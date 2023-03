Entrevista

El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, dejó el Ayuntamiento en enero para centrarse en su campaña. Una vez abandonado el consistorio, Jaume Collboni habla con "libertad de opinión" con 20minutos sobre actuaciones del equipo de gobierno municipal con las que el PSC no estaba totalmente de acuerdo con el equipo de BComú y expone propuestas de cara a un nuevo mandato si es elegido alcalde.

No solo es cuestión de verde sino también de movilidad. En ese aspecto hay que apostar por el Metro. En los Presupuestos que hemos acordado con la Generalitat hay 1.000 millones de euros a ejecutar en 8 o 10 años que suponen 15 o 16 paradas de Metro nuevas. Además, si soy alcalde, voy a proponer mantener la bonificación del 50% del transporte público porque creo que es una medida que tiene que ayudar a recuperar pasaje para la movilidad metropolitana y para combatir la alta inflación y la subida de precios. Igualmente, es la forma más eficaz de luchar contra el cambio climático.

La mayor parte de la inversión en transporte público no depende del Ayuntamiento.La Administración debe hacer un cambio de chip. No tendría que ser cicatera en este aspecto, sobre todo la Generalitat, que es quien ha de hacer las grandes inversiones, y un ejemplo son las obras de la L9, paradas durante más de una década. Debemos tener un nuevo enfoque, porque la gestión inteligente de la T-Movilidad nos va a permitir ser más sofisticados a la hora de hacer tarifas más justas, para que pague menos quien más usa el transporte público.

¿La inversión en vivienda pública no necesita también un "cambio de chip"?Es el principal problema que tiene la ciudad. Se han disparado los precios del alquiler y compra y hay que toparlos. Y hay que generar más oferta de vivienda. La reserva obligatoria del 30% de las promociones a vivienda pública ha parado la construcción por rígida e intervencionista. Ahora tenemos tres áreas de crecimiento: el 22@ norte, la Sagrera-Bon Pastor y la Marina del Prat Vermell. Se han proyectado 20.000 viviendas, un 60% de protección.

Con los precios actuales, los jóvenes se van de la ciudad.La gran mayoría de esos nuevos pisos de protección tienen que ser para jóvenes. En las condiciones de acceso se puede regular que tengan preferencia. Hay un problema de despoblación de jóvenes de clase media trabajadora, digamos familias jóvenes con un salario medio que no pueden acceder a una vivienda.

El nivel de vida tampoco lo pone demasiado fácil.La vida en Barcelona es más cara que en L’Hospitalet, Badalona o Santa Coloma. Llenar la cesta de la compra cuesta un 10% más. Y por ello, una de las propuestas que ya hemos lanzado es el proyecto Renda Barcelona, que es un complemento del 10% de las pensiones no contributivas.

La salida de Jaume Collboni a pocos meses de la finalización del mandato fue un hecho controvertido. El primer teniente de alcalde buscaba libertad de movimientos para iniciar su campaña y parece haberla encontrado.

Las encuestas no le penalizan tal y como se pronosticó.Las encuestas tienen que servir como guía, como tendencia, pero no son determinantes. En todo caso, nosotros vamos a plantear un proyecto de futuro para la ciudad. Colau y Trias ya tuvieron su oportunidad. Estoy convencido de que nosotros vamos a abrir esa nueva etapa. Barcelona lo tiene todo para que le vaya bien. Solo le falta un buen alcalde.

En un principio no parecía que partiesen como favoritos.La señora Colau y el señor Trias intentaron pactar la campaña. Todos recordamos la famosa foto en un restaurante céntrico de Barcelona, cuyo objetivo era intentar apartar al PSC de la carrera.

¿Usted no pone líneas rojas?Los contenidos son mi carta de presentación. Yo creo que eso es mucho más honesto que no empezar a poner rayas rojas y verdes que luego todo el mundo se salta. La señora Colau dice que no pacta con la derecha y fue investida con los votos del señor Valls.