No hay día del año en el que no intentemos demostrarle a papá lo mucho que lo queremos, pero el 19 de marzo hacemos especial hincapié en ello. Es entonces cuando se celebra el Día del Padre en algunos países por la influencia de la tradición cristiana, puesto que corresponde con el Día de San José, padre de Jesús. De hecho, en España, el calendario laboral marca esta fecha como día festivo, aunque, este año, cae en domingo y solo los habitantes de la Comunidad de Madrid tendrán fiesta al día siguiente, el lunes 20 de marzo. Sin embargo, en otros lugares tiene lugar el tercer domingo de junio, esta vez, por influjo de Estados Unidos.

Más allá de la fecha en la que celebremos la efeméride, lo que realmente importa es encontrar el regalo perfecto con el que le sorprendamos tanto como lo hacíamos de pequeños, cuando bastaba con un dibujo o una manualidad muy especial que preparábamos en el colegio. Ahora, nos gustaría que fuera la palabra original la que caracterizara a nuestro obsequio, aunque sabemos que los regalos clásicos nunca fallan. Así, unos calcetines o un pijama son algunos de estos detalles recurrentes con los que acertamos seguro. Pero, si queremos sorprender, en 20deCompras tenemos claro lo que deberíamos regalarle: tiempo con nosotros, ya sea en forma de viaje, actividad cultural o jornada gastronómica.

Claro que, además de disfrutar juntos de estas veladas, no nos apetece presentarnos con las manos vacías ante nuestro progenitor, así que seguimos buscando el regalo perfecto para este 19 de marzo. Dar con él, este año, te va a resultar más fácil que nunca, ya que bajo estas líneas hemos creado una completa guía de regalos según tu presupuesto, los gustos de tu padre o las mejores opciones de acuerdo a su edad. ¿Con qué vas a acompañar este año tu "¡feliz Día del Padre, papá!"?

Regalos para el Día del Padre por menos de 30 euros

Sabemos que el presupuesto determina (¡y mucho!) el tipo de obsequio que hacemos en cada ocasión. Y es que, aunque papá se merece todo, nuestro bolsillo es el que termina mandando en estas cuestiones. Por suerte, la variedad es tan amplia que hay muy buenas opciones para sorprender a nuestro progenitor por menos de 30 euros. El catálogo de Mr Wonderful suele estar lleno de ideas con las que acertar: calcetines, pijamas, copas de cerveza o vino, todo con frases optimistas al más puro estilo de la marca con las que declarar nuestro amor por papá. Pero, si preferimos una alternativa más práctica, los auriculares inalámbricos como el modelo de Quality Park, siempre son una buena opción, más si completamos el regalo con una suscripción de prueba a Audible, para engancharle a los audiolibros.

Si hablamos de detalles prácticos, una cartera con sistema de seguridad tampoco es mala opción. El modelo de Teehon tiene capacidad para 13 tarjetas y bloquea las señales de frecuencia. También podemos optar por un obsequio con el que le animemos a cuidarse, como un kit para el cuidado de la barba, una propuesta perfecta para los padres a los que les gusta lucirla frondosa, pero arreglada. En la misma línea, podemos decantarnos por una colonia aromática que permita que su aroma perdure y que le haga dejar huella allá por donde pase. Y, si nuestro progenitor es todo un sibarita, podemos quedar muy bien por poca inversión: el kit de botánicos para darle un toque diferente al gin tonic cuesta menos de 10 euros.

Regalos para el primer Día del Padre

Aunque el 19 de marzo es especial para todos los que tienen hijos, no hay nada comparable a la ilusión de celebrar el primer Día del Padre. Puede que su bebé ya les haya descubierto los entresijos de las noches en vela o que aún queden algunas semanas para conocerse, pero todos comparten la alegría de este momento que cambia la vida de cualquiera, pues, se encuentran ante una gran aventura de la que disfrutar a cada minuto. Tal es la importancia del evento que para encontrar el regalo perfecto para papás primerizos debemos invertir tiempo y creatividad; aquí, ¡no todo vale!

Nosotros nos declaramos fans absolutos de los bodis para bebés... ¡con instrucciones! No somos los únicos, porque en Amazon, por ejemplo, este modelo ya acumula más de 360 valoraciones; una propuesta divertida que, además, les ayudará a no temer el cambio de pañal. Momento para el que siempre deben estar preparados, por eso, también podemos sorprenderles con una mochila con cambiador incluido, que, además de permitir llevar todos los básicos sin los que jamás debemos salir de casa, les facilitará hacerlo en cualquier lugar (¡independientemente de si hay o no cambiador!). Y como ser un papá todoterreno pasa factura, un aliciente que les recuerde que su descanso es fundamental, como una cesta glotona del Club de El Gourmet con antojos dulces para premiar lo bien que lo están haciendo. Aunque, si buscamos algo que perdure en el tiempo, mejor una camiseta personalizada que puedan lucir con orgullo o un marco de fotos personalizado con la cara de nuestro bebé y sus huellas.

