La Fundación Querer celebra sus IV Jornadas Neurocientíficas: "Buscamos promover la investigación, tanto médica como educativa"

La Fundación Querer, entidad dedicada a la educación, investigación y concienciación social de las enfermedades raras de origen neurológico, celebra los próximos días 26 y 27 de abril sus IV Jornadas Neurocientíficas y Educativas enfocadas en enfermedades neurológicas infantiles y trastornos del lenguaje.

En el evento, que tendrá lugar en el Edificio All In One de Caixabank (Madrid), participarán importantes científicos reconocidos a nivel mundial, especializados en problemas neurológicos, y profesionales de la educación especial. Será un evento único con ponencias de primer nivel y extraordinarias mesas redondas, que contará también con la presencia de personalidades y representantes públicos como los consejeros de Sanidad y Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero y Enrique Ossorio, respectivamente, o el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca.

Las jornadas pretenden ser un punto de encuentro de profesionales de la investigación y la docencia para compartir experiencias y conocimientos relacionados con las enfermedades neurológicas. "Buscamos dar a conocer los últimos avances científicos sobre enfermedades de origen neurológico, especialmente en niños con trastorno del lenguaje, y promover y apoyar la investigación tanto en el ámbito médico como educativo. En un solo evento, unificaremos a profesionales médicos, de educación y familias, para demostrar la importancia que tiene para los niños con necesidades especiales el trabajo conjunto", explica Pilar García de la Granja, presidenta de la Fundación Querer.

Ponentes de prestigio nacional e internacional

Las jornadas, que estarán moderadas por la neuropediatra María José Mas, contarán con más de una decena de ponencias. "Cada uno, en su especialidad, explicarán distintas dimensiones de los trastornos neurológicos y enfermedades raras, desde el comienzo de la investigación de enfermedades neurológicas y raras en modelos animales, a cargo de la Aixa Morales García, científica del Instituto Cajal (CSIC), hasta la relación entre la electrónica y la neurociencia, a través de la intervención del neurocientífico Doctor José Carmena”, señala Eugenia Arribas, directora de proyectos científicos de la Fundación Querer.

Uno de los ponentes más destacados será precisamente el Doctor José Carmena, catedrático de Ingeniería Electrónica y Neurociencia en la Universidad de California-Berkeley y fundador de iota Biosciences, quien hablará sobre las interfaces cerebro-máquina y sus aplicaciones en enfermedades del sistema motor. El investigador recibirá, además, el premio 'Hero Award Internacional' de la Fundación Querer por su prestigiosa trayectoria en el campo de la ingeniería electrónica y la neurociencia.

Además, en las jornadas intervendrán neurólogos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional como Álvaro Pascual-Leone, catedrático de Neurología de la Escuela de Medicina de Harvard, quién hablará sobre "la actividad neuronal a través de estimulación no invasiva" u Óscar Marín, neurocientífico y director del Centro de Trastornos del Neurodesarrollo en el King's College de Londres, quien expondrá "los periodos críticos en el desarrollo cerebral".

Por otro lado, las jornadas contarán con el Doctor Ángel Carracedo, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, quien será galardonado con el 'Hero Award Nacional' por parte de la entidad.

También participarán otros prestigiosos genetistas como el Doctor Pablo Lapunzina, coordinador del Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario La Paz y director Científico del CIBERER quien, junto con la Doctora María José Gómez, directora médica y científica de la farmacéutica Cantabria Labs, presentará los resultados preliminares del proyecto científico de la Fundación Querer sobre microbiota. "Este estudio, en el que han participado casi 90 niños de cinco colegios de varias comunidades autónomas, evalúa el impacto de una combinación de probióticos sobre la microbiota en niños con alteraciones del neurodesarrollo y su influencia en la mejoría del lenguaje, evolución conductual y aprendizaje", explica Eugenia Arribas.

Asimismo, también intervendrán expertos mundiales en epilepsia: el Doctor Steven Wolf y Patricia McGoldrick, ambos del New York Medical College Boston Children's, y el Doctor Antonio Gil-Nagel Rein, director de la Unidad de Epilepsia del Hospital Ruber Internacional Madrid. La Fundación Querer contará, además, con el Doctor Rafael Yuste, Profesor de Ciencias Biológicas de la Universidad Columbia, quien hablará sobre la implicación de los conjuntos neuronales en la enfermedad neuronal.

