Juan Abarca, HM Hospitales: "Enfermedades vasculares o el cáncer tienen más recursos de investigación que la demencia o el párkinson"

En 1989, Juan Abarca Campal, reconocido cirujano, junto a su mujer, la también doctora Carmen Cidón Tamargo, fundaron HM Hospitales. Con 48 centros a día de hoy, y la gran convicción de situar al paciente en el centro de todo, es ya uno de los grupos hospitalarios privados más importantes de España. Además, centra gran parte de sus esfuerzos en la investigación, por ello crearon hace 20 años la Fundación de Investigación HM Hospitales, desde donde han impulsado tratamientos pioneros para enfermedades como el párkinson.

La semana pasada, el grupo hospitalario alcanzó un acuerdo con la Fundación Querer, presidida por Pilar García de la Granja, con el objetivo de avanzar en la investigación de enfermedades neurológicas en la infancia. Hablamos con el doctor Juan Abarca Cidón, hijo de los fundadores y ahora presidente de HM Hospitales, sobre este y otros proyectos de su Fundación de Investigación.

¿Cómo nace HM Hospitales?Nace porque mi padre es un emprendedor idealista, muy preocupado por la evolución de los pacientes, y piensa que, para poder atenderlos de la mejor manera posible, el médico tiene que ser libre y, para ser libre, tiene que ser propietario del hospital. De esta forma consigue que le arrienden el primer hospital. Los primeros años fueron muy complicados, pero tuvo la visión de identificar Montepríncipe como una zona que iba a crecer. El grupo nace con un concepto muy innovador dentro de la sanidad privada, que es el de intentar dar la mejor, pero sobre todo, la mayor atención sanitaria a los pacientes, lo cual pasa necesariamente por tener todos los servicios y, en la medida de lo posible, de manera jerarquizada y organizada.

Siendo hijo de reconocidos médicos, decidió dedicarse también al campo de la medicina, hasta que detentó la dirección y, después, la presidencia del grupo. ¿Afronta este cargo con un plus de responsabilidad por la larga trayectoria de su familia?Yo trabajé con mis padres desde el año 98; formé parte de la construcción inicial del grupo y tuve la suerte de vivir a mi padre como cirujano. De pequeñito, me llevaba a pasar consulta y me hablaba mucho de la importancia de los pacientes. Estoy absolutamente imbuido, forma parte de mi ADN. Cada vez que cojo un hospital es una responsabilidad, no por el cargo, sino porque estoy pendiente de todos los pacientes. Por otro lado, a medida que te haces mayor, asumes diferentes roles, pero el interés es, en definitiva, intentar que nuestro sistema de salud mejore para todo el mundo.

Enfermedades vasculares o el cáncer tienen muchos más recursos de investigación que la demencia o el párkinson

En apenas 34 años, HM Hospitales cuenta con 48 centros, entre hospitales, centros especializados, centros integrales y policlínicos. ¿Cuál es la clave del éxito?Pensar en los pacientes, anteponer a los pacientes y hacer las cosas para los próximos 15 años. Yo empecé con 26, y ahora tengo 51, así que estamos por los siguientes 15 años, y no sé si serán mis últimos.

Hace 20 años crearon la Fundación de Investigación HM Hospitales. ¿Cuál es su objetivo?En la fundación invierto muchos esfuerzos porque invierto lo más importante, que es mi tiempo. Los proyectos de investigación los llevo yo personalmente, con los distintos equipos, y hemos conseguido una cosa muy importante: no tenemos una investigación de cartelillo, sino que investigamos de verdad. Además, nos sirve para atraer talento, médicos que se dediquen full time a este proyecto. Quizás supone solo un 1 o 2% del dinero que facturamos, pero, desde un punto de vista de repercusión y de reputación, genera noticia e imagen de innovación. Creo que es la manera de estar en el mundo y de poder competir, no solamente a nivel nacional, sino también internacional.

Casi 1.300 pacientes se beneficiaron en 2022 de un total de 335 ensayos clínicos que desarrolló su fundación.Y cada vez invertimos más en investigación. Empezamos fundamentalmente con el tema del cáncer, y uno de nuestros objetivos estratégicos es incrementar los ensayos clínicos de pacientes no oncológicos, de otras especialidades. Hemos publicado varios en The New England Journal of Medicine, la publicación científica más importante del mundo. Además, hemos sido los mayores reclutadores del ensayo de la vacuna española de HIPRA.

¿Existe aún poca investigación en el campo de las enfermedades neurológicas en España?Sí, falta mucha investigación. Hay una gran inversión en todo lo que tiene que ver con el cáncer, porque la mayor parte de la neurología está asociada a la edad. Globalmente enfermedades como las vasculares o el cáncer tienen muchos más recursos de investigación que los que puede tener la demencia, el párkinson o el propio envejecimiento, que también podría considerarse una forma de degeneración.

