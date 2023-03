Collboni ganaría las elecciones en Barcelona y sacaría dos concejales más que Trias y Colau, según un sondeo

A menos de dos meses para las elecciones municipales del 28 de mayo, en Barcelona se dibuja un escenario político con tres candidatos con opciones firmes a ser el futuro alcalde o alcadesa de la ciudad: Ada Colau (BComú), Jaume Collboni (PSC) y Xavier Trias (Junts). Una vez más, resultados muy ajustados y la confirmación de que los pactos serán la clave para gobernar Barcelona.

Según un sondeo realizado por Metroscopia al que ha tenido acceso 20minutos, el socialista Jaume Collboni sería el candidato con mayor respaldo, con el 21,8% de votos y 11 concejales, y, por tanto, el mejor situado en la carrera electoral hacia el Ayuntamiento de Barcelona.

El estudio -que consta de 850 entrevistas telefónicas realizadas el 22 de marzo de 2023 a población mayor de edad y con derecho a voto en las elecciones municipales en la ciudad de Barcelona- revela que el PSC consolida su línea ascendente y subiría tres puntos con respecto a las elecciones del 2019.

En segundo lugar, se situaría la candidatura de Xavier Trias, con el 19.7% y 9 escaños. Unos datos que, según se desprende del sondeo, se pueden interpretar como un ajuste en relación con el momento de lanzamiento de la candidatura de Trias, y no como una tendencia electoral a la baja. Además, cabe destacar que en el momento de la encuesta no estaba cerrado el pacto entre la candidatura de Trias per Barcelona y el PDeCAT, por tanto, el porcentaje de votos para los postconvergentes (1,2%) se ha contado por separado.

En tercera posición y muy de cerca de Trias, los comunes de Ada Colau conseguirían el 19.5% de los votos, un punto menos que en mayo de 2019, y 9 escaños.

La candidatura de ERC que lidera Ernest Maragall, pasaría de ser la fuerza más votada en las elecciones de 2019 a la cuarta posición, perdiendo más de 7 puntos. Los republicanos obtendrían el 14,4% de apoyos y pasarían de 10 a 7 concejales.

Respecto a la lista del PP que encabeza Daniel Sirera, el popular conseguiría incrementar su número de votos al pasar del 5.0% al 7.1%, y sumaría conseguiría 3 escaños, uno más que en la actualidad.

La candidata de la CUP Basha Changuerra conseguiría superar la barrera de representación y, con el 5.7% de los votos, entraría de nuevo en el Ayuntamiento de Barcelona con 2 concejales.

Según este sondeo de Metroscopia, cerca de la barrera electoral del 5%, se situaría el candidato de Vox Gonzalo de Oro-Pulido (4.8%). Su entrada le otorgaría 2 escaños, que perderían el PSC y ERC que pasarían a tener 10 y 6 respectivamente.

El resto de las formaciones políticas, Valents, Cs y PdeCAT, no conseguirían representación en el Ayuntamiento de Barcelona al quedarse lejos de la barrera de entrada, con un 2.2%, un 1.5% y un 1.2%, respectivamente.

Así, el rasgo definitorio predominante en el mapa político municipal de Barcelona es la fragmentación sin ninguna hegemonía clara: seis marcas políticas superan el umbral del 5% -necesario para obtener representación en el consistorio- y ninguna de ellas superaría el 25% de los votos para poder gobernar sin demasiadas dificultades.

Más de la mitad de los encuestados suspende la gestión del Ayuntamiento de Barcelona

A la pregunta "¿Cómo valoraría usted la gestión del Ayuntamiento de Barcelona en los últimos cuatro años?", el 56% de los encuestados afirma que la gestión ha sido mala o muy mala, un 36% opina que ha sido buena o muy buena y un 8% cree que ha sido regular.

Los votantes de BComú en las elecciones de 2019 son los que mejor valoran la gestión realizada por el gobierno municipal, mientras que los votantes del resto de formaciones (incluidos los del PSC que están en el equipo de gobierno) afirman que la gestión ha sido mala o muy mala.

Además, un 72% de los encuestados considera que lo mejor para Barcelona sería un cambio y que Ada Colau dejase de ser alcaldesa y un 24% apuesta por la continuidad.