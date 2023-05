La campaña electoral en la ciudad de Barcelona empezó muy pronto, concretamente el 12 de diciembre de 2022 cuando el excalcalde Xavier Trias anunció que sería el candidato de Junts por Barcelona. Ese día las maquinarias electorales de todos los partidos políticos se pusieron en modo pre-campaña a causa del llamado 'efecto Trias'.

Partidos aun sin candidato, como el Partido Popular, buscaron un perfil competitivo y capaz de mantener el pulso con el resto de candidatos (sobre todo en debates electorales) como es Daniel Sirera, un político reconocido en Cataluña. En el caso de Ciutadans, tras las disputas internas, optaron por una cara mediática: la periodista y diputada de Cs en el Parlament Anna Grau.

Hasta diciembre del año pasado, las encuestas daban un triple empate entre la alcaldesa y candidata de BComú, Ada Colau, el entonces primer teniente de alcalde y candidato del PSC, Jaume Collboni y el jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato de ERC, Ernest Maragall.

A partir de diciembre, los datos de los sondeos preelectorales empezaron a cambiar y la candidatura de Trias se colocó en la parrilla de salida provocando un empate a cuatro, la candidatura más perjudicada de este movimiento fue la de ERC, ganadora de las elecciones de 2019 y que seguía encabezando las encuestas, y que poco a poco ha pasado a una cuarta posición.

La ciudadanía y los pactos decidirán quién gobierna

Como ya ha ocurrido en anteriores elecciones, los resultados electorales de las diferentes candidaturas a la alcaldía de Barcelona no se distancian en exceso de sus adversarios y necesitarán pactar para poder gobernar la ciudad.

En las elecciones de 2015, la candidata de BComú Ada Colau, ganó al exalcalde Xavier Trias por 17.000 votos y el acuerdo con el PSC afianzó que Barcelona tuviera por primera vez a una mujer como alcaldesa.

“Es la victoria de David contra Goliat”, proclamó emocionada Ada Colau, una candidata que no era heredera de ningún partido político, sino que venía de las asociaciones sociales en defensa de una vivienda digna (PAH) y empujada por el movimiento del 15-M.

En mayo de 2019, el candidato de ERC, Ernest Maragall, ganó las elecciones en Barcelona, pero el pacto de nuevo con el PSC, y sobre todo el apoyo externo de Manuel Valls, hicieron que Ada Colau fuera reelegida alcaldesa de Barcelona.

Resultados, estrategia posterior y pactos: el 28 de mayo de 2023 no parece que nada vaya a ser diferente. Las encuestas dan un empate a tres entre el exalcalde de Barcelona y candidato de Junts, Xavier Trias, el candidato del PSC, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección, Ada Colau. Pero ninguno de ellos supera los 10-11 escaños -siempre según las encuestas- en un Ayuntamiento formado por 41 concejales. Por tanto, los acuerdos son imprescindibles.

A día de hoy, hay diversas posibilidades sobre la mesa. De los cuatro principales candidatos, Ada Colau solo tiene una línea roja: Xavier Trias. Si gana, la alcaldesa apuesta por conseguir -esta vez sí- un acuerdo de gobierno de izquierdas con PSC y también con ERC. Como ella misma asegura: "Soy la garantía de que socialistas y republicanos hagan las políticas más de izquierdas que marcan sus programas electorales" .

El rechazo es recíproco, el candidato de Junts tiene una línea roja: Ada Colau. Xavier Trias tiene claro que si gana quiere ser alcalde y que si pierde no se quedará en la oposición. Sus socios preferentes son el PSC y ERC, y está por ver si rechazaría el apoyo de un PP más moderado, que lidera Dani Sirera.

Respecto al socialista Jaume Collboni, es la tercera vez que opta a la alcaldía de Barcelona, y esta vez se ve ganador. Collboni defiende una Barcelona de izquierdas y que la ciudad vuelva a tener un alcalde socialista como lo fueron Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos y Jordi Hereu.

Pero Collboni no quiere enseñar de momento sus cartas y, aunque el PSC mantiene el paco de gobierno municipal con BComú, el candidato socialista mantiene distancias con Ada Colau y no habla de reeditar el gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento. La alcaldesa acusa además a Collboni de no ser un socio fiel y muestra su desconfianza apuntando a un posible pacto entre el PSC y Junts, como en la Diputación de Barcelona.

En el caso del candidato republicano, Ernest Maragall, aunque las encuestas le han descolgado de la parrilla de salida, batallará hasta el final por ser alcalde de Barcelona. Para ello está haciendo un trabajo minucioso –lo que se llama picar piedra– en los barrios, con encuentros donde agrupa a pequeños grupos de jóvenes, de comerciantes, deportistas,... donde escucha y explica sus propuestas. Ernest Maragall apuesta también por una Barcelona de izquierdas.

En toda esta aritmética jugará un papel, que podría ser decisivo, el candidato del PPC, Dani Sirera. No tiene opciones de ganar, pero sí de sumar. Su objetivo es que Ada Colau no vuelva a ser alcaldesa, también descarta un pacto con el independentismo de ERC. Su opción es la sociovergencia: Sirera apoyaría un acuerdo Trias-Collboni o Collboni-Trias "si se respetan los principales puntos de su programa electoral".

En todo caso, la negociación no comenzará hasta el 29 de mayo, seguramente la misma madrugada electoral.