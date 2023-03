Entrevista

La aparición de unos carteles de burla de la enfermedad que padece Pasqual Maragall en los que se lee ‘Fuera el Alzheimer de Barcelona’ ha ensuciado la precampaña. Junto al que fue alcalde de Barcelona y presidente de la Generalitat Pasqual Maragall apare el rostro de su hermano y alcaldable por ERC, Ernest Maragall. El rechazo político es unánime y Ernest Maragall ha presentado ya una denuncia formal, a título personal, contra los carteles.

¿Qué debemos hacer como sociedad ante actitudes como esta?#Es realmente un problema de y para la sociedad. El mensaje es terrible. En este caso es terrible para una persona como mi hermano, es terrible para el colectivo de enfermos y enfermas de Alzheimer a quienes ofende directa, gratuita y brutalmente, y a quienes envía un mensaje de expulsión. Es particularmente lamentable y miserable. Luego está el daño político, pero eso yo le diría que es lo de menos. Lo importante es reparar el daño y la mejor manera de repararlo es identificar y actuar.

Asistimos a una de las campañas municipales más largas, con muchas caras conocidas. ¿Cómo está viviendo los reencuentros?Con la pasión y la convicción que la situación exige, especialmente por la situación en que encuentra la ciudad. La ciudadanía debe tomar una decisión relevante: cómo quieren que sea Barcelona a partir de ahora, qué rol de gran capital asume, cómo recuperamos la autoestima y la ambición. Esta campaña también es larga porque es incierta y significativa. No es una campaña para mover el 1% del electorado, es una campaña para elegir a quién tomará las decisiones sobre Barcelona.

El acceso a la vivienda es el principal problema en Barcelona. Se está expulsando a ciudadanos, sobre todo a jóvenes con el binomio de alquileres muy altos y salarios muy bajos.Sí, pero eso no es un accidente de la naturaleza. Es la ineficacia del gobierno de la señora Colau la que expulsa a los vecinos de Barcelona. El mensaje enviamos cada día a nuestra juventud es que Barcelona no es una ciudad para ti, por tanto, búscate la vida donde puedas, donde sea. Es una ineficacia responsable y activa que va ligada a la evidente incapacidad de cumplir con unos objetivos inicialmente esperanzadores. Se prometieron 8.000 viviendas y no hemos llegado ni a la mitad o cerca de la mitad en estos ocho años de mandato.

Nuestro compromiso es construir 5.000 viviendas al año, con una suma del sector público y privado. Son 20.000 viviendas en el mandato, y de estos, al menos 8.000 han de ser vivienda protegida.

Los datos revelan que aumenta la brecha de desigualdad entre barrios.Es muy grave, aún más cuando se supone que tenemos un gobierno progresista. Eso no es admisible y debemos adoptar estrategias de fondo para reducir la desigualdad.

¿Por ejemplo?Aplicando la prueba piloto de renta básica universal en Barcelona. El PSC, Junts y el PPC la tumbaron el pasado viernes en el Parlament. A pesar de que no les guste a Trias, Collboni y Sirera, ERC lo aplicará en Barcelona y destinaremos 10 millones de euros a esta medida.

Otra medida para frenar las desigualdades sería el salario mínimo en Barcelona..Son dos medidas complementarias- La renta básica es una medida social de carácter global destinada a sustituir la diversidad de conceptos de ayuda social que ahora mismo tenemos implantados con resultados discutibles.

El salario mínimo es una medida estructural, más importante, de fondo. Supone que las condiciones de vida en la ciudad de Barcelona tengan un reconocimiento de su coste real que está cifrado en 1.500 euros al mes para mantener la equidad básica entre ciudadanos. Supone garantizar la igualdad, no romperla.

Barcelona aprobó la contrata de limpieza más importante de la historia y en cambio la percepción es de una ciudad sucia. ¿Qué está pasando?La primera responsabilidad de que funcione bien la contrata es de la administración, y que no lo haga genera efectos secundarios en el otro extremo. Me explico, la ciudadanía se acostumbra que la ciudad esté sucia y en vez de contribuir a que esté limpia, contribuye a que no lo esté. De algún modo se debe romper ese círculo vicioso, y quien debe romperlo es el gobierno de la ciudad que debe ser capaz de cambiar el clima de civismo, responsabilidad y dignidad del espacio público.

