aunque lo hace con una derrota en el que hasta hace poco era su bastión inexpugnable. También ha caído Vox en la comunidad en la que se estrenó en las instituciones hace cinco años, si bien se mantiene como tercera fuerza; mientras que Sumar inicia su etapa en Andalucía con casi los mismos apoyos que consiguió Unidas Podemos en 2019.

Es la tercera vez en democracia que el PP gana unas elecciones generales en Andalucía, tras las de 2011 y las de 2016. Su asalto a la comunidad socialista por excelencia durante casi cuatro décadas comenzó en 2018 con la llegada a San Telmo de Juanma Moreno, y se confirmó con su posterior mayoría absoluta en 2022 y la victoria popular en las municipales del pasado mayo, que tiñeron de azul las ocho capitales de provincia y seis diputaciones. La victoria de estas generales confirma así al presidente de la Junta como uno de los barones con más peso dentro del PP, mientras que en el aire queda el debate sobre el liderazgo de Juan Espadas al frente del PSOE andaluz.

Con lo que no pudo este domingo el PP es con la provincia de Sevilla, la única del país en la que nunca ha perdido el PSOE en unos comicios generales. Pedro Sánchez, que no ha pisado Andalucía durante las dos semanas de campaña electoral, ha resistido por la mínima en su principal feudo, imponiéndose al PP igual que lo hizo en las generales de 2019 y en las municipales de mayo –pese a perder la Alcaldía de la capital–, aunque no en las autonómicas, donde los populares ganaron por primera vez en la historia en la provincia sevillana.

Los socialistas han mantenido los cinco diputados de hace cuatro años con casi un 37% de apoyos, frente a los cuatro del PP, dos más que en 2019, que obtuvieron algo más del 33% de los votos. El resto de los 12 escaños en liza se los repartieron Sumar (dos) y Vox (uno, frente a los dos que tenía hasta ahora).

En todo caso, y pese a no hacerse con la provincia de Sevilla, el PP sí se ha impuesto a los socialistas en la capital hispalense, donde consiguió la victoria en siete de los once distritos de la ciudad, los mismos que ganó en las elecciones municipales de mayo: Bellavista-La Palmera; Casco Antiguo; Los Remedios; Nervión; San Pablo-Santa Justa; Sur; y Triana.

Diez escaños más para el PP

De vuelta al territorio andaluz, el bloque de la derecha consiguió imponerse con más de 2,2 millones de votos, casi el 52% de los sufragios, frente al 45% de la izquierda, que no alcanzó los dos millones.

Los populares rozaron los 1,6 millones de votos en la comunidad, con el 36,42% de los apoyos, lo que les reportó 25 escaños, por los 15 de 2019, cuando apenas superaron el 20% de los sufragios. Un resultado en número de votos muy superior al de los últimos comicios generales –cuando no llegaron a los 900.000– y al de los municipales de mayo (1,4 millones), y casi idéntico al del 19-J de 2022.

Por su parte, Vox se mantuvo como tercera fuerza en la comunidad andaluza, aunque con cinco puntos menos de votos, que se quedaron cerca de los 668.000, lo que se tradujo en nueve diputados, tres menos que los que consiguieron los de Santiago Abascal en las generales de 2019. Aun así, la formación ha conseguido mejorar lo cosechado tanto en las autonómicas como en las municipales.

A la izquierda, el PSOE se hizo en las urnas con algo más de 1,4 millones de votos, 0,12 puntos más que en 2019, lo que supone para los socialistas recuperar casi 569.000 apoyos respecto a las autonómicas de 2022 y 151.000 respecto a las municipales. Su resultado se tradujo en un 33,48% de los apoyos y 21 diputados, cuatro menos que los que aportaba hasta ahora al Congreso.

Por su parte, Sumar se estrenó en las urnas andaluzas con algo más de 520.000 sufragios, por los 559.628 que consiguió Unidas Podemos hace cuatro años, el 11,94% de los votos y seis diputados, los mismos que consiguió la confluencia de Podemos e IU.

Tampoco le fue bien a Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez, que solo se presentaba por la provincia de Cádiz con la esperanza de conseguir un escaño y llevar a su cabeza de lista, Pilar González, hasta el Congreso. Pero los poco más de 9.000 votos que consiguieron los andalucistas no fueron suficientes para obtener un asiento en el hemiciclo, que sí ha conseguido la formación de Yolanda Díaz en esta provincia.