Hasta ahora no teníamos ningún fármaco para tratar la acondroplasia y solo había tratamiento de las complicaciones asociadas

¿Debe haber colaboración entre la Sanidad pública y la privada en cuanto a investigación?La Sanidad pública siempre ha necesitado a la Sanidad privada. Es el modelo que tenemos. Otra cosa es que lo queramos cambiar. Si no queremos que haya colaboración público-privada, haces una planificación a 10 años, construyes 100 hospitales, contratas a miles de médicos y te cargas la colaboración privada, pero hoy por hoy eso no pasa. Después, la Sanidad privada, en el fondo, obedece a lo que demandan sus clientes, no tiene por qué tener ningún interés en investigar, es una cuestión voluntaria, pero nosotros lo hacemos porque es nuestro modelo de negocio.

El Hospital HM Nens de Barcelona se ha convertido en el primer hospital privado de España autorizado para tratar farmacológicamente la acondroplasia. ¿En qué consiste el tratamiento de esta enfermedad y por qué es importante este avance?Tras más de 10 años de investigación, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha aprobado la administración de Vosoritida para tratar esta compleja condición de origen genético. El tratamiento de los pacientes consiste en administrar el fármaco diariamente mediante un pinchazo subcutáneo, para mejorar el crecimiento óseo y favorecer la prevención de las complicaciones, lo que permitirá aumentar la estatura y mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición. El Doctor Josep Maria de Bergua ha empezado ya a tratar a niños que han llegado a HM Nens, el centro monográfico infantil de HM Hospitales en Barcelona. Es un hito porque, hasta ahora, no teníamos ningún fármaco para tratar la enfermedad directamente y lo único que podíamos ofrecer a los niños era el tratamiento de las complicaciones asociadas.

El Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC Madrid, dirigido por el Doctor José Obeso, se ha convertido en referencia mundial en el abordaje terapéutico del párkinson mediante ultrasonidos de alta intensidad (HIFU). ¿En qué consiste este tratamiento?Los ultrasonidos de alta intensidad son un sistema que, sin abrir el cerebro, producen una lesión por ultrasonidos muy concreta en un nódulo en los núcleos afectados por la enfermedad de párkinson y otras enfermedades que producen síntomas similares, como la ataxia de Friedreich o el ELA. La tecnología HIFU ya tenía la autorización para el temblor esencial, pero fuimos pasando progresivamente todas las fases preclínicas y clínicas hasta que conseguimos el nivel de evidencia para el párkinson. Hemos conseguido detener la enfermedad del párkinson.

​

​Además, está la técnica de ultrasonidos de baja intensidad (LIFU), con la que estamos abriendo la barrera hematoencefálica, una barrera que cubre al cerebro para que no entren tóxicos. Con esta técnica, que hemos demostrado que es segura, podemos abrir de manera reversible la barrera hematoencefálica del cerebro y que se puedan meter fármacos que puedan bloquear las neuronas que producen las proteínas tóxicas que se acumulan en el párkinson, la alfa sinucleína. Solo hay tres centros en el mundo con esta técnica: uno en Canadá, para el alzhéimer, otro en Corea del Sur y el nuestro, para el párkinson.

Queremos comenzar a ofrecer ensayos clínicos con nuevos fármacos dirigidos a detener la enfermedad del alzhéimer

¿Qué iniciativas han desarrollado en el campo de la investigación para la enfermedad del alzhéimer, la enfermedad neurodegenerativa más frecuente y la primera causa de demencia en la población?Tenemos la Unidad de Investigación y Tratamiento de la Memoria, dirigida por el reputado neurólogo Javier Olazarán. Entre nuestros objetivos está ofrecer un diagnóstico precoz y un tratamiento individualizado al mayor número posible de personas. También está previsto comenzar a ofrecer ensayos clínicos con nuevos fármacos dirigidos a detener la enfermedad del alzhéimer y otros procesos neurodegenerativos que cursan con deterioro cognitivo, como la enfermedad con cuerpos de Lewy o la degeneración lobular frontotemporal.

Acaban de firmar un acuerdo con la Fundación Querer con el objetivo de avanzar en la investigación de enfermedades neurológicas en la infancia. ¿En qué consiste?Nuestra Fundación se dedica fundamentalmente a la investigación, pero también tenemos iniciativas de mecenazgo como esta. La idea es facilitarles recursos humanos y materiales para llevar a cabo las pruebas médicas necesarias para la consecución de sus proyectos científicos. Nos parece fundamental establecer sinergias con instituciones como la Fundación Querer para poder ayudar a fomentar la investigación en enfermedades neurológicas, y más si es un ámbito como la infancia. Nos sentimos especialmente comprometidos con la necesidad de avanzar y profundizar en el conocimiento de estas enfermedades para mejorar tanto la detección, como el diagnóstico y el tratamiento.