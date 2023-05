La carrera por la Alcaldía de Barcelona continúa muy disputada entre los candidatos que los sondeos sitúan con opciones a ser la lista más votada en las elecciones municipales del 28 de mayo. Como se ha ido perfilando a lo largo de toda la campaña electoral, la victoria estaría solo al alcance de Jaume Collboni, PSC, Xavier Trias, Junts, y Ada colau, BComú, que mantienen un mano a mano con unos resultados estrechos entre ellos.

Según un sondeo realizado por Metroscopia al que ha tenido acceso 20minutos, el socialista Jaume Collboni sería el candidato con mayor respaldo, con el 22% de votos y 11 concejales, y, por tanto, el mejor situado en la carrera electoral hacia el Ayuntamiento de Barcelona.

El estudio -que consta de 1.000 entrevistas telefónicas realizadas entre los días 10 y 12 de mayo de 2023 a población mayor de edad y con derecho a voto en las elecciones municipales en la ciudad de Barcelona- revela que el PSC consolida su línea ascendente y subiría tres escaños con respecto a las elecciones del 2019. Al mismo tiempo, sube dos décimas en la intención estimada de voto respecto a otro sondeo de Metroscopia realizado en marzo de este año.

En segundo lugar, se sitúa la candidatura Trias Per Barcelona, que obtendría el 19,8% de los votos y 9 regidores. De esta manera, el político exconvergente consolidaría el impulso alcista de Junts en Barcelona sumando 4 regidores más que en 2019.

En tercer lugar, tan solo una décima de punto por detrás de Trias se situaría Barcelona En Comú, con la actual alcaldesa, Ada Colau, al frente, que se haría con el 19,7% de los votos para lograr también 9 regidores, uno menos que en mayo de 2019.

Un tanto más distanciado, y probablemente alejado de la lucha por la victoria, se situaría en la cuarta posición la Esquerra Republicana de Ernest Maragall, que tan solo podría aglutinar el 14% del voto y conseguir 6 regidores, una cifra muy alejada de los 10 que obtuvo en las pasadas elecciones, cuando fue la fuerza más votada.

El sondeo de Metroscopia plantea la entrada en el consistorio de otras dos formaciones, Partido Popular y Vox. La candidatura popular de Daniel Sirera obtendría el 8,4% de los votos, y se doblaría la representación con 4 regidores frente a los 2 regidores del 2019. Por su parte, Vox, con Gonzalo de Oro-Pulido de candidato, conseguiría superar rozando el límite del 5% para obtener representación con el 5,1% de los votos, cifra que le otorga 2 regidores.

Ausencias

Por lo que respecta a la CUP, según este sondeo no conseguiría entrar en el Ajuntament, cuando la encuesta anterior de Metroscopia, del mes de marzo, otorgaba a la formación de Basha Changue el 5,7% de los votos y su vuelta al consistorio con 2 regidores.

Las otras dos fuerzas políticas con representación en el consistorio este último mandato, Ciudadanos y Valents, se quedarían significativamente lejos de lograr algún regidor ya que el sondeo señala que solo optan al 1,4% y al 2,5% de los votos respectivamente. Estas dos formaciones, que formaban parte de la misma candidatura en 2019, consiguieron 6 regidores.

El dibujo que deja el sondeo de Metroscopia es un Ajuntament fragmentado, sin un fuerza política claramente predominante con fuerza para gobernar sin dificultades, y un virtual empate técnico en la segunda posición. De cumplirse estos pronósticos, se pasaría de siete formaciones políticas representadas en el consistorio a seis, por la salida del binomio Ciutadans-Valents y al entrada de Vox.

El 70% de los votantes apuesta por el cambio

Otros parámetros estudiados por el sondeo de Metrospcopia indican que un 70% de los encuestados está a favor del cambio, mientras que los partidarios de la continuidad se quedan en un 23%, mayoritariamente representado por votantes de Barcelon En Comú secundados por la mitad de los votantes de la CUP.

El 23% de los encuestados creen que el PSC de Collboni ganará las elecciones, mientras que el 20% opina que será Ada Colau. Las expectativas de victoria de los encuestados no son demasiado optimistas para Xavier Trias, ya que tan solo el 12 % cree que puede ganar, ni para Ernest Maragall, que solo confía en su victoria un 10% de los encuestados.

El candidato mejor valorado es Ernest Maragall, al que aprueban un 44% de los encuestados, seguido de Xavier Trias, con un 40%. Jaume Collboni, y Ada Colau obtienen resultados parejos con un 33% y un 32% respectivamente. El peor valorado el popular Daniel Sirera, con tan solo un 10% de aprobados y un escueto 44% de opiniones positivas por parte de sus propios votantes. Resalta también el hecho de que quienes declaran votar al PSC otorgan solo un 74% de aprobados a Jaume Collboni, cuando los votantes de ERC, Junts o BComú aprueban a sus candidatos por encima del 90%.

La estimación de participación se eleva hasta el 68% según el sondeo, una cifra modestamente superior que en 2019 fue del 66.2%. En el momento del sondeo, un 58% de los encuestados ya tenía decidido que iría a votar y qué votaría. El 8% aún está por convencer, es decir, acudirán a votar con total seguridad pero aún no han decidido a quien. El 5% han decidido su voto pero no tienen seguro si irán a votar. Por último, el 29% se declaran abstencionistas y no irán a votar.