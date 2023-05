Roberto Sotomayor: "Almeida ha vivido muy cómodo con la oposición de Más Madrid y el PSOE"

El candidato de Unidas Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor (Madrid, 1977) afronta el inicio de su primera campaña electoral con el bagaje de llevar ya muchos meses haciendo actos y encuentros de precampaña para darse a conocer. Sotomayor, exatleta profesional, afronta el reto de devolver a la coalición morada la representación en el Ayuntamiento de la capital tras cuatro años de ausencia, y en una charla con 20minutos no duda en denunciar que la actual oposición ha "blanqueado" al alcalde José Luis Martínez-Almeida. El candidato, además, hace varias promesas, entre ellas paralizar la operación Madrid Nuevo Norte y remunicipalizar los servicios de limpieza urbana en 2027.

¿Por qué debería votar un vecino de Madrid a Unidas Podemos habiendo tanta oferta en la izquierda?Hay una gran diferencia con respecto al resto de los partidos: a nosotros no nos tiemblan las piernas. [El alcalde José Luis Martínez] Almeida ha vivido muy cómodo con una oposición fragmentada que le ha facilitado pactos, que ha blanqueado su figura con los Pactos de la Villa y que, cuando estaba contra las cuerdas, no fue lo suficientemente contundente. Podemos no hubiese permitido, por ejemplo, la Operación Chamartín, un blanqueo de las grandes constructoras.

Usted ha hecho mucho activismo contra las casas de apuestas, pero son competencia autonómica. ¿Qué puede hacer desde el Ayuntamiento?Hay competencias. Es verdad que las medidas que se tomen tienen que acompañarse con una ley autonómica que, por ejemplo, separe los locales de apuestas de los colegios. Pero desde el Ayuntamiento podemos hacer moratorias de seis meses para que no se concedan nuevas licencias, o prohibir la publicidad de apuestas en las marquesinas. Vallecas, Carabanchel o Tetuán están plagados de este tipo de locales, hay que hacerle frente.

Se presenta usted por primera vez a unas elecciones. ¿Qué medida considera más urgente?Acabar con la desigualdad. Hay un Madrid de dos o tres velocidades. Llevamos 30 años arrastrando problemas en muchos barrios de Madrid que se han cronificado y que afectan a los sectores de siempre. Por ejemplo, los locales de apuestas en los barrios son una muestra de desigualdad, o que los jóvenes no tengan una vivienda digna, o que haya polígonos industriales abandonados.

Pero el proyecto sigue siendo el mismo que en 2017 y su partido lo defendía.El proyecto sigue siendo el mismo, pero detrás de todo ello había una operación de blanqueamiento del terreno público para el BBVA. Cuando nos dimos cuenta de que esto no era una operación para crear vivienda pública, lo denunciamos.

¿Cree que Madrid es una ciudad insegura?Es una ciudad con muchísima desigualdad. No puede ser que en Madrid haya barrios en donde los chavales tengan más facilidad para entrar en una banda juvenil o en un local de apuestas que en una agrupación deportiva o en un centro cultural. Cuando atajemos eso, los demás problemas se reducirán.

¿Usted rescindiría los actuales contratos de limpieza urbana?No se pueden rescindir porque nos costaría un dineral inasumible, pero sí que podríamos exigir a las empresas que cumplan con el pliego de condiciones. Y, en 2027, cuando terminan los contratos, que no quepa la menor duda de que vamos a remunicipalizar el servicio.

¿Esa "alma conservadora" es la actual Más Madrid?Sí, pero fue Carmena la que se plegó a lo que exigía M. Rajoy. Los servicios de limpieza, por ejemplo, estaban privatizados y Carmena prometió en campaña recuperarlos y que fueran de gestión pública. Pudimos hacerlo y no se hizo, se volvieron a renovar los contratos. Es un ejemplo de que, cuando llega el momento, te pueden temblar las piernas.

¿Usted reivindica el mandato de Manuela Carmena?Yo fui votante de Carmena en 2015, y fue un mandato muy esperanzador, pero no se llegó donde se había prometido. En ese Gobierno hubo dos almas: una más valiente que quiso ir mucho más lejos, y una más conservadora que evitó que el superávit se invirtiera en los barrios.