¿En esta línea nace la propuesta de crear agentes cívicos de limpieza?Esa es una figura necesaria porque no es un problema solamente de sanción. Se trata de recuperar el concepto de autoridad democrática, y esos agentes pueden ayudar a crear un clima de responsabilidad compartida con la ciudadanía para mantener el espacio público en condiciones.

Ustedes plantearon parar y repensar el modelo de las Superillas.Ha habido una precipitación evidente. Y esto afecta al valor patrimonial de la ciudad, que se está alterando y está generando procesos añadidos de expulsión, de gentrificación, y de cambio de sociología en esas zonas concretas.

Pero la UE pide proyectos para reducir la contaminación.Sí, pero ahora se mejora la calle Consell de Cent, pero baja la calidad en la calle Valencia o en Gran Via donde aumenta la contaminación. Estamos alargando itinerarios, obligando a la gente a dar diez vueltas donde antes no daba ninguna.

Y qué proponenReconsiderar las nuevas modalidades de transporte individual. Qué hacemos con bicicletas, patinetes... Debemos ordenar bien el tráfico de bicicletas y patinetes con los peatones. Evitar la escena de un ciudadano bajando del autobús y poniendo los pies en un carril bici por el que está a punto de pasar a un patinete a 40 por hora. Eso no es aceptable.

¿Acabará la conexión del tranvía por la DiagonalEl tranvía tiene que ganarse el prestigio y la credibilidad. Demostrar que la Diagonal no se va a ver afectada en términos de capacidad de actuar como espacio público para la ciudadanía de a pie y también para la actividad comercial. El Ayuntamiento debe demostrar que ambos son compatibles, que no bajará la actividad comercial. Y si es necesario tomar medidas compensatorias, lo haremos.

Las encuestan daban en posición de salida, prácticamente empatados, a cuatro alcaldables. Ahora parece que los datos no son tan favorables para ERC...Las encuestas dan datos a favor y en contra. No nos podemos quedar atrapados en la falsa cuestión de que estamos escogiendo entre el modelo de 2011 y el de 2015. Estamos decidiendo hacia dónde va Barcelona en este momento.

Anunciando a una número 2 potente se podría situar de nuevo en posición de salidaUn número dos, y un número tres, cuatro... No se preocupen que pronto anunciaremos un equipo potente, coherente con la potencia del proyecto para gobernar Barcelona.

Pero el debate parece centrado en elegir entre dos modelos: Colau o TriasEs decir entre 2 modelos obsoletos. Los dos han demostrado ya que no sirven, que no son los adecuados para Barcelona.

Y ERC sí que lo esYo estoy muy orgulloso de mi partido, Esquerra Republicana, mientras que otros candidatos como el señor Trias lo que hace es esconder a su propia organización.

En todo caso, gane quien gane, los pactos serán los que acaben decidiendo el alcalde. Usted tiene experiencia porque fue el ganador de las pasadas elecciones y, en cambio no consiguió llegar a la alcaldía...Por eso aspiramos a ganar. En 2019 no hubo negociaciones. La decisión estaba tomada desde el primer día y el resto fue la gestión del tiempo.

Por eso ahora es aún más importante que los ciudadanos decidan con claridad sobre cuáles son las alternativas. Deben pensar qué sumas funcionan y cuáles no porque ahora tenemos un elemento nuevo. Hay un quinto elemento, el PPC, que es minoritario pero que será decisivo.

Trias ya ha expresado que está dispuesto a aceptar los votos del PPC si eso le sirve para ser alcalde y eso es un riesgo para la ciudad.

¿Cree que Barcelona ha perdido el orgullo de ciudad?La inmensa mayoría de los barceloneses y barcelonesas mantienen ese orgullo, pero que lo tienen guardado en el armario, esperando la oportunidad de lucirlo. Hoy hay una inmensa mayoría de ciudadanos que se siente defraudada, incomprendida y mal gobernada. Hay una evidente sensación de que esta no es mi Barcelona.

Y usted, que conoce bien la ciudad como ciudadano y como gestor. ¿Qué propone para para recuperar ese sentimiento?El Ayuntamiento debe recuperar el liderazgo. Hoy es una buena administración, pero no es un buen gobierno. Un gobierno debe asumir el liderazgo, definir el rumbo, orientación y ambición. Otro concepto básico es la complicidad, que hemos perdido todavía más. En Barcelona tenemos una sociedad muy potente y activa que crea ciudad y resuelve contradicciones sociales, y la administración no ha ejercido su rol de liderazgo para orientar esa actuación cómplice.