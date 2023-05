Jaume Collboni, el candidato socialista que, tras ser socio de gobierno, está convencido de que "ahora me toca a mí" ser alcalde

A la tercera va la vencida, debe pensar Jaume Collboni, el candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona. Este abogado nacido en el barrio del Guinardó en 1969, encabeza por tercera vez la lista de los socialistas en la ciudad condal después de abandonar el Parlament en 2014 y ganar las primarias municipales a Carmen Andrés.

Se inició en la política en el movimientos sindical y en el estudiantil. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, ingresó en la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña, AJEC. Ahí empezó a mostrar su madera de líder y acabó siendo su secretario general hasta 1995. Afiliado al PSC y a UGT, esa capacidad de encabezar proyectos propició que en 1998 ya formara parte de la dirección nacional del sindicato y fuera portavoz del grupo socialista en el distrito de Horta-Guinardó.

De familia de clase media, su padre era ingeniero y su madre trabajaba en el ayuntamiento, Jaume Collboni generó cierto revuelo mediático cuando en 2011, ya diputado en el Parlament, se casó con Óscar Cornejo, productor de televisión creador del programa Sálvame. El enlace acabó reuniendo a la plana mayor del PSC, encabezados por Miquel Iceta y José Montilla, con personajes tan mediáticos como Belén Esteban o el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez.

No menos revuelo, esta vez político, generó Collboni cuando en esta campaña tomó una decisión inaudita y que muchos no entendieron: dejó la primera tenencia de alcalde a tres meses de acabar el mandato para concentrarse en su candidatura. Sin embargo, no es la primera de sus campañas que se sale de lo normal. En 2015, encargó al mediático comunicador Risto Mejide que se hiciese cargo de la publicidad y juntos crearon rupturistas vídeos en los que boxeaba o preguntaba hasta la saciedad por la calle “Qui és en Jaume Collboni?” para, como en el anuncio de Cola-Cao, repetir una y otra vez una marca por entonces poco conocida. Un vídeo que aún se puede ver en Youtube.

Las cosas no le fueron demasiado bien, y el grupo socialista en el Ajuntament pasó de 11 regidores a 4, el peor resultado histórico del PSC. Pero a Jaume Collboni le gustan los retos, incluso parece que le divierten y motivan. Quizás por eso, una de sus aficiones es el parapente. Después de cuatro años convulsos en el Ajuntament, en 2019 pudo remontar el vuelo doblando resultados.

Centrado en el área económica de la ciudad estos últimos años, Collboni disfruta con la política municipal porque, según afirma, es capaz de transformar la realidad. Tras dos mandatos como socio de Ada Colau, quiere cambiar esa realidad y ser alcalde porque, según afirma, "ahora me toca mí".