¿Paralizaría Madrid Nuevo Norte si llegara al Gobierno municipal?Desde luego. Lo reformaría para poner al ciudadano en el centro del urbanismo. La obligación de un gobernante no es favorecer a los especuladores y las grandes constructoras, sino a la gente.

Usted es partidario de regular los precios del alquiler con la nueva ley de vivienda. ¿Es suficiente para abordar los problemas para acceder a un techo en Madrid?Si no ha funcionado nada de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿por qué no intervenimos el precio de la vivienda? No hay nada más social y más democrático que esta nueva ley.

Pero ¿es suficiente con regular los precios?Hay que ir más allá, hay que crear vivienda pública, pero tenemos diferentes mecanismos para incentivar la rebaja de los precios, por ejemplo, la compra de vivienda a particulares o la movilización de los pisos de la Sareb.

¿Penalizaría con recargos en el IBI la tenencia de pisos vacíos, como permite la nueva ley?Sí. Lo que no puede ser es que haya grandes tenedores o fondos buitre con multitud de propiedades vacías cuando hay gente que necesita un piso para vivir.

¿Ve posible cerrar la incineradora de Valdemingómez?Si no se ha cumplido el compromiso de cerrarla es porque no ha habido voluntad. No es de recibo que los vecinos de Vallecas tengan que respirar todos los días de su vida mierda, perdóneme la expresión, que mata. Tenemos que llegar a un gran pacto con otros municipios y crear pequeñas plantas de reciclaje.

¿Teme que la fragmentación de la izquierda en tres candidaturas, dos a la izquierda del PSOE, permita al PP mantener la Alcaldía?Yo estoy convencido de que van a dar los números. A mí me hubiese gustado tener una única candidatura, y de hecho nosotros hemos hecho lo que Yolanda Díaz pidió desde un primer momento: sumar. Tenemos un acuerdo con IU y con Alianza Verde, y ya hace un año quisimos sentarnos con Más Madrid para hablar de una coalición.



Pero usted dice que Más Madrid está formado por personas con un alma conservadora.Pero es un partido progresista, y de lo que se trata es de que ningún voto progresista se quede en casa. Más Madrid tiene un alma conservadora porque a veces da la sensación de se puede tambalear dependiendo de quién les presione. Pero es un partido con el que nos unen muchas cosas, y con muchas propuestas que son prácticamente las mismas que las nuestras: lo que nos diferencia es que nosotros cumplimos el programa. Quisimos sentarnos con ellos para que hubiera una coalición y ellos no quisieron. Lo respetamos, pero creo que ha sido un error.

Si dieran los números, ¿entraría usted en un Gobierno municipal liderado por Rita Maestre?Yo vengo del mundo del deporte, y cuando salgo a competir salgo a ganar, no salgo a quedar ni segundo ni tercero. Salgo con la intención de que haya un gobierno progresista encabezado por Podemos, que es quien realmente va a hacer posible las transformaciones de esta ciudad, y el día 28, hablaremos de lo que tenga que ser cuando el pueblo de Madrid decida.

Se lo pregunto así porque ese es el escenario posible según las encuestas.Pero mi escenario personal es otro, y a las encuestas no les hago mucho caso. Esto es como cuando salía a correr y me decían "no vas a ganar esta carrera", y al final ganaba. El día 28 veremos, pero yo por ahora salgo a disfrutar, a disputar la competición y, por supuesto, teniendo claro que Podemos es una fuerza de Gobierno a nivel nacional.

El miércoles compartió acto en Alcorcón con Yolanda Díaz. ¿Le va a pedir que vuelvan a coincidir?Siempre es un placer que podamos compartir espacio, porque creo que Yolanda y yo tenemos una idea muy parecida de lo que queremos en Madrid.



¿Nota en la calle si ha aumentado su nivel de conocimiento entre los ciudadanos?Cuando empezamos incluso había personas que pensaban que votar a Rita Maestre era votar a Podemos. Pero esto ha cambiado porque me he obcecado desde el principio en pisar barrios. La clase política madrileña vive desde hace mucho tiempo en la moqueta, en los despachos, y no salen a la calle. Nuestra candidatura se ve como una opción no solo real, sino también valiente.