La educación especial, basada en la evidencia científica

Además de las ponencias, profesionales de la investigación y la educación compartirán experiencias en diferentes mesas redondas. La primera de ellas estará enfocada en la importancia de las investigaciones científicas en las políticas de educación especial, y contará con la participación de Beatriz Gómez, maestra de educación especial, Montserrat Gomendio, Profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Valiente, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), el Dr. Tomás Ortiz, catedrático emérito de Psicología médica de la Universidad Complutense de Madrid y Ferrán Riera, director Pedagógico del Colegio Llissach y Colegio La Gleva, en Barcelona.

"Las políticas de educación especial deben basarse en la evidencia científica y educativa. Ciertos aspectos de la LOMLOE son incompatibles con una educación eficaz para nuestros niños. Los niños con trastornos neurológicos no se pueden incluir en colegios ordinarios porque tienen unas dificultades muy diferentes y, por tanto, las políticas educativas no pueden ser iguales para todos. Nosotros creemos que la educación especial debe ser especializada y adaptada a las necesidades de cada uno", afirma Arribas.

Las políticas de educación especial deben basarse en la evidencia científica y educativa

La Fundación Querer, presentará, además, los resultados de distintos proyectos científicos que lleva a cabo la entidad. Por un lado, Pablo Nogueira, docente e investigador, hablará sobre el efecto de la sonrisa Duchenne en la memoria de trabajo en niños con dificultades de aprendizaje escolar. Además, Cristina San Juan, optometrista, explicará el impacto de las terapias visuales en el rendimiento académico de los niños con trastornos neurológicos; Adrián García Ron, neuropediatra del Instituto del Niño y del Adolescente del H.U Clínico San Carlos hablará sobre los efectos de la intervención musical multimodal en niños con trastornos neurológicos a nivel cognitivo y conductual y Susana Lominchar, directora de 'El Cole de Celia y Pepe', expondrá los resultados del estudio sobre la relación entre los problemas atencionales que interfieren en el aprendizaje y las dificultades en las funciones de integración sensorial.

Por otra parte, Daniel de las Heras, lingüista e investigador y Benjamin Pitters, profesor de inglés en 'El Cole de Celia y Pepe', expondrán los beneficios del inglés como segunda lengua a través de la metodología de trabajo desarrollada por la Fundación Querer.

Terapias avanzadas para enfermedades neurológicas

Por último, la tercera mesa redonda estará centrada en las terapias avanzadas para enfermedades neurológicas y enfermedades raras. A través de especialistas en investigación, como Lluis Montoliu, del Departamento de Biología Molecular y Celular Centro Nacional de Biotecnología del CSIC o Ángeles García Cazorla, directora de investigación en el Departamento de Neurología del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, se incidirá en la importancia de la terapia génica como tratamiento innovador para frenar o curar el avance de enfermedades de origen genético.

Es un evento único porque aunamos la ciencia con la educación e incluimos a las familias, siempre teniendo en cuenta que el niño está en el centro

"Se hablará de cómo las terapias génicas pueden, en algunos casos, tratar estas enfermedades de una forma muy efectiva, se expondrá como se financian estos proyectos y también habrá un espacio para explicar cómo las familias pueden acceder a estas terapias", señala Arribas.

Un evento único para aunar ciencia y educación

La Fundación Querer anima a acudir a estas jornadas, de un día y medio de duración, a cualquier persona interesada en conocer los últimos avances científicos sobre enfermedades de origen neurológico de la mano de especialistas de gran prestigio. "Creemos que es importante un espacio abierto de colaboración entre profesionales de la educación especial, terapeutas, clínicos y científicos para abordar las enfermedades neurológicas de una forma coordinada y holística, en donde los pacientes y las familias sepan a qué se enfrentan, se les dé herramientas y, además, conozcan todo lo que hacen nuestros científicos, tanto en España como en el mundo", señala Pilar García de la Granja.

De estas jornadas, la presidenta de la Fundación Querer espera "poner en valor, como siempre, el trabajo de cientos de sanitarios, científicos y profesores que se esfuerzan cada día por mejorar la salud mental, las enfermedades del neurodesarrollo y la calidad de vida de los pacientes".