El ancestral azawakh, el galgo africano con un patrimonio genético único

Para hablar del azawakh, también llamado galgo africano, tenemos que situarnos en la cuenca subsahariana y del Sahel en África y con los exóticos pueblos nómadas de los tuareg o los hausa, entre otros. Su origen exacto es desconocido, pero se han encontrado pinturas rupestres en la región que representan perros con características similares a los azawakh, sugiriendo que pudieron ser los antepasados.

Lo que hace al azawakh realmente especial es su linaje primitivo y algunas peculiaridades genéticas únicas. Un estudio genético realizado en 1980 (Tanabe et al.,) reveló que poseen un alelo adicional presente solo en chacales, coyotes, zorros y un pequeño número de otras razas caninas lejanas. Además, su composición genética sugiere que los perros azawakh, al igual que sucede con el basenji, se separaron del árbol genealógico del perro doméstico muy temprano, conservando un patrimonio genético aislado y singular.

En sus regiones de origen, donde aún existen y se mantienen muy ligados al pueblo tuareg, su función principal es la de perro guardián y protector del poblado. Hacen gala de una velocidad prodigiosa a la que también sacaban partido en la caza de gacelas.

Fueron exportados a Europa por primera vez en 1968, y a Estados Unidos a mediados de la década de 1980.

Afectuosos, ágiles y vigilantes

Tras su llegada a Europa y a América e iniciarse la cría selectiva enfocada hacia la convivencia familiar y no por sus habilidades funcionales, el azawakh de líneas de compañía ha dulcificado su personalidad y son más cariñosos y juguetones, pero siguen manteniendo un excepcional instinto de protección hacia su núcleo social más cercano. Estas líneas criadas ex profeso para ser perros familiares son aptas para al convivencia con niños y otros animales con los que se haya criado, pero también hay que advertir que son reservados con los extraños. Tienen un nivel de energía moderadamente alto y necesitan estimulación ambiental y desafíos psicológicos para garantizar su bienestar en la convivencia y que no desarrollen problemas de comportamiento por aburrimiento.

A causa de todo lo mencionado, los azawakh requieren de guías con experiencia previa y un conocimiento profundo de sus necesidades. No son recomendados para hogares sin experiencia en perros o que no estén dispuestos a informarse adecuadamente y prepararse para cuidar de ellos. Son excelentes en actividades deportivas como el agility, pero su entrenamiento requiere dedicación y tiempo debido a su carácter obstinado.

Su mantenimiento es mínimo, aunque hay que señalar que llevan mal el frío y la lluvia y puede ser necesario usar abrigos si van a vivir en zonas de inviernos duros.

Para ampliar información recomendamos contactar con el Club Español de Galgos Afganos, Salukis y Demás Lebreles Extranjeros (CEGAS Y DLE), entidad colaboradora de la Real Sociedad Canina de España.

Sugerimos que se valore la adopción responsable, y si se trata de incorporar un perro lebrel en casa, hay numerosas asociaciones dedicadas a rescatar galgos españoles y encontrarles un nuevo hogar.