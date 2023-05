Xavier Trias, el exalcalde de Barcelona que quiere devolver "la ilusión" a la ciudad

Xavier Trias i Vidal de Llobatera nació en Barcelona el 5 de agosto de 1946. Es médico de profesión, pero ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a la política. Fue consejero de Sanidad y de Presidencia durante los gobiernos de Jordi Pujol y también presidente y portavoz del grupo de CiU en el Congreso de los Diputados. Xavier Trias fue alcalde de Barcelona entre el 2011 y 2015.

Xavier Trias ha pertenecido siempre al espacio de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) donde inició militancia en 1979 hasta su disolución en 2016. Es ese momento pasó al PDeCAT -heredero de CDC- hasta 2022 cuando dejó el partido para formar parte de Junts en un momento en el que aún no era oficial que sería el candidato a la alcaldía de Barcelona, pero sí oficioso.

En el momento de anunciarse el nombre de Xavier Trias como candidato, él mismo se definió como "convergente" y explicó que quería confeccionar una candidatura que aglutine a todo el espacio postconvergente.

Así, se presenta bajo el nombre de 'Trias por Barcelona' y no lleva las siglas de Junts ni de ninguna otra formación.

Y es que una de las condiciones que puso Xavier Trias para presentarse a la alcaldía representando a Junts Per Catalunya fue escoger el nombre de la candidatura y tener libertad para poder formar su propio gobierno.

Así, además de para recoser el espacio de Junts en Barcelona y dar fuerza al partido de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, Xavier Trias ha aceptado ser alcaldable porque considera que Barcelona es una "ciudad desnortada".

Su voluntad dice que es "ayudar" a que la ciudad "recupere el prestigio, la ilusión, el entusiasmo y el orgullo". Es muy crítico con la gestión de la alcaldesa Ada Colau que, según Trias, ha conseguido que la gente esté indignada y crea que las cosas no funcionan bien".

Aunque afirma que "no es anti-Colau", Xavier Trias asegura que no la hará alcaldesa. Trias a por todas en estas elecciones y afirma que su intención es "ganar" y que no se quedará como concejal si no lo consigue. "Alcalde o nada", ha asegurado.